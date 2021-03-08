В Москве более 700 тысяч человек привились от коронавируса
10:33 08.03.2021 (обновлено: 13:12 08.03.2021)
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОчередь в пункт вакцинации от коронавируса в ГУМе в Москве
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Более 700 тысяч человек привились от коронавируса в Москве, сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова в интервью Антону Красовскому для RT Россия.
Чиновник отметила, что ежедневно в столице прививки делают от десяти до 15 тысяч человек. Многие пользуются услугами временных пунктов вакцинации. По словам Раковой, проходимость там больше, чем в стационарных. Например, в ГУМе ежедневно вакцинируются около 300 человек; это в два раза больше, чем в "классических" пунктах.
Заммэра добавила, что считает вакцинацию обязательной для жителей.
"Я не скажу однозначно. Во многих странах прививка обязательна. У нас это не так. <...> Я бы сделала вакцинацию обязательной, если бы такая возможность была. Не всех вакцин. Есть вакцины, по которым это принципиально. Я бы не сказала, что надо сделать обязательной от COVID, но есть определённые заболевания, особенно у детей, которые несут колоссальные риски", — сказала Ракова.
Она подчеркнула, что сейчас Москва готова к любому сценарию развития эпидемии.