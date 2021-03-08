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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210308/vaktsinatsiya-1600332838.html
Ракова хотела бы сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной
Ракова хотела бы сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила в интервью Антону Красовскому для RT Россия, что вопрос об обязательных... РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T10:40
2021-03-08T11:44
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анастасия ракова
общество
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила в интервью Антону Красовскому для RT Россия, что вопрос об обязательных прививках спорный, но она бы сделала вакцинацию обязательной."Это очень спорный вопрос на сегодняшний день. Я не скажу однозначно. Во многих странах прививка обязательна. У нас это не так ... я бы сделала вакцинацию обязательной, если бы такая возможность была. Не всех вакцин. Есть вакцины, по которым это принципиально. Я бы не сказала, что надо сделать обязательной от COVID, но есть определенные заболевания, особенно у детей, которые несут колоссальные риски", - сказала Ракова, отвечая на вопрос, нужно ли сделать прививки обязательными.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анастасия ракова , общество

Ракова хотела бы сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной

10:40 08.03.2021 (обновлено: 11:44 08.03.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПункт вакцинации от коронавируса
Пункт вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила в интервью Антону Красовскому для RT Россия, что вопрос об обязательных прививках спорный, но она бы сделала вакцинацию обязательной.
"Это очень спорный вопрос на сегодняшний день. Я не скажу однозначно. Во многих странах прививка обязательна. У нас это не так ... я бы сделала вакцинацию обязательной, если бы такая возможность была. Не всех вакцин. Есть вакцины, по которым это принципиально. Я бы не сказала, что надо сделать обязательной от COVID, но есть определенные заболевания, особенно у детей, которые несут колоссальные риски", - сказала Ракова, отвечая на вопрос, нужно ли сделать прививки обязательными.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
00:46
Песков опроверг причастность России к критике западных вакцин от COVID-19
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнастасия РаковаОбщество
 
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