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В Республику Сербскую прибыла новая партия вакцины "Спутник V"
В Республику Сербскую прибыла новая партия вакцины "Спутник V"
Новая партия вакцины от коронавируса российского производства "Спутник V" прибыла в Республику Сербскую Боснии и Герцеговины, сообщило республиканское... РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T20:00
2021-03-08T20:00
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
республика сербская
здоровье - общество
сербия
босния и герцеговина
в мире
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БЕЛГРАД, 8 мар – РИА Новости. Новая партия вакцины от коронавируса российского производства "Спутник V" прибыла в Республику Сербскую Боснии и Герцеговины, сообщило республиканское министерство здравоохранения.Предыдущая партия вакцины "Спутник V" прибыла в Республику Сербскую транзитом через Сербию 1 марта. В этот раз препарат для иммунизации также доставлен на грузовиках.По данным властей, прибыл второй компонент вакцины "Спутник V" "для вакцинации приоритетных групп населения в соответствии с планом вакцинации против COVID-19 в Республике Сербской".Отмечается, что эту посылку, как и предыдущую, лично встречали премьер Республики Сербской Радован Вишкович и министр здравоохранения Ален Шеранич.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, республика сербская, здоровье - общество, сербия, босния и герцеговина, в мире

В Республику Сербскую прибыла новая партия вакцины "Спутник V"

20:00 08.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийская вакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Российская вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 8 мар – РИА Новости. Новая партия вакцины от коронавируса российского производства "Спутник V" прибыла в Республику Сербскую Боснии и Герцеговины, сообщило республиканское министерство здравоохранения.
Предыдущая партия вакцины "Спутник V" прибыла в Республику Сербскую транзитом через Сербию 1 марта. В этот раз препарат для иммунизации также доставлен на грузовиках.
По данным властей, прибыл второй компонент вакцины "Спутник V" "для вакцинации приоритетных групп населения в соответствии с планом вакцинации против COVID-19 в Республике Сербской".
Отмечается, что эту посылку, как и предыдущую, лично встречали премьер Республики Сербской Радован Вишкович и министр здравоохранения Ален Шеранич.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Республика СербскаяЗдоровье - ОбществоСербияБосния и ГерцеговинаВ мире
 
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