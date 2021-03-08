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Неслабый пол: необычные профессии женщин в коммунальном секторе Москвы
Неслабый пол: необычные профессии женщин в коммунальном секторе Москвы
Термин "неженская профессия" постепенно уходит в прошлое, в современной Москве представительницы прекрасного пола могут работать и машинистами метропоездов, и... РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T09:00
2021-03-08T10:01
москва сегодня: мегаполис для жизни
жкх
женщины
москва
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Термин "неженская профессия" постепенно уходит в прошлое, в современной Москве представительницы прекрасного пола могут работать и машинистами метропоездов, и слесарями, и даже инженерами, обслуживающими медицинские вертолеты. Специалисты департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы рассказали РИА Новости, чем занимаются женщины в коммунальном секторе столицы и как ухаживают за городом.Мастера на все рукиВ предприятиях городского хозяйства Москвы женщины работали всегда, но основной вклад в восстановление коммунального сектора они внесли в послевоенные годы. Именно женщины помогали развивать водно-канализационную сеть, принимали участие в работах по ремонту дорог, в мероприятиях по теплофикации и электрификации города. Трудились они наравне с мужчинами, а по некоторым показателям – даже обгоняли, отмечают в департаменте ЖКХ столицы. В тот период москвички активно овладевали непростыми профессиями машинистов, мотористов, токарей, слесарей, электромонтеров, инженеров, становились дорожными рабочими и учились управлять тяжелой специализированной техникой.О высокой результативности работы женщин в послевоенное время свидетельствуют статьи, опубликованные, в частности, в газетах "Московский водопроводчик" в конце 40-х – начале 50-х годов. В них рассказывали о передовых сотрудницах, перевыполнявших производственные нормы, о блестящих карьерах женщин, прошедших трудовой путь от обычных рабочих до бригадиров и руководителей. Так, рассказывают в департаменте ЖКХ, заведующей инструментальной кладовой в тресте "Мосводопровод" в 50-е годы долгое время работала Мария Маликова. Она не только вела учет рабочих инструментов, но и самостоятельно чинила их при поломках.На благо городского хозяйства Москвы в послевоенный период трудились и совсем юные девушки по 16-17 лет, окончившие курсы электромонтеров. Пройдя обучение, они присоединялись к старшим товарищам и помогали восстанавливать уличное освещение в городе.На равныхВ современной Москве количество женщин в предприятиях коммунального сектора варьируется в зависимости от специфики работы службы. Как поясняют в департаменте ЖКХ, в отдельных организациях сотрудницы занимают от 65 до 85% рабочих мест, а вот в профессиях, связанных с опасным производством и применением физической силы, их может быть от 11 до 25% от общего числа специалистов.Чаще всего женщины занимают ведущие позиции в административной работе сектора ЖКХ, работают в сферах бухгалтерии, управления, кадровой службы. Большая часть операторов городских горячих линий и оперативных диспетчерских – женщины, как, например, в Системе 112 по приему и обработке экстренных вызовов. Благодаря высокой стрессоустойчивости, они успешно работают в режиме многозадачности и помогают жителям оперативно решать возникающие вопросы. При этом с каждым годом все больше женщин получают руководящие должности в жилищно-коммунальных предприятиях города.В департамент ЖКХ подчеркивают: при устройстве на работу в предприятия комплекса городского хозяйства Москвы пол кандидата учитывается не в первую очередь. Главное - профессиональные качества, опыт работы и специализация. К каждой позиции в коммунальном секторе существуют определенные требования и перечень обязанностей, которые сотрудник обязан выполнять согласно трудовому договору. И мужчины, и женщины изначально понимают, чем им предстоит заниматься, и поэтому работают на равных, согласно своим служебным обязанностям.При этом, отмечают в ведомстве, специфика работы на предприятиях ЖКХ стремительно меняется благодаря цифровизации и современным технологиям, которые значительно облегчают отдельные рабочие процессы и делают их доступнее. Многие задачи автоматизируются, что позволяет создавать новые рабочие места, на которых женщины могут легко выполнять задачи, которые до этого были им не под силу с точки зрения физических возможностей.Монтеры и слесариХотя далеко не все представительницы прекрасного пола способны выполнять сложную физическую работу, на городских предприятиях таких самоотверженных женщин немало. В частности, в коммунальных службах Москвы трудятся десятки тысяч женщин-рабочих. Они ремонтируют лифты, обследуют подземные коллекторы, поддерживают работу тепловых пунктов и столичных коммуникаций.При этом, указывают в ведомстве, большинство женщин выбирают эти профессии именно по зову души. Такая тенденция в сфере жилищно-коммунального хозяйства Москвы демонстрирует, что должность и эффективность работы на предприятии зависит вовсе не от пола, а от личного желания, профессиональных и деловых качеств сотрудника, заключают в ведомстве.
https://realty.ria.ru/20190306/1551582297.html
https://realty.ria.ru/20191028/1560289773.html
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жкх, женщины, москва

Неслабый пол: необычные профессии женщин в коммунальном секторе Москвы

09:00 08.03.2021 (обновлено: 10:01 08.03.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудница в цехе по производству лифтового оборудования на Щербинском лифтостроительном заводе
Сотрудница в цехе по производству лифтового оборудования на Щербинском лифтостроительном заводе - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Термин "неженская профессия" постепенно уходит в прошлое, в современной Москве представительницы прекрасного пола могут работать и машинистами метропоездов, и слесарями, и даже инженерами, обслуживающими медицинские вертолеты. Специалисты департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы рассказали РИА Новости, чем занимаются женщины в коммунальном секторе столицы и как ухаживают за городом.

Мастера на все руки

В предприятиях городского хозяйства Москвы женщины работали всегда, но основной вклад в восстановление коммунального сектора они внесли в послевоенные годы. Именно женщины помогали развивать водно-канализационную сеть, принимали участие в работах по ремонту дорог, в мероприятиях по теплофикации и электрификации города. Трудились они наравне с мужчинами, а по некоторым показателям – даже обгоняли, отмечают в департаменте ЖКХ столицы. В тот период москвички активно овладевали непростыми профессиями машинистов, мотористов, токарей, слесарей, электромонтеров, инженеров, становились дорожными рабочими и учились управлять тяжелой специализированной техникой.
О высокой результативности работы женщин в послевоенное время свидетельствуют статьи, опубликованные, в частности, в газетах "Московский водопроводчик" в конце 40-х – начале 50-х годов. В них рассказывали о передовых сотрудницах, перевыполнявших производственные нормы, о блестящих карьерах женщин, прошедших трудовой путь от обычных рабочих до бригадиров и руководителей. Так, рассказывают в департаменте ЖКХ, заведующей инструментальной кладовой в тресте "Мосводопровод" в 50-е годы долгое время работала Мария Маликова. Она не только вела учет рабочих инструментов, но и самостоятельно чинила их при поломках.
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На равных

В современной Москве количество женщин в предприятиях коммунального сектора варьируется в зависимости от специфики работы службы. Как поясняют в департаменте ЖКХ, в отдельных организациях сотрудницы занимают от 65 до 85% рабочих мест, а вот в профессиях, связанных с опасным производством и применением физической силы, их может быть от 11 до 25% от общего числа специалистов.
Чаще всего женщины занимают ведущие позиции в административной работе сектора ЖКХ, работают в сферах бухгалтерии, управления, кадровой службы. Большая часть операторов городских горячих линий и оперативных диспетчерских – женщины, как, например, в Системе 112 по приему и обработке экстренных вызовов. Благодаря высокой стрессоустойчивости, они успешно работают в режиме многозадачности и помогают жителям оперативно решать возникающие вопросы. При этом с каждым годом все больше женщин получают руководящие должности в жилищно-коммунальных предприятиях города.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудница диспетчерской службы 112 в Москве
Сотрудница диспетчерской службы 112 в Москве - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Сотрудница диспетчерской службы 112 в Москве
В департамент ЖКХ подчеркивают: при устройстве на работу в предприятия комплекса городского хозяйства Москвы пол кандидата учитывается не в первую очередь. Главное - профессиональные качества, опыт работы и специализация. К каждой позиции в коммунальном секторе существуют определенные требования и перечень обязанностей, которые сотрудник обязан выполнять согласно трудовому договору. И мужчины, и женщины изначально понимают, чем им предстоит заниматься, и поэтому работают на равных, согласно своим служебным обязанностям.
При этом, отмечают в ведомстве, специфика работы на предприятиях ЖКХ стремительно меняется благодаря цифровизации и современным технологиям, которые значительно облегчают отдельные рабочие процессы и делают их доступнее. Многие задачи автоматизируются, что позволяет создавать новые рабочие места, на которых женщины могут легко выполнять задачи, которые до этого были им не под силу с точки зрения физических возможностей.
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Монтеры и слесари

Хотя далеко не все представительницы прекрасного пола способны выполнять сложную физическую работу, на городских предприятиях таких самоотверженных женщин немало. В частности, в коммунальных службах Москвы трудятся десятки тысяч женщин-рабочих. Они ремонтируют лифты, обследуют подземные коллекторы, поддерживают работу тепловых пунктов и столичных коммуникаций.
По данным департамента ЖКХ, в коммунальном секторе столицы можно встретить женщин-сварщиков, дорожных рабочих, слесарей и мастеров по ремонту подземных газопроводов среднего и высокого давления. Женщины также работают изолировщиками на термоизоляции: восстанавливают теплоизоляцию труб на центральных тепловых пунктах, в тепловых камерах или в местах проведения работ на трубопроводах. Специалистки по обмотке элементов электрических машин занимаются ремонтом оборудования насосно-перекачивающих станций.
При этом, указывают в ведомстве, большинство женщин выбирают эти профессии именно по зову души. Такая тенденция в сфере жилищно-коммунального хозяйства Москвы демонстрирует, что должность и эффективность работы на предприятии зависит вовсе не от пола, а от личного желания, профессиональных и деловых качеств сотрудника, заключают в ведомстве.
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