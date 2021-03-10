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"Аэрофлот" повысил топливный сбор на рейсы по России
"Аэрофлот" повысил топливный сбор на рейсы по России
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 10 марта повышает топливный сбор на рейсы по России на десять процентов. РИА Новости, 10.03.2021
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россия
аэрофлот
экономика
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 10 марта повышает топливный сбор на рейсы по России на десять процентов.Стоимость сбора в цене одного билета класса "Эконом" теперь составит 1650 рублей вместо 1500 ранее. Такая цена действует на всех внутрироссийских направлениях, кроме ряда исключений. Так, для рейсов из Москвы в Якутск, Читу или Улан-Удэ стоимость топливного сбора составит 4350 рублей (вместо 4200 рублей). При полетах классом "Эконом" из столицы на Дальний Восток сбор не взимается.Размер топливного сбора за каждый полетный сегмент классов "Бизнес" и "Комфорт" для рейсов по России составляет 200 и 150 процентов соответственно от сбора за полетный сегмент класса "Эконом" соответственно. На рейсах между Москвой и Дальним Востоком при полетах бизнес-классом будет взиматься 8700 рублей (вместо 8400 рублей), "Комфортом" - 6525 рублей (вместо 6300 рублей).Величина топливного сбора для полетов за рубеж не меняется.Как ранее сообщили РИА Новости в "Аэрофлоте", с мая 2020-го по январь 2021 года средняя цена на топливо в структуре расходов авиакомпании на внутренних рейсах выросла на 40 процентов. Это плавающий сбор, мера частичной компенсации затрат на горюче-смазочные материалы, и прошлой весной он был существенно снижен, отметили в компании.
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россия, аэрофлот, экономика

"Аэрофлот" повысил топливный сбор на рейсы по России

00:33 10.03.2021 (обновлено: 07:28 10.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 10 марта повышает топливный сбор на рейсы по России на десять процентов.
Стоимость сбора в цене одного билета класса "Эконом" теперь составит 1650 рублей вместо 1500 ранее. Такая цена действует на всех внутрироссийских направлениях, кроме ряда исключений. Так, для рейсов из Москвы в Якутск, Читу или Улан-Удэ стоимость топливного сбора составит 4350 рублей (вместо 4200 рублей). При полетах классом "Эконом" из столицы на Дальний Восток сбор не взимается.
Размер топливного сбора за каждый полетный сегмент классов "Бизнес" и "Комфорт" для рейсов по России составляет 200 и 150 процентов соответственно от сбора за полетный сегмент класса "Эконом" соответственно. На рейсах между Москвой и Дальним Востоком при полетах бизнес-классом будет взиматься 8700 рублей (вместо 8400 рублей), "Комфортом" - 6525 рублей (вместо 6300 рублей).
Величина топливного сбора для полетов за рубеж не меняется.
Как ранее сообщили РИА Новости в "Аэрофлоте", с мая 2020-го по январь 2021 года средняя цена на топливо в структуре расходов авиакомпании на внутренних рейсах выросла на 40 процентов. Это плавающий сбор, мера частичной компенсации затрат на горюче-смазочные материалы, и прошлой весной он был существенно снижен, отметили в компании.
Самолет авиакомпании Аэрофлот на взлетной полосе Международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
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"Аэрофлот" не обсуждает введение платной регистрации в аэропортах
 
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