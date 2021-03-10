https://ria.ru/20210310/aktsiya-1600603083.html

Стартовала новая акция проекта "ТопБлог"

Стартовала новая акция проекта "ТопБлог"

Акция "Возможность, которую нельзя упускать" для пользователей соцсетей стартовала в среду по всей России в рамках проекта "ТопБЛОГ" президентской платформы... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T13:49

2021-03-10T13:49

2021-03-10T13:49

ано "рсв" ("россия – страна возможностей")

технологии

общество

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Акция "Возможность, которую нельзя упускать" для пользователей соцсетей стартовала в среду по всей России в рамках проекта "ТопБЛОГ" президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Присоединиться к акции могут все желающие, наиболее активные участники получат возможность встретиться с одним из 100 амбассадоров проекта: блогерами, предпринимателями, журналистами, представителями власти и спортсменами. Амбассадоры в своих аккаунтах в Instagram расскажут о тех возможностях в жизни, которые помогли им добиться успеха, поставят хештег #РоссияСтранаВозможностей и отметят проект "ТопБЛОГ". Желающим участвовать в акции нужно разместить на своей странице в Instagram свою историю, поставив тот же хештег и отметив @topblog_rsv.Акция проводится в два этапа: с 10 марта по 10 апреля участники будут публиковать свои истории. Победители будут определены до 18 апреля, сами тематические встречи в формате онлайн или оффлайн пройдут до конца мая-июня.По словам Карих, каждый амбассадор выберет самые интересные публикации, в которых был отмечен. Проект "ТопБЛОГ" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование".

https://ria.ru/20210218/pobediteli-1598089646.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), технологии, общество