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Москвичкам подарили более 300 тысяч тюльпанов по акции "Вам, любимые"
Москвичкам подарили более 300 тысяч тюльпанов по акции "Вам, любимые"
Более 300 тысяч тюльпанов подарили москвичкам в рамках акции "Вам, любимые", которая традиционно проводится в Международный женский день. РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T14:12
2021-03-08T14:12
москва
8 марта
общество
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Более 300 тысяч тюльпанов подарили москвичкам в рамках акции "Вам, любимые", которая традиционно проводится в Международный женский день.Ранее на сайте мэра и правительства Москвы сообщалось, что 8 марта пятьсот добровольцев будут дарить женщинам цветы на вокзалах, станциях метро, бульварах, площадях и в скверах, а также в городских парках. Всего планировалось подарить более 300 тысяч тюльпанов."Сегодня самый женственный праздник – 8 марта. И в этот прекрасный день добровольцы Москвы подарили свои теплые улыбки, весеннее настроение и яркие цветы нашим мамам, бабушкам, сестрам, дочкам и любимым девушкам на главных площадках столицы. В этом году мы также хотим сказать им огромное спасибо не только за заботу, поддержку, но и за то, что стали опорой для многих людей: спасали пациентов в больницах, помогали москвичам во время акции #МыВместе, координировали работу фондов, городских служб и никогда не унывали", – сообщил РИА Новости директор Ресурсного центра "Мосволонтер" Дмитрий Покровский.Ежегодно 8 марта в мире отмечается Международный женский день. В этот день отмечаются достижения женщин вне зависимости от национальных границ или этнических, языковых, культурных, экономических и политических различий. Во всем мире проходят праздничные мероприятия, конференции, концерты, забеги и фестивали.
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москва, 8 марта, общество

Москвичкам подарили более 300 тысяч тюльпанов по акции "Вам, любимые"

14:12 08.03.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСбор тюльпанов в преддверии праздника 8 Марта в тепличном хозяйстве фермера Александра Бурмантова в Новосибирске
Сбор тюльпанов в преддверии праздника 8 Марта в тепличном хозяйстве фермера Александра Бурмантова в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Более 300 тысяч тюльпанов подарили москвичкам в рамках акции "Вам, любимые", которая традиционно проводится в Международный женский день.
Ранее на сайте мэра и правительства Москвы сообщалось, что 8 марта пятьсот добровольцев будут дарить женщинам цветы на вокзалах, станциях метро, бульварах, площадях и в скверах, а также в городских парках. Всего планировалось подарить более 300 тысяч тюльпанов.
"Сегодня самый женственный праздник – 8 марта. И в этот прекрасный день добровольцы Москвы подарили свои теплые улыбки, весеннее настроение и яркие цветы нашим мамам, бабушкам, сестрам, дочкам и любимым девушкам на главных площадках столицы. В этом году мы также хотим сказать им огромное спасибо не только за заботу, поддержку, но и за то, что стали опорой для многих людей: спасали пациентов в больницах, помогали москвичам во время акции #МыВместе, координировали работу фондов, городских служб и никогда не унывали", – сообщил РИА Новости директор Ресурсного центра "Мосволонтер" Дмитрий Покровский.
Ежегодно 8 марта в мире отмечается Международный женский день. В этот день отмечаются достижения женщин вне зависимости от национальных границ или этнических, языковых, культурных, экономических и политических различий. Во всем мире проходят праздничные мероприятия, конференции, концерты, забеги и фестивали.
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