Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210308/zakharova-1600338618.html
Захарова рассказала, как отстаивает свободу слова в соцсетях
Захарова рассказала, как отстаивает свободу слова в соцсетях
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что всем сердцем отстаивает свободу слова в соцсетях, вместо того, чтобы ругаться с оппонентами. РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T11:44
2021-03-08T12:46
мария захарова
технологии
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593207020_0:60:3033:1766_1920x0_80_0_0_e31bb31a6d09a65aa9901bb236891644.jpg
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что всем сердцем отстаивает свободу слова в соцсетях, вместо того, чтобы ругаться с оппонентами.Захарова отметила, что понимает плюрализм мнений. "Я прекрасно понимаю, что есть различные мнения, есть необходимость продвигать своё мнение у каждого человека, у политических партий, у государственных структур, у частных компаний", - сказала официальный представитель МИД.Она отметила, что как СМИ должны быть независимыми, так и социальные сети. "Я считаю, что и социальные сети, и интернет-платформы должны исповедовать схожие принципы недискриминации людей или структур по каким-либо своим принципам", - добавила она."Есть вещи, которых я стараюсь не допускать. Это ксенофобия, это прямые угрозы и все, что связано с национализмом, шовинизмом и так далее. Конечно, я не модерирую все, потому что бывают тысячи комментариев под постом. Но если вижу, то такие вещи я удаляю. Еще раз повторю: все, что связано с ксенофобией, национализмом, шовинизмом и прямыми угрозами. А все остальное, мне кажется, на это можно либо ответить, либо можно проигнорировать", - сказала она.Читайте полное текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20210308/blokirovka-1600329302.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593207020_191:0:2887:2022_1920x0_80_0_0_1d63d738f816e06ca83d307e1c34592d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мария захарова, технологии, политика

Захарова рассказала, как отстаивает свободу слова в соцсетях

11:44 08.03.2021 (обновлено: 12:46 08.03.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что всем сердцем отстаивает свободу слова в соцсетях, вместо того, чтобы ругаться с оппонентами.
"Я там не ругаюсь. Я действительно по-настоящему исповедую свободу слова. И отстаиваю всем сердцем. Возможно, это связано с тем, что я заканчивала факультет международной информации, отделение международной журналистики. Для меня это не пустой звук", - заявила Захарова в интервью РИА Новости.
Захарова отметила, что понимает плюрализм мнений. "Я прекрасно понимаю, что есть различные мнения, есть необходимость продвигать своё мнение у каждого человека, у политических партий, у государственных структур, у частных компаний", - сказала официальный представитель МИД.
Она отметила, что как СМИ должны быть независимыми, так и социальные сети. "Я считаю, что и социальные сети, и интернет-платформы должны исповедовать схожие принципы недискриминации людей или структур по каким-либо своим принципам", - добавила она.
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
10:04Медиавойны
Володин назвал блокировку Facebook публикаций российских СМИ неприемлемой
"Есть вещи, которых я стараюсь не допускать. Это ксенофобия, это прямые угрозы и все, что связано с национализмом, шовинизмом и так далее. Конечно, я не модерирую все, потому что бывают тысячи комментариев под постом. Но если вижу, то такие вещи я удаляю. Еще раз повторю: все, что связано с ксенофобией, национализмом, шовинизмом и прямыми угрозами. А все остальное, мне кажется, на это можно либо ответить, либо можно проигнорировать", - сказала она.
Читайте полное текст интервью >>>
 
Мария ЗахароваТехнологииПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:31Бастрыкин поручил передать дело о ДТП с семью погибшими под Самарой в СК
13:01Главную трассу между Бейрутом и севером Ливана заблокировали протестующие
12:50Анкара предупредила Вашингтон о последствиях давления из-за С-400
12:27Экипаж МКС начал герметизацию второй трещины в российском модуле
12:16В Москве за сутки госпитализировали более 650 человек с коронавирусом
12:14США заблокировали поставку турецких вертолетов Пакистану
12:10Премьер Сербии заявила о попытке государственного переворота
12:06Умер дрессировщик львов Борис Бирюков
12:05Захарова назвала феминитивы шуткой
12:02В Италии задержали алжирца, помогавшего террористам в нападении в Париже
12:00Захарова назвала лучшее оружие в соцсетях
11:56Захарова рассказала, как празднует 8 Марта
11:54Опубликовано видео с места смертельного ДТП под Самарой
11:54В Брюсселе создали патрули для борьбы с домогательствами
11:54Захарова рассказала, как готовится к интервью или передачам
11:49Ракова рассказала, как пандемия повлияла на рынок труда в Москве
11:48Захарова: соцсети не должны запрещать политический контент перед выборами
11:48Рогозин высмеял слова советника главы МВД Украины об "ударе" по России
11:47Ракова рассказала, сколько москвичей имеют иммунитет к коронавирусу
11:46В российской дипломатии нет гендерных разнарядок, заявила Захарова
Лента новостейМолния