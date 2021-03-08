https://ria.ru/20210308/yaponiya-1600324896.html

В Японии чиновника сняли с должности из-за нарушения закона об этике

В Японии чиновника сняли с должности из-за нарушения закона об этике

Очередной высокопоставленный чиновник в Японии, как предполагается, тесно связанный с премьер-министром страны Ёсихидэ Сугой, снят с должности в связи с... РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T08:33

2021-03-08T08:33

2021-03-08T08:33

есихидэ суга

япония

в мире

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ТОКИО, 8 мар - РИА Новости. Очередной высокопоставленный чиновник в Японии, как предполагается, тесно связанный с премьер-министром страны Ёсихидэ Сугой, снят с должности в связи с принятием дорогих угощений от представителей бизнеса, сообщил телеканал NHK.По его данным, бывший заместитель министра общенациональных дел и коммуникаций Ясухико Таниваки в понедельник переведен в секретариат министерства за нарушение закона об этике госслужащих, поскольку, как утверждается, принимал угощения от руководства телекоммуникационной корпорации NTT.Как сообщило агентство Киодо, с сентября 2018 года по июль 2020 года Таниваки трижды ужинал за счет бизнесменов на сумму около 107 тысяч иен (около 1000 долларов).Об этом скандале стало известно на прошлой неделе, когда сообщалось об участии Таниваки в подготовке плана премьера Суги добиться снижения тарифов на мобильную связь в Японии, которые считаются одними из самых высоких в мире.Вместе с еще десятком чиновников Таниваки уличили в нарушении закона, когда они все ужинали на счет компании Tohokushinsha Film, в которой высокую должность занимает сын премьера Суги.Министр общенациональных дел и коммуникаций Рёта Такэда выразил сожаление по поводу нового нарушения закона со стороны Таниваки."Вызывает крайнее сожаление, что это произошло снова и нарушило доверие общественности к госслужбе. Я приношу глубокие извинения за это", - сказал Такэда журналистам.По закону об этике госслужащих в Японии, чиновник должен заранее уведомить свое ведомство, если его угощения превышают сумму 10 тысяч иен (около 100 долларов).Расследование также установило ранее, что директор отдела глобальной стратегии министерства Эйдзи Макигути и пресс-секретарь кабинета министров Японии Макико Ямада также получали угощения от руководства NTT. Хотя они утверждали, что сами заплатили за еду в ресторане, расследование выявило, что угощения стоили больше той суммы, что им пришлось уплатить.На прошлой неделе Ямада ушла в отставку.

https://ria.ru/20210222/odinochestvo-1598184746.html

https://ria.ru/20200708/1574045321.html

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есихидэ суга, япония, в мире