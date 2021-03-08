Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210308/zakharova-1600339731.html
Захарова рассказала, как готовится к интервью или передачам
Захарова рассказала, как готовится к интервью или передачам
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, как готовится к многочисленным интервью или выступлению в передачах: желания доминировать нет. РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T11:54
2021-03-08T12:46
мария захарова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579995443_0:76:2559:1515_1920x0_80_0_0_6abebfad4946012349ffe059b6e2282a.jpg
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, как готовится к многочисленным интервью или выступлению в передачах: желания доминировать нет."Я не играю. Я понимаю, стараюсь понять формат того или иного интервью, передачи, тематику, подачу тоже стараюсь как-то прочувствовать", - сказала Захарова в интервью РИА Новости.Она отметила, что хотя в споре и рождается истина, она не старается устраивать поединки. "Это точно не игра и точно не желание, знаете, как-нибудь доминировать, устроить какой-то поединок. Нет. Но бывает, действительно такое, что начинается полемика. В споре рождается истина", - сказала она.Читайте полное текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20210308/zakharova-1600338618.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579995443_177:0:2378:1651_1920x0_80_0_0_7cd01df67a77848d809ea1e87e93664e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мария захарова, общество

Захарова рассказала, как готовится к интервью или передачам

11:54 08.03.2021 (обновлено: 12:46 08.03.2021)
 
© МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, как готовится к многочисленным интервью или выступлению в передачах: желания доминировать нет.
"Я не играю. Я понимаю, стараюсь понять формат того или иного интервью, передачи, тематику, подачу тоже стараюсь как-то прочувствовать", - сказала Захарова в интервью РИА Новости.
Она отметила, что хотя в споре и рождается истина, она не старается устраивать поединки. "Это точно не игра и точно не желание, знаете, как-нибудь доминировать, устроить какой-то поединок. Нет. Но бывает, действительно такое, что начинается полемика. В споре рождается истина", - сказала она.
Читайте полное текст интервью >>>
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
11:44
Захарова рассказала, как отстаивает свободу слова в соцсетях
 
Мария ЗахароваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:31Бастрыкин поручил передать дело о ДТП с семью погибшими под Самарой в СК
13:01Главную трассу между Бейрутом и севером Ливана заблокировали протестующие
12:50Анкара предупредила Вашингтон о последствиях давления из-за С-400
12:27Экипаж МКС начал герметизацию второй трещины в российском модуле
12:16В Москве за сутки госпитализировали более 650 человек с коронавирусом
12:14США заблокировали поставку турецких вертолетов Пакистану
12:10Премьер Сербии заявила о попытке государственного переворота
12:06Умер дрессировщик львов Борис Бирюков
12:05Захарова назвала феминитивы шуткой
12:02В Италии задержали алжирца, помогавшего террористам в нападении в Париже
12:00Захарова назвала лучшее оружие в соцсетях
11:56Захарова рассказала, как празднует 8 Марта
11:54Опубликовано видео с места смертельного ДТП под Самарой
11:54В Брюсселе создали патрули для борьбы с домогательствами
11:54Захарова рассказала, как готовится к интервью или передачам
11:49Ракова рассказала, как пандемия повлияла на рынок труда в Москве
11:48Захарова: соцсети не должны запрещать политический контент перед выборами
11:48Рогозин высмеял слова советника главы МВД Украины об "ударе" по России
11:47Ракова рассказала, сколько москвичей имеют иммунитет к коронавирусу
11:46В российской дипломатии нет гендерных разнарядок, заявила Захарова
Лента новостейМолния