https://ria.ru/20210308/valeriya-1600039943.html
У Валерии вышла песня "Я тебя не простила", написанная Максимом Фадеевым
У Валерии вышла песня "Я тебя не простила", написанная Максимом Фадеевым
Певица Валерия презентовала на всех цифровых площадках композицию "Я тебя не простила", музыку и слова к которой создал продюсер Максим Фадеев. РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T00:31
2021-03-08T00:31
2021-03-08T00:31
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максим фадеев
валерия (алла перфилова)
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Певица Валерия презентовала на всех цифровых площадках композицию "Я тебя не простила", музыку и слова к которой создал продюсер Максим Фадеев. В песне лирическая героиня Валерии рассказывает о том, что не может простить любимого человека за некую обиду, хотя все еще испытывает к нему чувства. "Но дом мой все равно открыт", — произносит исполнительница. Валерия и Максим Фадеев ранее сотрудничали вместе. В апреле прошлого года у них вышла проникновенная песня "До предела" и клип на нее. Почти за год ролик, созданный в период пандемии коронавируса, набрал более 14 миллионов просмотров.
https://ria.ru/20201028/valeriya-1581933555.html
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