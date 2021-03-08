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Коммунальные службы Москвы продолжают работу по очистке города от снега
Коммунальные службы Москвы продолжают работу по очистке города от снега
Коммунальные службы Москвы продолжают работу по очистке города от снега, под особым контролем очистка пешеходных зон и соцобъектов, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-08T13:40
2021-03-15T13:41
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
общество
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Коммунальные службы Москвы продолжают работу по очистке города от снега, под особым контролем очистка пешеходных зон и соцобъектов, сообщается в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства столицы."Городские службы продолжают работы по очистке от снега улиц и дворовых территорий, парковочных мест, межквартальных проездов, кровель и выступающих элементов фасадов зданий. Снег вывозится на снегосплавные пункты", - говорится в сообщении.Отмечается, что под особым контролем – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам.
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городское хозяйство москвы, москва, общество

Коммунальные службы Москвы продолжают работу по очистке города от снега

13:40 08.03.2021 (обновлено: 13:41 15.03.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСнегоуборочная техника на одной из улиц в Москве
Снегоуборочная техника на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Коммунальные службы Москвы продолжают работу по очистке города от снега, под особым контролем очистка пешеходных зон и соцобъектов, сообщается в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства столицы.
"Городские службы продолжают работы по очистке от снега улиц и дворовых территорий, парковочных мест, межквартальных проездов, кровель и выступающих элементов фасадов зданий. Снег вывозится на снегосплавные пункты", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что под особым контролем – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам.
 
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