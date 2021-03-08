https://ria.ru/20210308/vaktsina-1600376993.html

В Республику Сербскую прибыла новая партия вакцины "Спутник V"

В Республику Сербскую прибыла новая партия вакцины "Спутник V"

Новая партия вакцины от коронавируса российского производства "Спутник V" прибыла в Республику Сербскую Боснии и Герцеговины, сообщило республиканское... РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T20:00

2021-03-08T20:00

2021-03-08T20:00

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

республика сербская

здоровье - общество

сербия

босния и герцеговина

в мире

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БЕЛГРАД, 8 мар – РИА Новости. Новая партия вакцины от коронавируса российского производства "Спутник V" прибыла в Республику Сербскую Боснии и Герцеговины, сообщило республиканское министерство здравоохранения.Предыдущая партия вакцины "Спутник V" прибыла в Республику Сербскую транзитом через Сербию 1 марта. В этот раз препарат для иммунизации также доставлен на грузовиках.По данным властей, прибыл второй компонент вакцины "Спутник V" "для вакцинации приоритетных групп населения в соответствии с планом вакцинации против COVID-19 в Республике Сербской".Отмечается, что эту посылку, как и предыдущую, лично встречали премьер Республики Сербской Радован Вишкович и министр здравоохранения Ален Шеранич.

республика сербская

сербия

босния и герцеговина

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, республика сербская, здоровье - общество, сербия, босния и герцеговина, в мире