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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210308/vaktsinatsiya-1600331999.html
В Москве более 700 тысяч человек привились от коронавируса
В Москве более 700 тысяч человек привились от коронавируса
Более 700 тысяч человек привились от коронавируса в Москве, сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова в интервью Антону Красовскому для... РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T10:33
2021-03-08T13:12
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
москва
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Более 700 тысяч человек привились от коронавируса в Москве, сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова в интервью Антону Красовскому для RT Россия.Чиновник отметила, что ежедневно в столице прививки делают от десяти до 15 тысяч человек. Многие пользуются услугами временных пунктов вакцинации. По словам Раковой, проходимость там больше, чем в стационарных. Например, в ГУМе ежедневно вакцинируются около 300 человек; это в два раза больше, чем в "классических" пунктах.Заммэра добавила, что считает вакцинацию обязательной для жителей.Она подчеркнула, что сейчас Москва готова к любому сценарию развития эпидемии.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва

В Москве более 700 тысяч человек привились от коронавируса

10:33 08.03.2021 (обновлено: 13:12 08.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОчередь в пункт вакцинации от коронавируса в ГУМе в Москве
Очередь в пункт вакцинации от коронавируса в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Более 700 тысяч человек привились от коронавируса в Москве, сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова в интервью Антону Красовскому для RT Россия.
Чиновник отметила, что ежедневно в столице прививки делают от десяти до 15 тысяч человек. Многие пользуются услугами временных пунктов вакцинации. По словам Раковой, проходимость там больше, чем в стационарных. Например, в ГУМе ежедневно вакцинируются около 300 человек; это в два раза больше, чем в "классических" пунктах.
Заммэра добавила, что считает вакцинацию обязательной для жителей.
"Я не скажу однозначно. Во многих странах прививка обязательна. У нас это не так. <...> Я бы сделала вакцинацию обязательной, если бы такая возможность была. Не всех вакцин. Есть вакцины, по которым это принципиально. Я бы не сказала, что надо сделать обязательной от COVID, но есть определённые заболевания, особенно у детей, которые несут колоссальные риски", — сказала Ракова.
Она подчеркнула, что сейчас Москва готова к любому сценарию развития эпидемии.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаМосква
 
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