https://ria.ru/20210308/snezhnyy-apokalipsis-v-fevrale-zhenskiy-vzglyad-1600364519.html

Снежный апокалипсис в феврале: женский взгляд

Снежный апокалипсис в феврале: женский взгляд

Февральские снегопады в Москве побили все рекорды. На улицы города одновременно выходило до 15 тысяч единиц техники, снег расчищали более 100 тысяч дорожных рабочих. Были задействованы около сотни снегосплавных пунктов.

2021-03-08T17:25

2021-03-08T17:25

2021-03-08T17:25

видео

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Наряду с мужчинами в напряженном графике трудились женщины. Были дни, когда Валентина Иванченко, глава управы района Нижегородский, сама выходила с лопатой, чтобы расчищать подходы к детским садам, школам и больницам своего района. Наталья Поминова убирает Манежную площадь больше 10 лет. В этот непростой год считает свою работу особенно полезной и для людей, и для здоровья.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Снежный апокалипсис в феврале: женский взгляд Февральские снегопады в Москве побили все рекорды. На улицы города одновременно выходило до 15 тысяч единиц техники, снег расчищали более 100 тысяч дорожных рабочих. Были задействованы около сотни снегосплавных пунктов. Наряду с мужчинами в напряженном графике трудились женщины. Были дни, когда Валентина Иванченко, глава управы района Нижегородский, сама выходила с лопатой, чтобы расчищать подходы к детским садам, школам и больницам своего района. Наталья Поминова убирает Манежную площадь больше 10 лет. В этот непростой год считает свою работу особенно полезной и для людей, и для здоровья. 2021-03-08T17:25 true PT2M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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