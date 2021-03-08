https://ria.ru/20210308/zakharova-1600339731.html
Захарова рассказала, как готовится к интервью или передачам
Захарова рассказала, как готовится к интервью или передачам
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, как готовится к многочисленным интервью или выступлению в передачах: желания доминировать нет. РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T11:54
2021-03-08T11:54
2021-03-08T12:46
мария захарова
общество
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, как готовится к многочисленным интервью или выступлению в передачах: желания доминировать нет."Я не играю. Я понимаю, стараюсь понять формат того или иного интервью, передачи, тематику, подачу тоже стараюсь как-то прочувствовать", - сказала Захарова в интервью РИА Новости.Она отметила, что хотя в споре и рождается истина, она не старается устраивать поединки. "Это точно не игра и точно не желание, знаете, как-нибудь доминировать, устроить какой-то поединок. Нет. Но бывает, действительно такое, что начинается полемика. В споре рождается истина", - сказала она.Читайте полное текст интервью >>>
https://ria.ru/20210308/zakharova-1600338618.html
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мария захарова, общество
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
рассказала, как готовится к многочисленным интервью или выступлению в передачах: желания доминировать нет.
"Я не играю. Я понимаю, стараюсь понять формат того или иного интервью, передачи, тематику, подачу тоже стараюсь как-то прочувствовать", - сказала Захарова в интервью РИА Новости.
Она отметила, что хотя в споре и рождается истина, она не старается устраивать поединки. "Это точно не игра и точно не желание, знаете, как-нибудь доминировать, устроить какой-то поединок. Нет. Но бывает, действительно такое, что начинается полемика. В споре рождается истина", - сказала она.