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Захарова: соцсети не должны запрещать политический контент перед выборами
Захарова: соцсети не должны запрещать политический контент перед выборами
Соцсети не должны запрещать политическую информацию в период выборов, необходимо давать возможность высказаться, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T11:48
2021-03-08T12:46
россия
мария захарова
политика
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Соцсети не должны запрещать политическую информацию в период выборов, необходимо давать возможность высказаться, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Если, к примеру, в стране проходят выборы, если социальные сети заявляют о себе, как о площадке, где каждый человек, объединение, неправительственная организация могут высказывать свою точку зрения, нужно давать людям возможность высказываться и говорить на эти темы. Непосредственно перед выборами. А не манипулировать кнопками и не запрещать политическую рекламу", - сказала Захарова в интервью РИА Новости.По ее словам, блокировка политической информации, политической рекламы в преддверии выборов в той или иной стране "является доказательством избирательного, дискриминационного подхода и нарушения свободы слова этими самыми платформами"."Правила должны быть, каждая страна или суверенное государство имеет права или право на собственное законодательство. На это никто не может претендовать, я имею в виду, извне. Но эти правила должны быть четкими, ясно сформулированными, а не меняться раз от раза просто под давлением той или иной лоббистской группировки или политической группировки. Это очень сложная проблема, и она, конечно, требует своего решения", - сказала она."Принципы и законы должны быть понятны, прозрачны и не меняться под интересы одной только группы", - отметила Захарова.Читайте полное текст интервью &gt;&gt;&gt;
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россия, мария захарова, политика

Захарова: соцсети не должны запрещать политический контент перед выборами

11:48 08.03.2021 (обновлено: 12:46 08.03.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Соцсети не должны запрещать политическую информацию в период выборов, необходимо давать возможность высказаться, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Если, к примеру, в стране проходят выборы, если социальные сети заявляют о себе, как о площадке, где каждый человек, объединение, неправительственная организация могут высказывать свою точку зрения, нужно давать людям возможность высказываться и говорить на эти темы. Непосредственно перед выборами. А не манипулировать кнопками и не запрещать политическую рекламу", - сказала Захарова в интервью РИА Новости.
По ее словам, блокировка политической информации, политической рекламы в преддверии выборов в той или иной стране "является доказательством избирательного, дискриминационного подхода и нарушения свободы слова этими самыми платформами".
"Правила должны быть, каждая страна или суверенное государство имеет права или право на собственное законодательство. На это никто не может претендовать, я имею в виду, извне. Но эти правила должны быть четкими, ясно сформулированными, а не меняться раз от раза просто под давлением той или иной лоббистской группировки или политической группировки. Это очень сложная проблема, и она, конечно, требует своего решения", - сказала она.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
11:44
Захарова рассказала, как отстаивает свободу слова в соцсетях
"Принципы и законы должны быть понятны, прозрачны и не меняться под интересы одной только группы", - отметила Захарова.
Читайте полное текст интервью >>>
 
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