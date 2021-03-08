https://ria.ru/20210308/sotsseti-1600340564.html

Захарова назвала лучшее оружие в соцсетях

Захарова назвала лучшее оружие в соцсетях

Здоровая ирония – лучшее оружие в соцсетях, а на оскорбления лучше не реагировать, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T12:00

2021-03-08T12:00

2021-03-08T12:47

мария захарова

технологии

политика

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Здоровая ирония – лучшее оружие в соцсетях, а на оскорбления лучше не реагировать, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Что касается моих ответов, я всегда исхожу из того, что они должны быть уважительными, но нескучными. И мне кажется, всегда здоровая ирония лучшее оружие, как для обороны, так и для нападения", - сказала Захарова.Она отметила, что основное, чем руководствуется при общении в интернете, - свобода мнений. "Понимаю, насколько иногда бывают спорными оценки. И иногда даже несправедливыми в отношении друг друга бывают комментарии у людей. Я понимаю, какое количество и ботов, и, так сказать, фейковых аккаунтов пытаются участвовать в этой дискуссии. Но я все же за свободу выражения мнений. Это базовый принцип", - сказала она.Захарова отметила, что несмотря на присутствие в некоторых комментариях оскорблений, сохраняет невозмутимость, по крайней мере внешнюю."Как обычно бывает. Нахамили, бывает, в транспорте, как вы реагируете?.. Я как-то стараюсь на это либо не обращать внимание, либо, если все-таки услышу какие-то замечания, постараюсь вычленить их из потока хамства, ответить достойно", - сказала Захарова.Читайте полное текст интервью >>>

https://ria.ru/20210308/zakharova-1600340341.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, технологии, политика