https://ria.ru/20210308/zakharova-1600339731.html

Захарова рассказала, как готовится к интервью или передачам

Захарова рассказала, как готовится к интервью или передачам

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, как готовится к многочисленным интервью или выступлению в передачах: желания доминировать нет. РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T11:54

2021-03-08T11:54

2021-03-08T12:46

мария захарова

общество

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, как готовится к многочисленным интервью или выступлению в передачах: желания доминировать нет."Я не играю. Я понимаю, стараюсь понять формат того или иного интервью, передачи, тематику, подачу тоже стараюсь как-то прочувствовать", - сказала Захарова в интервью РИА Новости.Она отметила, что хотя в споре и рождается истина, она не старается устраивать поединки. "Это точно не игра и точно не желание, знаете, как-нибудь доминировать, устроить какой-то поединок. Нет. Но бывает, действительно такое, что начинается полемика. В споре рождается истина", - сказала она.Читайте полное текст интервью >>>

https://ria.ru/20210308/zakharova-1600338618.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, общество