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"Сумасшествие": флорист ответила на слова Жириновского о подарке женщинам
"Сумасшествие": флорист ответила на слова Жириновского о подарке женщинам
Арт-директор компании "Флорист.ру" Серафима Олина резко высказалась в эфире радиостанции "Говорит Москва" в адрес лидера ЛДПР Владимира Жириновского после его... РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T01:37
2021-03-08T01:37
2021-03-08T01:38
серафима олина
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владимир жириновский
африка
европа
цветы
8 марта
общество
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"Сумасшествие": флорист ответила на слова Жириновского о подарке женщинам
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Арт-директор компании "Флорист.ру" Серафима Олина резко высказалась в эфире радиостанции "Говорит Москва" в адрес лидера ЛДПР Владимира Жириновского после его высказывания о ввозе цветов в Россию.Жириновский в преддверии 8 марта призвал отказаться ввозить цветы из-за рубежа, чтобы, по его мнению, не допустить распространения инфекций. Политик аргументировал это "наличием" в ввозимых из Америки, Африки, Европы растениях возбудителей разных болезней: вирусов, бактерий, личинок насекомых.Флорист подчеркнула, что все товары проверяются на безопасность при импорте.По ее словам, запрет импорта цветов приведет к дефициту растений, поскольку их популярность заметно выросла за время пандемии.
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серафима олина, россия, лдпр, владимир жириновский, африка, европа, цветы, 8 марта, общество