https://ria.ru/20210308/uborka-1601260187.html
Коммунальные службы Москвы продолжают работу по очистке города от снега
Коммунальные службы Москвы продолжают работу по очистке города от снега
Коммунальные службы Москвы продолжают работу по очистке города от снега, под особым контролем очистка пешеходных зон и соцобъектов, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-08T13:40
2021-03-08T13:40
2021-03-15T13:41
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599112366_0:4:3429:1933_1920x0_80_0_0_3ce192e8c00543413e81a8f710699755.jpg
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Коммунальные службы Москвы продолжают работу по очистке города от снега, под особым контролем очистка пешеходных зон и соцобъектов, сообщается в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства столицы."Городские службы продолжают работы по очистке от снега улиц и дворовых территорий, парковочных мест, межквартальных проездов, кровель и выступающих элементов фасадов зданий. Снег вывозится на снегосплавные пункты", - говорится в сообщении.Отмечается, что под особым контролем – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам.
https://radiosputnik.ria.ru/20210303/sneg-1599759240.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599112366_698:0:3429:2048_1920x0_80_0_0_5ae9ddf6569634f7bbc13e3d0ff66157.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, общество