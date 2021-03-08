https://ria.ru/20210308/vaktsinatsiya-1600332838.html
Ракова хотела бы сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной
Ракова хотела бы сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила в интервью Антону Красовскому для RT Россия, что вопрос об обязательных... РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T10:40
2021-03-08T10:40
2021-03-08T11:44
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общество
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила в интервью Антону Красовскому для RT Россия, что вопрос об обязательных прививках спорный, но она бы сделала вакцинацию обязательной."Это очень спорный вопрос на сегодняшний день. Я не скажу однозначно. Во многих странах прививка обязательна. У нас это не так ... я бы сделала вакцинацию обязательной, если бы такая возможность была. Не всех вакцин. Есть вакцины, по которым это принципиально. Я бы не сказала, что надо сделать обязательной от COVID, но есть определенные заболевания, особенно у детей, которые несут колоссальные риски", - сказала Ракова, отвечая на вопрос, нужно ли сделать прививки обязательными.
https://ria.ru/20210308/vaktsiny-1600316074.html
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