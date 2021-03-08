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"Сумасшествие": флорист ответила на слова Жириновского о подарке женщинам
"Сумасшествие": флорист ответила на слова Жириновского о подарке женщинам
Арт-директор компании "Флорист.ру" Серафима Олина резко высказалась в эфире радиостанции "Говорит Москва" в адрес лидера ЛДПР Владимира Жириновского после его... РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T01:37
2021-03-08T01:38
серафима олина
россия
лдпр
владимир жириновский
африка
европа
цветы
8 марта
общество
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"Сумасшествие": флорист ответила на слова Жириновского о подарке женщинам
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Арт-директор компании "Флорист.ру" Серафима Олина резко высказалась в эфире радиостанции "Говорит Москва" в адрес лидера ЛДПР Владимира Жириновского после его высказывания о ввозе цветов в Россию.Жириновский в преддверии 8 марта призвал отказаться ввозить цветы из-за рубежа, чтобы, по его мнению, не допустить распространения инфекций. Политик аргументировал это "наличием" в ввозимых из Америки, Африки, Европы растениях возбудителей разных болезней: вирусов, бактерий, личинок насекомых.Флорист подчеркнула, что все товары проверяются на безопасность при импорте.По ее словам, запрет импорта цветов приведет к дефициту растений, поскольку их популярность заметно выросла за время пандемии.
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серафима олина, россия, лдпр, владимир жириновский, африка, европа, цветы, 8 марта, общество

"Сумасшествие": флорист ответила на слова Жириновского о подарке женщинам

01:37 08.03.2021 (обновлено: 01:38 08.03.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВыращивание тюльпанов к 8 Марта в Новосибирске
Выращивание тюльпанов к 8 Марта в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Арт-директор компании "Флорист.ру" Серафима Олина резко высказалась в эфире радиостанции "Говорит Москва" в адрес лидера ЛДПР Владимира Жириновского после его высказывания о ввозе цветов в Россию.
Жириновский в преддверии 8 марта призвал отказаться ввозить цветы из-за рубежа, чтобы, по его мнению, не допустить распространения инфекций. Политик аргументировал это "наличием" в ввозимых из Америки, Африки, Европы растениях возбудителей разных болезней: вирусов, бактерий, личинок насекомых.
Флорист подчеркнула, что все товары проверяются на безопасность при импорте.

"Мне кажется, это на грани какого-то сумасшествия. На растении могут быть жучки. <…> Каждый цветок, каждая партия и каждая поставка проходит сертификацию на соответствие и на отсутствие каких-либо санэпидемнарушений, и обязательно имеет документ, в котором это прописано", — обратила внимание Олина.

По ее словам, запрет импорта цветов приведет к дефициту растений, поскольку их популярность заметно выросла за время пандемии.
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Серафима ОлинаРоссияЛДПРВладимир ЖириновскийАфрикаЕвропаЦветы8 мартаОбщество
 
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