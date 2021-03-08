https://ria.ru/20210308/vaktsinatsiya-1600331999.html

В Москве более 700 тысяч человек привились от коронавируса

В Москве более 700 тысяч человек привились от коронавируса

Более 700 тысяч человек привились от коронавируса в Москве, сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова в интервью Антону Красовскому для... РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T10:33

2021-03-08T10:33

2021-03-08T13:12

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анастасия ракова

москва

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Более 700 тысяч человек привились от коронавируса в Москве, сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова в интервью Антону Красовскому для RT Россия.Чиновник отметила, что ежедневно в столице прививки делают от десяти до 15 тысяч человек. Многие пользуются услугами временных пунктов вакцинации. По словам Раковой, проходимость там больше, чем в стационарных. Например, в ГУМе ежедневно вакцинируются около 300 человек; это в два раза больше, чем в "классических" пунктах.Заммэра добавила, что считает вакцинацию обязательной для жителей.Она подчеркнула, что сейчас Москва готова к любому сценарию развития эпидемии.

https://ria.ru/20210308/koronavirus-1600333117.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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