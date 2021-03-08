https://ria.ru/20210308/valeriya-1600039943.html

У Валерии вышла песня "Я тебя не простила", написанная Максимом Фадеевым

У Валерии вышла песня "Я тебя не простила", написанная Максимом Фадеевым

Певица Валерия презентовала на всех цифровых площадках композицию "Я тебя не простила", музыку и слова к которой создал продюсер Максим Фадеев. РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T00:31

2021-03-08T00:31

2021-03-08T00:31

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максим фадеев

валерия (алла перфилова)

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Певица Валерия презентовала на всех цифровых площадках композицию "Я тебя не простила", музыку и слова к которой создал продюсер Максим Фадеев. В песне лирическая героиня Валерии рассказывает о том, что не может простить любимого человека за некую обиду, хотя все еще испытывает к нему чувства. "Но дом мой все равно открыт", — произносит исполнительница. Валерия и Максим Фадеев ранее сотрудничали вместе. В апреле прошлого года у них вышла проникновенная песня "До предела" и клип на нее. Почти за год ролик, созданный в период пандемии коронавируса, набрал более 14 миллионов просмотров.

https://ria.ru/20201028/valeriya-1581933555.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, шоу-бизнес, максим фадеев, валерия (алла перфилова)