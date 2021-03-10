https://ria.ru/20210310/aeroflot-1600542454.html

"Аэрофлот" повысил топливный сбор на рейсы по России

"Аэрофлот" повысил топливный сбор на рейсы по России

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 10 марта повышает топливный сбор на рейсы по России на десять процентов. РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T00:33

2021-03-10T00:33

2021-03-10T07:28

россия

аэрофлот

экономика

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 10 марта повышает топливный сбор на рейсы по России на десять процентов.Стоимость сбора в цене одного билета класса "Эконом" теперь составит 1650 рублей вместо 1500 ранее. Такая цена действует на всех внутрироссийских направлениях, кроме ряда исключений. Так, для рейсов из Москвы в Якутск, Читу или Улан-Удэ стоимость топливного сбора составит 4350 рублей (вместо 4200 рублей). При полетах классом "Эконом" из столицы на Дальний Восток сбор не взимается.Размер топливного сбора за каждый полетный сегмент классов "Бизнес" и "Комфорт" для рейсов по России составляет 200 и 150 процентов соответственно от сбора за полетный сегмент класса "Эконом" соответственно. На рейсах между Москвой и Дальним Востоком при полетах бизнес-классом будет взиматься 8700 рублей (вместо 8400 рублей), "Комфортом" - 6525 рублей (вместо 6300 рублей).Величина топливного сбора для полетов за рубеж не меняется.Как ранее сообщили РИА Новости в "Аэрофлоте", с мая 2020-го по январь 2021 года средняя цена на топливо в структуре расходов авиакомпании на внутренних рейсах выросла на 40 процентов. Это плавающий сбор, мера частичной компенсации затрат на горюче-смазочные материалы, и прошлой весной он был существенно снижен, отметили в компании.

https://radiosputnik.ria.ru/20210305/aeroflot-1600027720.html

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россия, аэрофлот, экономика