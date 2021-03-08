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Захарова рассказала, как отстаивает свободу слова в соцсетях
Захарова рассказала, как отстаивает свободу слова в соцсетях
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что всем сердцем отстаивает свободу слова в соцсетях, вместо того, чтобы ругаться с оппонентами. РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T11:44
2021-03-08T11:44
2021-03-08T12:46
мария захарова
технологии
политика
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что всем сердцем отстаивает свободу слова в соцсетях, вместо того, чтобы ругаться с оппонентами.Захарова отметила, что понимает плюрализм мнений. "Я прекрасно понимаю, что есть различные мнения, есть необходимость продвигать своё мнение у каждого человека, у политических партий, у государственных структур, у частных компаний", - сказала официальный представитель МИД.Она отметила, что как СМИ должны быть независимыми, так и социальные сети. "Я считаю, что и социальные сети, и интернет-платформы должны исповедовать схожие принципы недискриминации людей или структур по каким-либо своим принципам", - добавила она."Есть вещи, которых я стараюсь не допускать. Это ксенофобия, это прямые угрозы и все, что связано с национализмом, шовинизмом и так далее. Конечно, я не модерирую все, потому что бывают тысячи комментариев под постом. Но если вижу, то такие вещи я удаляю. Еще раз повторю: все, что связано с ксенофобией, национализмом, шовинизмом и прямыми угрозами. А все остальное, мне кажется, на это можно либо ответить, либо можно проигнорировать", - сказала она.Читайте полное текст интервью >>>
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мария захарова, технологии, политика
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
заявила, что всем сердцем отстаивает свободу слова в соцсетях, вместо того, чтобы ругаться с оппонентами.
"Я там не ругаюсь. Я действительно по-настоящему исповедую свободу слова. И отстаиваю всем сердцем. Возможно, это связано с тем, что я заканчивала факультет международной информации, отделение международной журналистики. Для меня это не пустой звук", - заявила Захарова в интервью РИА Новости.
Захарова отметила, что понимает плюрализм мнений. "Я прекрасно понимаю, что есть различные мнения, есть необходимость продвигать своё мнение у каждого человека, у политических партий, у государственных структур, у частных компаний", - сказала официальный представитель МИД.
Она отметила, что как СМИ должны быть независимыми, так и социальные сети. "Я считаю, что и социальные сети, и интернет-платформы должны исповедовать схожие принципы недискриминации людей или структур по каким-либо своим принципам", - добавила она.
"Есть вещи, которых я стараюсь не допускать. Это ксенофобия, это прямые угрозы и все, что связано с национализмом, шовинизмом и так далее. Конечно, я не модерирую все, потому что бывают тысячи комментариев под постом. Но если вижу, то такие вещи я удаляю. Еще раз повторю: все, что связано с ксенофобией, национализмом, шовинизмом и прямыми угрозами. А все остальное, мне кажется, на это можно либо ответить, либо можно проигнорировать", - сказала она.