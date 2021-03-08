https://ria.ru/20210308/sotsseti-1600339285.html

Захарова: соцсети не должны запрещать политический контент перед выборами

Захарова: соцсети не должны запрещать политический контент перед выборами

Соцсети не должны запрещать политическую информацию в период выборов, необходимо давать возможность высказаться, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T11:48

2021-03-08T11:48

2021-03-08T12:46

россия

мария захарова

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599114147_0:286:3132:2048_1920x0_80_0_0_9489cd9b554d7f33af2c1fc0677b6c17.jpg

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Соцсети не должны запрещать политическую информацию в период выборов, необходимо давать возможность высказаться, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Если, к примеру, в стране проходят выборы, если социальные сети заявляют о себе, как о площадке, где каждый человек, объединение, неправительственная организация могут высказывать свою точку зрения, нужно давать людям возможность высказываться и говорить на эти темы. Непосредственно перед выборами. А не манипулировать кнопками и не запрещать политическую рекламу", - сказала Захарова в интервью РИА Новости.По ее словам, блокировка политической информации, политической рекламы в преддверии выборов в той или иной стране "является доказательством избирательного, дискриминационного подхода и нарушения свободы слова этими самыми платформами"."Правила должны быть, каждая страна или суверенное государство имеет права или право на собственное законодательство. На это никто не может претендовать, я имею в виду, извне. Но эти правила должны быть четкими, ясно сформулированными, а не меняться раз от раза просто под давлением той или иной лоббистской группировки или политической группировки. Это очень сложная проблема, и она, конечно, требует своего решения", - сказала она."Принципы и законы должны быть понятны, прозрачны и не меняться под интересы одной только группы", - отметила Захарова.Читайте полное текст интервью >>>

https://ria.ru/20210308/zakharova-1600338618.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, политика