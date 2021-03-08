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В Республику Сербскую прибыла новая партия вакцины "Спутник V"
В Республику Сербскую прибыла новая партия вакцины "Спутник V"
Новая партия вакцины от коронавируса российского производства "Спутник V" прибыла в Республику Сербскую Боснии и Герцеговины, сообщило республиканское... РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T20:00
2021-03-08T20:00
2021-03-08T20:00
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
республика сербская
здоровье - общество
сербия
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в мире
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БЕЛГРАД, 8 мар – РИА Новости. Новая партия вакцины от коронавируса российского производства "Спутник V" прибыла в Республику Сербскую Боснии и Герцеговины, сообщило республиканское министерство здравоохранения.Предыдущая партия вакцины "Спутник V" прибыла в Республику Сербскую транзитом через Сербию 1 марта. В этот раз препарат для иммунизации также доставлен на грузовиках.По данным властей, прибыл второй компонент вакцины "Спутник V" "для вакцинации приоритетных групп населения в соответствии с планом вакцинации против COVID-19 в Республике Сербской".Отмечается, что эту посылку, как и предыдущую, лично встречали премьер Республики Сербской Радован Вишкович и министр здравоохранения Ален Шеранич.
республика сербская
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РИА Новости
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, республика сербская, здоровье - общество, сербия, босния и герцеговина, в мире