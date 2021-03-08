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Захарова: соцсети не должны запрещать политический контент перед выборами
Захарова: соцсети не должны запрещать политический контент перед выборами
Соцсети не должны запрещать политическую информацию в период выборов, необходимо давать возможность высказаться, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T11:48
2021-03-08T11:48
2021-03-08T12:46
россия
мария захарова
политика
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Соцсети не должны запрещать политическую информацию в период выборов, необходимо давать возможность высказаться, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Если, к примеру, в стране проходят выборы, если социальные сети заявляют о себе, как о площадке, где каждый человек, объединение, неправительственная организация могут высказывать свою точку зрения, нужно давать людям возможность высказываться и говорить на эти темы. Непосредственно перед выборами. А не манипулировать кнопками и не запрещать политическую рекламу", - сказала Захарова в интервью РИА Новости.По ее словам, блокировка политической информации, политической рекламы в преддверии выборов в той или иной стране "является доказательством избирательного, дискриминационного подхода и нарушения свободы слова этими самыми платформами"."Правила должны быть, каждая страна или суверенное государство имеет права или право на собственное законодательство. На это никто не может претендовать, я имею в виду, извне. Но эти правила должны быть четкими, ясно сформулированными, а не меняться раз от раза просто под давлением той или иной лоббистской группировки или политической группировки. Это очень сложная проблема, и она, конечно, требует своего решения", - сказала она."Принципы и законы должны быть понятны, прозрачны и не меняться под интересы одной только группы", - отметила Захарова.Читайте полное текст интервью >>>
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РИА Новости
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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россия, мария захарова, политика
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости.
Соцсети не должны запрещать политическую информацию в период выборов, необходимо давать возможность высказаться, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
.
"Если, к примеру, в стране проходят выборы, если социальные сети заявляют о себе, как о площадке, где каждый человек, объединение, неправительственная организация могут высказывать свою точку зрения, нужно давать людям возможность высказываться и говорить на эти темы. Непосредственно перед выборами. А не манипулировать кнопками и не запрещать политическую рекламу", - сказала Захарова в интервью РИА Новости.
По ее словам, блокировка политической информации, политической рекламы в преддверии выборов в той или иной стране "является доказательством избирательного, дискриминационного подхода и нарушения свободы слова этими самыми платформами".
"Правила должны быть, каждая страна или суверенное государство имеет права или право на собственное законодательство. На это никто не может претендовать, я имею в виду, извне. Но эти правила должны быть четкими, ясно сформулированными, а не меняться раз от раза просто под давлением той или иной лоббистской группировки или политической группировки. Это очень сложная проблема, и она, конечно, требует своего решения", - сказала она.
"Принципы и законы должны быть понятны, прозрачны и не меняться под интересы одной только группы", - отметила Захарова.