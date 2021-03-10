https://ria.ru/20210310/aktsiya-1600603083.html
Стартовала новая акция проекта "ТопБлог"
Стартовала новая акция проекта "ТопБлог"
Акция "Возможность, которую нельзя упускать" для пользователей соцсетей стартовала в среду по всей России в рамках проекта "ТопБЛОГ" президентской платформы... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T13:49
2021-03-10T13:49
2021-03-10T13:49
ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
технологии
общество
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Акция "Возможность, которую нельзя упускать" для пользователей соцсетей стартовала в среду по всей России в рамках проекта "ТопБЛОГ" президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Присоединиться к акции могут все желающие, наиболее активные участники получат возможность встретиться с одним из 100 амбассадоров проекта: блогерами, предпринимателями, журналистами, представителями власти и спортсменами. Амбассадоры в своих аккаунтах в Instagram расскажут о тех возможностях в жизни, которые помогли им добиться успеха, поставят хештег #РоссияСтранаВозможностей и отметят проект "ТопБЛОГ". Желающим участвовать в акции нужно разместить на своей странице в Instagram свою историю, поставив тот же хештег и отметив @topblog_rsv.Акция проводится в два этапа: с 10 марта по 10 апреля участники будут публиковать свои истории. Победители будут определены до 18 апреля, сами тематические встречи в формате онлайн или оффлайн пройдут до конца мая-июня.По словам Карих, каждый амбассадор выберет самые интересные публикации, в которых был отмечен. Проект "ТопБЛОГ" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование".
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ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), технологии, общество
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости.
Акция "Возможность, которую нельзя упускать" для пользователей соцсетей стартовала в среду по всей России в рамках проекта "ТопБЛОГ" президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщает пресс-служба АНО "РСВ"
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Присоединиться к акции могут все желающие, наиболее активные участники получат возможность встретиться с одним из 100 амбассадоров проекта: блогерами, предпринимателями, журналистами, представителями власти и спортсменами.
Амбассадоры в своих аккаунтах в Instagram расскажут о тех возможностях в жизни, которые помогли им добиться успеха, поставят хештег #РоссияСтранаВозможностей и отметят проект "ТопБЛОГ". Желающим участвовать в акции нужно разместить на своей странице в Instagram свою историю, поставив тот же хештег и отметив @topblog_rsv.
"Самые активные участники получат возможность лично пообщаться с одним из 100 амбассадоров. Для этого в публикации нужно будет отметить того амбассадора, с которым хотелось бы встретиться. Всего таких встреч будет 100. Это может быть, например, завтрак с губернатором, игра в шахматы, тренировка, поход в музей или театр с блогером, разбор фото-портфолио и так далее. Участник сможет рассказать о своем проекте или идее его создания, получить консультацию по волнующей теме, обратную связь по ошибкам или помощь в составлении дорожной карты реализации своей идеи", – привели в пресс-службе слова руководителя молодежных проектов АНО "РСВ" Ирины Карих.
Акция проводится в два этапа: с 10 марта по 10 апреля участники будут публиковать свои истории. Победители будут определены до 18 апреля, сами тематические встречи в формате онлайн или оффлайн пройдут до конца мая-июня.
По словам Карих, каждый амбассадор выберет самые интересные публикации, в которых был отмечен.
"Имена амбассадоров будут опубликованы на сайте проекта "ТопБЛОГ". Из этого списка пользователи смогут выбрать известных людей, с которыми хотят встретиться. Сейчас там заявлены первые 20 персон, остальные 80 мест мы оставили вакантными, чтобы к акции могли присоединиться все, кто готов к открытому диалогу и находится в поиске свежих идей. Мы будем принимать заявки от руководителей регионов и госкорпораций, представителей креативной индустрии, общественных организаций и других лидеров мнений. Уверена, что в итоге у нас получится большой марафон полезных встреч", – добавила она.
Проект "ТопБЛОГ" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование".