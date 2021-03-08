https://ria.ru/20210308/uborka-1601260187.html

Коммунальные службы Москвы продолжают работу по очистке города от снега

Коммунальные службы Москвы продолжают работу по очистке города от снега

Коммунальные службы Москвы продолжают работу по очистке города от снега, под особым контролем очистка пешеходных зон и соцобъектов, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-08T13:40

2021-03-08T13:40

2021-03-15T13:41

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городское хозяйство москвы

москва

общество

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Коммунальные службы Москвы продолжают работу по очистке города от снега, под особым контролем очистка пешеходных зон и соцобъектов, сообщается в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства столицы."Городские службы продолжают работы по очистке от снега улиц и дворовых территорий, парковочных мест, межквартальных проездов, кровель и выступающих элементов фасадов зданий. Снег вывозится на снегосплавные пункты", - говорится в сообщении.Отмечается, что под особым контролем – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам.

https://radiosputnik.ria.ru/20210303/sneg-1599759240.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, москва, общество