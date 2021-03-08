В Евросоюзе заявили о приоритете собственных вакцин от коронавируса
16:38 08.03.2021 (обновлено: 18:36 08.03.2021)
© РИА Новости / Григорий СысоевЛиния розлива инъекционных препаратов шприц-доза вакцины "ЭпиВакКорона" для профилактики COVID-19 на предприятии "Вектор-БиАльгам" в Новосибирске
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. В вопросе производства вакцин от коронавируса Брюссель отдает приоритет европейским препаратам, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
По его словам, Россия обратилась к Евросоюзу по поводу изготовления вакцины на его территории. Как отметил Бретон, в будущем Брюссель поможет "русским, как и другим", однако сейчас первоочередная задача — чтобы фабрики ЕС "могли запускать европейские вакцины".
В России зарегистрировали уже три вакцины от коронавируса. Первую из них — "Спутник V" — разработал Центр имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на основе хорошо изученной платформы аденовируса человека. Второй препарат создали в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" на основе пептидных антигенов, назвали его "ЭпиВакКорона". Третьей зарегистрировали цельновирионную вакцину "КовиВак" от Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН. Пока россияне могут привиться "Спутником V", вскоре станет доступна и вакцина центра "Вектор".
Ранее медицинский журнал The Lancet опубликовал итоги третьей фазы клинических исследований "Спутника V" на добровольцах. Исследования подтвердили высокую безопасность российской вакцины и эффективность на уровне 91,6 процента. При этом, как заявили ученые из Центра имени Гамалеи, вакцина полностью защищает от тяжелых случаев COVID-19. Применение вакцины "Спутник V" уже одобрено в 42 странах.
В конце января РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины в ЕС через процедуру постепенной экспертизы (rolling review). Четвертого марта Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало экспертизу ее регистрационного досье — препарат проверяют на соответствие стандартам ЕС по эффективности и качеству. Сегодня РФПИ подписал соглашение о производстве вакцины "Спутник V" в Италии.
Венгрия и Словакия одобрили применение "Спутника V", не дожидаясь общеевропейской регистрации. По данным опросов, российская вакцина — одна из наиболее востребованных в Европе. Из исследования Института менеджмента и экономических исследований Австрии (IMWF Austria) следует, что жители этой страны с большим доверием относятся к "Спутнику V", чем к вакцине от AstraZeneca.