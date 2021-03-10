В Японии назвали число случаев анафилаксии после прививки вакциной Pfizer
© AP Photo / Ariel SchalitФлакон с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech
© AP Photo / Ariel Schalit
"По сравнению с тем, что мы видим в западных странах, число (таких случаев аллергической реакции немедленного типа – ред.) больше", - приводит слова министра агентство Киодо. Выступая в парламентском комитете, министр сообщил, что к концу дня во вторник в стране от COVID-19 были привиты 107,5 тысячи человек, из них у 17 был зафиксирован анафилактический шок.
Во вторник сообщалось о восьми случаях анафилаксии, зафиксированных с 5 по 8 марта. По данным японского минздрава, аллергическая реакция наступала в интервале от 5 до 30 минут после получения вакцины. За 9 марта было зафиксировано еще девять таких реакций. Во время анафилактического шока произошло учащение или затрудненность дыхания, наблюдалась отечность век, сыпь, понижение давления. Во всех случаях приступ удалось купировать. Министр здравоохранения Японии Норихиса Тамура сообщил ранее, что на 1 миллион вакцинированных в США приходится пять случаев анафилаксии, а в Великобритании - 20.
По состоянию на вечер вторника в Японии прививки от COVID-19 получили 107,5 тысячи медицинских работников. Вакцинация от коронавирусной инфекции в стране началась 17 февраля. Первый этап охватил 34,7 тысячи медработников, он был завершен к 3 марта. Вакцинация проходила в 100 медучреждениях по всей стране.
Одновременно с повторным получением вакцины медработниками был начат второй этап вакцинации, в ходе которого первую прививку получат 4,7 миллиона их коллег. С апреля начнется вакцинация 36 миллионов пожилых людей старше 65 лет.
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