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Театр на Юго-Западе примет участие в ежегодной акции "Ночь театров"
Театр на Юго-Западе примет участие в ежегодной акции "Ночь театров"
Театр на Юго-Западе 27 марта примет участие в традиционной ежегодной акции "Ночь театров"! РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T16:35
2021-03-10T16:35
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МОСКВА, 10 мар — Пресс-служба Московского театра на Юго-Западе. Театр на Юго-Западе 27 марта примет участие в традиционной ежегодной акции "Ночь театров"! В этом году зрителей ждет интеллектуально-развлекательная викторина, которая в игровой форме познакомит с историей театра, расскажет об особенностях работы художественно-постановочной части и раскроет секреты закулисной жизни. В 23:30 начнется экскурсия по театру, которую проведут ведущие артисты во главе с художественным руководителем Олегом Леушиным. Зрители смогут пройти по всем закоулкам театра, узнать множество секретов из жизни за сценой и важные факты из истории создания Театра на Юго-Западе. После участников ждет квиз по истории театра, где они смогут побороться за звание самого преданного зрителя и получить уникальные призы, которые всегда будут хранить память об этом чудесном вечере! Регистрация для участия в акции: 20-22 марта с 12:00 по 18:00 по тел.: 7 (966) 341-2494Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы

Театр на Юго-Западе примет участие в ежегодной акции "Ночь театров"

16:35 10.03.2021
 
© Пресс-служба Московского театра на Юго-ЗападеТеатр на Юго-Западе примет участие в ежегодной акции "Ночь театров"
Театр на Юго-Западе примет участие в ежегодной акции Ночь театров - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© Пресс-служба Московского театра на Юго-Западе
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МОСКВА, 10 мар — Пресс-служба Московского театра на Юго-Западе. Театр на Юго-Западе 27 марта примет участие в традиционной ежегодной акции "Ночь театров"!
В этом году зрителей ждет интеллектуально-развлекательная викторина, которая в игровой форме познакомит с историей театра, расскажет об особенностях работы художественно-постановочной части и раскроет секреты закулисной жизни.
В 23:30 начнется экскурсия по театру, которую проведут ведущие артисты во главе с художественным руководителем Олегом Леушиным. Зрители смогут пройти по всем закоулкам театра, узнать множество секретов из жизни за сценой и важные факты из истории создания Театра на Юго-Западе.
После участников ждет квиз по истории театра, где они смогут побороться за звание самого преданного зрителя и получить уникальные призы, которые всегда будут хранить память об этом чудесном вечере!
Регистрация для участия в акции: 20-22 марта с 12:00 по 18:00 по тел.: 7 (966) 341-2494
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
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