Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210308/sotsseti-1600340564.html
Захарова назвала лучшее оружие в соцсетях
Захарова назвала лучшее оружие в соцсетях
Здоровая ирония – лучшее оружие в соцсетях, а на оскорбления лучше не реагировать, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T12:00
2021-03-08T12:47
мария захарова
технологии
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599116314_0:0:2997:1687_1920x0_80_0_0_1347c1ba4f95336d4b2ed99da8e0b4c2.jpg
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Здоровая ирония – лучшее оружие в соцсетях, а на оскорбления лучше не реагировать, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Что касается моих ответов, я всегда исхожу из того, что они должны быть уважительными, но нескучными. И мне кажется, всегда здоровая ирония лучшее оружие, как для обороны, так и для нападения", - сказала Захарова.Она отметила, что основное, чем руководствуется при общении в интернете, - свобода мнений. "Понимаю, насколько иногда бывают спорными оценки. И иногда даже несправедливыми в отношении друг друга бывают комментарии у людей. Я понимаю, какое количество и ботов, и, так сказать, фейковых аккаунтов пытаются участвовать в этой дискуссии. Но я все же за свободу выражения мнений. Это базовый принцип", - сказала она.Захарова отметила, что несмотря на присутствие в некоторых комментариях оскорблений, сохраняет невозмутимость, по крайней мере внешнюю."Как обычно бывает. Нахамили, бывает, в транспорте, как вы реагируете?.. Я как-то стараюсь на это либо не обращать внимание, либо, если все-таки услышу какие-то замечания, постараюсь вычленить их из потока хамства, ответить достойно", - сказала Захарова.Читайте полное текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20210308/zakharova-1600340341.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599116314_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_0658e8928770c7dcd8640dc2768340ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мария захарова, технологии, политика

Захарова назвала лучшее оружие в соцсетях

12:00 08.03.2021 (обновлено: 12:47 08.03.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Здоровая ирония – лучшее оружие в соцсетях, а на оскорбления лучше не реагировать, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Что касается моих ответов, я всегда исхожу из того, что они должны быть уважительными, но нескучными. И мне кажется, всегда здоровая ирония лучшее оружие, как для обороны, так и для нападения", - сказала Захарова.
Она отметила, что основное, чем руководствуется при общении в интернете, - свобода мнений. "Понимаю, насколько иногда бывают спорными оценки. И иногда даже несправедливыми в отношении друг друга бывают комментарии у людей. Я понимаю, какое количество и ботов, и, так сказать, фейковых аккаунтов пытаются участвовать в этой дискуссии. Но я все же за свободу выражения мнений. Это базовый принцип", - сказала она.
Захарова отметила, что несмотря на присутствие в некоторых комментариях оскорблений, сохраняет невозмутимость, по крайней мере внешнюю.
Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
11:56
Захарова рассказала, как празднует 8 Марта
"Как обычно бывает. Нахамили, бывает, в транспорте, как вы реагируете?.. Я как-то стараюсь на это либо не обращать внимание, либо, если все-таки услышу какие-то замечания, постараюсь вычленить их из потока хамства, ответить достойно", - сказала Захарова.
Читайте полное текст интервью >>>
 
Мария ЗахароваТехнологииПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:31Бастрыкин поручил передать дело о ДТП с семью погибшими под Самарой в СК
13:01Главную трассу между Бейрутом и севером Ливана заблокировали протестующие
12:50Анкара предупредила Вашингтон о последствиях давления из-за С-400
12:27Экипаж МКС начал герметизацию второй трещины в российском модуле
12:16В Москве за сутки госпитализировали более 650 человек с коронавирусом
12:14США заблокировали поставку турецких вертолетов Пакистану
12:10Премьер Сербии заявила о попытке государственного переворота
12:06Умер дрессировщик львов Борис Бирюков
12:05Захарова назвала феминитивы шуткой
12:02В Италии задержали алжирца, помогавшего террористам в нападении в Париже
12:00Захарова назвала лучшее оружие в соцсетях
11:56Захарова рассказала, как празднует 8 Марта
11:54Опубликовано видео с места смертельного ДТП под Самарой
11:54В Брюсселе создали патрули для борьбы с домогательствами
11:54Захарова рассказала, как готовится к интервью или передачам
11:49Ракова рассказала, как пандемия повлияла на рынок труда в Москве
11:48Захарова: соцсети не должны запрещать политический контент перед выборами
11:48Рогозин высмеял слова советника главы МВД Украины об "ударе" по России
11:47Ракова рассказала, сколько москвичей имеют иммунитет к коронавирусу
11:46В российской дипломатии нет гендерных разнарядок, заявила Захарова
Лента новостейМолния