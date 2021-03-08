Бутина призвала ОБСЕ защитить преследуемых в Латвии журналистов
20:17 08.03.2021 (обновлено: 22:29 08.03.2021)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЧлен Общественной палаты РФ, журналистка, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ Мария Бутина
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Освобожденная из американской тюрьмы россиянка, член Общественной палаты Мария Бутина призвала ОБСЕ защитить латвийских журналистов от преследования из-за сотрудничества с российскими СМИ.
"Я и мои коллеги неоднократно обращались в ОБСЕ за защитой наших коллег. Мы требуем защитить их сегодня. Давайте проявим настоящую гражданскую позицию. Иначе завтра в мире не останется свободы слова. Если вы сейчас промолчите, если вы откажетесь защищать наших коллег, они придут и за вами, будьте уверены", — сказала Бутина на конференции ОБСЕ по свободе СМИ и гендерному равенству.
Она отметила, что сейчас под ударом в Латвии находится ее коллега — журналист Алла Березовская. Как рассказала Бутина, к Березовской ворвались в дом, обыскали, грубо допрашивали — "завтра она может оказаться в тюрьме".
"Аллу обвиняют в работе на организацию, которая якобы находится в санкционном списке. Она была фрилансером для МИА "Россия сегодня", которое не находится ни в одном из списков. Никаких законов, таким образом, Алла Березовская не нарушала. Ее преследуют за позицию. И она не одна", — подчеркнула Бутина.
По ее словам, в такой же ситуации находятся еще шестеро латвийских журналистов.
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В декабре русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза. У них провели обыски и взяли подписку о невыезде. Им предъявили обвинения по статье 84 Уголовного закона Латвии — "Нарушение режима санкций Евросоюза", по ней журналистам грозит наказание от денежного штрафа до тюремного заключения.
Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты лишь как внештатные авторы.
МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений. В ведомстве отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Москва ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.
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