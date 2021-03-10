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Раскрыт синдром, вызывающий чувство сильной усталости
Раскрыт синдром, вызывающий чувство сильной усталости
Чувство сильной усталости может указывать на признаки злокачественной (пернициозной) анемии, которую вызывает дефицит витамина B12. Об этом пишет Express со... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T00:55
2021-03-10T00:55
анемия
витамины
весь мир
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Чувство сильной усталости может указывать на признаки злокачественной (пернициозной) анемии, которую вызывает дефицит витамина B12. Об этом пишет Express со ссылкой на данные британских медиков.Учащенное сердцебиение, головные боли, снижение аппетита, боли во рту и языке и одышка при небольшой нагрузке также свидетельствуют о наличии опасного заболевания, отмечают специалисты.По словам медиков, взрослым в возрасте от 19 до 64 лет требуется около 1,5 миллиграмма B12 в день. Получить суточную дозу витамина можно через продукты. В частности, В12 богаты говядина, яйца, обогащенные злаки и лосось.В12 представляет собой водорастворимый витамин, который также называют кобаламин. Он не только отвечает за работу нервной системы, но участвует в выработке эритроцитов и ДНК. Дефицит этого питательного вещества может привести к повреждению нервов и стать причиной покалывания и онемения в руках и ногах, мышечной слабости и потери рефлексов.Пернициозная анемия — заболевание, обусловленное нарушением кроветворения из-за недостатка в организме витамина B12. Особенно чувствительны к дефициту этого витамина костный мозг и ткани нервной системы.
https://ria.ru/20210115/vitamin-1593115563.html
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анемия, витамины, весь мир

Раскрыт синдром, вызывающий чувство сильной усталости

00:55 10.03.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКардиограмма
Кардиограмма - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Чувство сильной усталости может указывать на признаки злокачественной (пернициозной) анемии, которую вызывает дефицит витамина B12. Об этом пишет Express со ссылкой на данные британских медиков.
Учащенное сердцебиение, головные боли, снижение аппетита, боли во рту и языке и одышка при небольшой нагрузке также свидетельствуют о наличии опасного заболевания, отмечают специалисты.
По словам медиков, взрослым в возрасте от 19 до 64 лет требуется около 1,5 миллиграмма B12 в день. Получить суточную дозу витамина можно через продукты. В частности, В12 богаты говядина, яйца, обогащенные злаки и лосось.
В12 представляет собой водорастворимый витамин, который также называют кобаламин. Он не только отвечает за работу нервной системы, но участвует в выработке эритроцитов и ДНК. Дефицит этого питательного вещества может привести к повреждению нервов и стать причиной покалывания и онемения в руках и ногах, мышечной слабости и потери рефлексов.
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Пернициозная анемия — заболевание, обусловленное нарушением кроветворения из-за недостатка в организме витамина B12. Особенно чувствительны к дефициту этого витамина костный мозг и ткани нервной системы.
 
анемиявитаминыВесь мир
 
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