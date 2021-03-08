https://ria.ru/20210308/zhurnalisty-1600378394.html

Бутина призвала ОБСЕ защитить преследуемых в Латвии журналистов

Бутина призвала ОБСЕ защитить преследуемых в Латвии журналистов

Освобожденная из американской тюрьмы россиянка, член Общественной палаты Мария Бутина призвала ОБСЕ защитить латвийских журналистов от преследования из-за... РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T20:17

2021-03-08T20:17

2021-03-08T22:29

мария бутина

обсе

латвия

вильнюс

таллин

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Освобожденная из американской тюрьмы россиянка, член Общественной палаты Мария Бутина призвала ОБСЕ защитить латвийских журналистов от преследования из-за сотрудничества с российскими СМИ."Я и мои коллеги неоднократно обращались в ОБСЕ за защитой наших коллег. Мы требуем защитить их сегодня. Давайте проявим настоящую гражданскую позицию. Иначе завтра в мире не останется свободы слова. Если вы сейчас промолчите, если вы откажетесь защищать наших коллег, они придут и за вами, будьте уверены", — сказала Бутина на конференции ОБСЕ по свободе СМИ и гендерному равенству.Она отметила, что сейчас под ударом в Латвии находится ее коллега — журналист Алла Березовская. Как рассказала Бутина, к Березовской ворвались в дом, обыскали, грубо допрашивали — "завтра она может оказаться в тюрьме"."Аллу обвиняют в работе на организацию, которая якобы находится в санкционном списке. Она была фрилансером для МИА "Россия сегодня", которое не находится ни в одном из списков. Никаких законов, таким образом, Алла Березовская не нарушала. Ее преследуют за позицию. И она не одна", — подчеркнула Бутина.По ее словам, в такой же ситуации находятся еще шестеро латвийских журналистов.Бутина добавила, что месяц назад на вопрос о защите прав латвийских журналистов председатель ОБСЕ Анн Линде ответила, что представители СМИ в Латвии, России, США, Канаде и в любой другой стране мира должны иметь возможность делать свою работу, не опасаясь преследования со стороны властей.В декабре русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза. У них провели обыски и взяли подписку о невыезде. Им предъявили обвинения по статье 84 Уголовного закона Латвии — "Нарушение режима санкций Евросоюза", по ней журналистам грозит наказание от денежного штрафа до тюремного заключения.Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты лишь как внештатные авторы.МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений. В ведомстве отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Москва ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.

https://ria.ru/20210113/mid-1592826237.html

https://ria.ru/20201104/diskriminatsiya-1583038255.html

https://ria.ru/20210218/solovev-1598022917.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария бутина, обсе, латвия, вильнюс, таллин, в мире