https://ria.ru/20210310/arktika-1600604311.html

National Interest рассказал о возможностях США "победить" в Арктике

National Interest рассказал о возможностях США "победить" в Арктике

Американские эксперты предположили, при каких условиях Соединенные Штаты могут "одержать победу" над Россией и Китаем в Арктике, пишет National Interest. РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T13:34

2021-03-10T13:34

2021-03-10T14:52

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арктика

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Американские эксперты предположили, при каких условиях Соединенные Штаты могут "одержать победу" над Россией и Китаем в Арктике, пишет National Interest.Так, экс-советник Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен и бывший старший директор по России и европейским делам Совета нацбезопасности Райан Талли отмечают, что американские власти уже арендовали два ледокола с целью вести разведку в регионе на постоянной основе. Помимо этого, США намерены развивать собственный арктический флот, который хотят разместить на Аляске."Географические особенности и мультилатеральные структуры управления создают определенные возможности для Америки и ее союзников, однако использование существующих возможностей потребует проведения специальной дипломатии, а также постоянного присутствия в этом регионе", — отметили авторы материала.Они подчеркнули, что Арктика имеет значение не только для стратегических торговых путей, которые открываются из-за изменения климата, но и благодаря огромным запасам энергетических ресурсов, драгоценных металлов и месторождений редкоземельных элементов. При этом, по словам экспертов, отстаивание интересов США в регионе осложняется тем, что "соперничество великих держав" там носит острый характер, а расходы на оборону у всех трех стран растут.

https://ria.ru/20210306/sblizhenie-1600169372.html

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россия, арктика, китай, сша, в мире