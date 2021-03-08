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Захарова назвала лучшее оружие в соцсетях
Захарова назвала лучшее оружие в соцсетях
Здоровая ирония – лучшее оружие в соцсетях, а на оскорбления лучше не реагировать, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T12:00
2021-03-08T12:00
2021-03-08T12:47
мария захарова
технологии
политика
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Здоровая ирония – лучшее оружие в соцсетях, а на оскорбления лучше не реагировать, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Что касается моих ответов, я всегда исхожу из того, что они должны быть уважительными, но нескучными. И мне кажется, всегда здоровая ирония лучшее оружие, как для обороны, так и для нападения", - сказала Захарова.Она отметила, что основное, чем руководствуется при общении в интернете, - свобода мнений. "Понимаю, насколько иногда бывают спорными оценки. И иногда даже несправедливыми в отношении друг друга бывают комментарии у людей. Я понимаю, какое количество и ботов, и, так сказать, фейковых аккаунтов пытаются участвовать в этой дискуссии. Но я все же за свободу выражения мнений. Это базовый принцип", - сказала она.Захарова отметила, что несмотря на присутствие в некоторых комментариях оскорблений, сохраняет невозмутимость, по крайней мере внешнюю."Как обычно бывает. Нахамили, бывает, в транспорте, как вы реагируете?.. Я как-то стараюсь на это либо не обращать внимание, либо, если все-таки услышу какие-то замечания, постараюсь вычленить их из потока хамства, ответить достойно", - сказала Захарова.Читайте полное текст интервью >>>
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мария захарова, технологии, политика
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости.
Здоровая ирония – лучшее оружие в соцсетях, а на оскорбления лучше не реагировать, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
.
"Что касается моих ответов, я всегда исхожу из того, что они должны быть уважительными, но нескучными. И мне кажется, всегда здоровая ирония лучшее оружие, как для обороны, так и для нападения", - сказала Захарова.
Она отметила, что основное, чем руководствуется при общении в интернете, - свобода мнений. "Понимаю, насколько иногда бывают спорными оценки. И иногда даже несправедливыми в отношении друг друга бывают комментарии у людей. Я понимаю, какое количество и ботов, и, так сказать, фейковых аккаунтов пытаются участвовать в этой дискуссии. Но я все же за свободу выражения мнений. Это базовый принцип", - сказала она.
Захарова отметила, что несмотря на присутствие в некоторых комментариях оскорблений, сохраняет невозмутимость, по крайней мере внешнюю.
"Как обычно бывает. Нахамили, бывает, в транспорте, как вы реагируете?.. Я как-то стараюсь на это либо не обращать внимание, либо, если все-таки услышу какие-то замечания, постараюсь вычленить их из потока хамства, ответить достойно", - сказала Захарова.