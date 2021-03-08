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https://ria.ru/20210308/valeriya-1600039943.html
У Валерии вышла песня "Я тебя не простила", написанная Максимом Фадеевым
У Валерии вышла песня "Я тебя не простила", написанная Максимом Фадеевым
Певица Валерия презентовала на всех цифровых площадках композицию "Я тебя не простила", музыку и слова к которой создал продюсер Максим Фадеев. РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T00:31
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культура
музыка
новости культуры
шоу-бизнес
максим фадеев
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Певица Валерия презентовала на всех цифровых площадках композицию "Я тебя не простила", музыку и слова к которой создал продюсер Максим Фадеев. В песне лирическая героиня Валерии рассказывает о том, что не может простить любимого человека за некую обиду, хотя все еще испытывает к нему чувства. "Но дом мой все равно открыт", — произносит исполнительница. Валерия и Максим Фадеев ранее сотрудничали вместе. В апреле прошлого года у них вышла проникновенная песня "До предела" и клип на нее. Почти за год ролик, созданный в период пандемии коронавируса, набрал более 14 миллионов просмотров.
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музыка, новости культуры, шоу-бизнес, максим фадеев, валерия (алла перфилова)

У Валерии вышла песня "Я тебя не простила", написанная Максимом Фадеевым

00:31 08.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПевица Валерия выступает на традиционном праздничном шоу Валентина Юдашкина к Международному женскому дню в Кремле
Певица Валерия выступает на традиционном праздничном шоу Валентина Юдашкина к Международному женскому дню в Кремле - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Певица Валерия презентовала на всех цифровых площадках композицию "Я тебя не простила", музыку и слова к которой создал продюсер Максим Фадеев.
"Вышел новый трек, еще одна песня авторства Максима Фадеева. Скачивайте, слушайте, пишите свое мнение", — обратилась к подписчикам в инстаграме Валерия.
В песне лирическая героиня Валерии рассказывает о том, что не может простить любимого человека за некую обиду, хотя все еще испытывает к нему чувства. "Но дом мой все равно открыт", — произносит исполнительница.
Валерия и Максим Фадеев ранее сотрудничали вместе. В апреле прошлого года у них вышла проникновенная песня "До предела" и клип на нее. Почти за год ролик, созданный в период пандемии коронавируса, набрал более 14 миллионов просмотров.
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