https://ria.ru/20210308/ussr-1600376276.html

Экс-советник Ельцина рассказал, почему не смогли спасти СССР

Экс-советник Ельцина рассказал, почему не смогли спасти СССР

Первый президент СССР Михаил Горбачев стремился сохранить СССР, однако ему не повезло, уверен бывший советник Бориса Ельцина Сергей Станкевич. РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T19:48

2021-03-08T19:48

2021-03-08T20:02

сергей станкевич

россия

кпсс

михаил горбачев

борис ельцин

ссср

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Первый президент СССР Михаил Горбачев стремился сохранить СССР, однако ему не повезло, уверен бывший советник Бориса Ельцина Сергей Станкевич. "Существует такой фактор, как непредвиденные нежелательные последствия. В истории это происходит сплошь и рядом. Так и было с Горбачевым", — заявил он Ura.ru.Станкевич пояснил, что Горбачев очень хотел сохранить Советский Союз, но ему помешал августовский путч 1991 года."И все республики, которые готовы были оставаться, побежали от Москвы", — продолжил политолог.Он выразил мнение, что СССР распался из-за того, что КПСС завела его в тупик, а реформы были "неловкими". Второй же причиной он назвал путч."Это был критический удар, после которого ничего не оставалось, кроме как попробовать побыть отдельно", — заключил Станкевич.Фактически Советский Союз распался 25 декабря 1991 года, когда Горбачев в обращении к советскому народу заявил об уходе с поста главы государства. Этому предшествовало подписание 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины Беловежского соглашения. В нем говорилось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств.Еще в 1990 году все союзные республики приняли декларации о государственном суверенитете. Чтобы остановить распад страны, 17 марта 1991 года прошел референдум, на котором более трех четвертей голосовавших высказались за сохранение Советского Союза. На основании итогов референдума весной 1991-го появился проект договора "О Союзе суверенных республик", подписание которого назначили на 20 августа. Но оно так и не состоялось из-за попытки государственного переворота 19-21 августа.

https://ria.ru/20210308/kravchuk-1600359483.html

https://ria.ru/20210305/kommunisty-1599927625.html

россия

ссср

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сергей станкевич, россия, кпсс, михаил горбачев, борис ельцин, ссср