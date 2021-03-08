https://ria.ru/20210308/zakharova-1600338618.html

Захарова рассказала, как отстаивает свободу слова в соцсетях

Захарова рассказала, как отстаивает свободу слова в соцсетях

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что всем сердцем отстаивает свободу слова в соцсетях, вместо того, чтобы ругаться с оппонентами. РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T11:44

2021-03-08T11:44

2021-03-08T12:46

мария захарова

технологии

политика

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что всем сердцем отстаивает свободу слова в соцсетях, вместо того, чтобы ругаться с оппонентами.Захарова отметила, что понимает плюрализм мнений. "Я прекрасно понимаю, что есть различные мнения, есть необходимость продвигать своё мнение у каждого человека, у политических партий, у государственных структур, у частных компаний", - сказала официальный представитель МИД.Она отметила, что как СМИ должны быть независимыми, так и социальные сети. "Я считаю, что и социальные сети, и интернет-платформы должны исповедовать схожие принципы недискриминации людей или структур по каким-либо своим принципам", - добавила она."Есть вещи, которых я стараюсь не допускать. Это ксенофобия, это прямые угрозы и все, что связано с национализмом, шовинизмом и так далее. Конечно, я не модерирую все, потому что бывают тысячи комментариев под постом. Но если вижу, то такие вещи я удаляю. Еще раз повторю: все, что связано с ксенофобией, национализмом, шовинизмом и прямыми угрозами. А все остальное, мне кажется, на это можно либо ответить, либо можно проигнорировать", - сказала она.Читайте полное текст интервью >>>

https://ria.ru/20210308/blokirovka-1600329302.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, технологии, политика