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Бутина призвала ОБСЕ защитить преследуемых в Латвии журналистов
Бутина призвала ОБСЕ защитить преследуемых в Латвии журналистов
Освобожденная из американской тюрьмы россиянка, член Общественной палаты Мария Бутина призвала ОБСЕ защитить латвийских журналистов от преследования из-за... РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T20:17
2021-03-08T22:29
мария бутина
обсе
латвия
вильнюс
таллин
в мире
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Освобожденная из американской тюрьмы россиянка, член Общественной палаты Мария Бутина призвала ОБСЕ защитить латвийских журналистов от преследования из-за сотрудничества с российскими СМИ."Я и мои коллеги неоднократно обращались в ОБСЕ за защитой наших коллег. Мы требуем защитить их сегодня. Давайте проявим настоящую гражданскую позицию. Иначе завтра в мире не останется свободы слова. Если вы сейчас промолчите, если вы откажетесь защищать наших коллег, они придут и за вами, будьте уверены", — сказала Бутина на конференции ОБСЕ по свободе СМИ и гендерному равенству.Она отметила, что сейчас под ударом в Латвии находится ее коллега — журналист Алла Березовская. Как рассказала Бутина, к Березовской ворвались в дом, обыскали, грубо допрашивали — "завтра она может оказаться в тюрьме"."Аллу обвиняют в работе на организацию, которая якобы находится в санкционном списке. Она была фрилансером для МИА "Россия сегодня", которое не находится ни в одном из списков. Никаких законов, таким образом, Алла Березовская не нарушала. Ее преследуют за позицию. И она не одна", — подчеркнула Бутина.По ее словам, в такой же ситуации находятся еще шестеро латвийских журналистов.Бутина добавила, что месяц назад на вопрос о защите прав латвийских журналистов председатель ОБСЕ Анн Линде ответила, что представители СМИ в Латвии, России, США, Канаде и в любой другой стране мира должны иметь возможность делать свою работу, не опасаясь преследования со стороны властей.В декабре русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза. У них провели обыски и взяли подписку о невыезде. Им предъявили обвинения по статье 84 Уголовного закона Латвии — "Нарушение режима санкций Евросоюза", по ней журналистам грозит наказание от денежного штрафа до тюремного заключения.Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты лишь как внештатные авторы.МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений. В ведомстве отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Москва ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.
https://ria.ru/20210113/mid-1592826237.html
https://ria.ru/20201104/diskriminatsiya-1583038255.html
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мария бутина, обсе, латвия, вильнюс, таллин, в мире

Бутина призвала ОБСЕ защитить преследуемых в Латвии журналистов

20:17 08.03.2021 (обновлено: 22:29 08.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЧлен Общественной палаты РФ, журналистка, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ Мария Бутина
Член Общественной палаты РФ, журналистка, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ Мария Бутина - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Освобожденная из американской тюрьмы россиянка, член Общественной палаты Мария Бутина призвала ОБСЕ защитить латвийских журналистов от преследования из-за сотрудничества с российскими СМИ.
"Я и мои коллеги неоднократно обращались в ОБСЕ за защитой наших коллег. Мы требуем защитить их сегодня. Давайте проявим настоящую гражданскую позицию. Иначе завтра в мире не останется свободы слова. Если вы сейчас промолчите, если вы откажетесь защищать наших коллег, они придут и за вами, будьте уверены", — сказала Бутина на конференции ОБСЕ по свободе СМИ и гендерному равенству.
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Она отметила, что сейчас под ударом в Латвии находится ее коллега — журналист Алла Березовская. Как рассказала Бутина, к Березовской ворвались в дом, обыскали, грубо допрашивали — "завтра она может оказаться в тюрьме".
"Аллу обвиняют в работе на организацию, которая якобы находится в санкционном списке. Она была фрилансером для МИА "Россия сегодня", которое не находится ни в одном из списков. Никаких законов, таким образом, Алла Березовская не нарушала. Ее преследуют за позицию. И она не одна", — подчеркнула Бутина.
По ее словам, в такой же ситуации находятся еще шестеро латвийских журналистов.
Бутина добавила, что месяц назад на вопрос о защите прав латвийских журналистов председатель ОБСЕ Анн Линде ответила, что представители СМИ в Латвии, России, США, Канаде и в любой другой стране мира должны иметь возможность делать свою работу, не опасаясь преследования со стороны властей.
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В декабре русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза. У них провели обыски и взяли подписку о невыезде. Им предъявили обвинения по статье 84 Уголовного закона Латвии — "Нарушение режима санкций Евросоюза", по ней журналистам грозит наказание от денежного штрафа до тюремного заключения.
Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты лишь как внештатные авторы.
МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений. В ведомстве отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Москва ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.
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