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Снежный апокалипсис в феврале: женский взгляд
Снежный апокалипсис в феврале: женский взгляд
Февральские снегопады в Москве побили все рекорды. На улицы города одновременно выходило до 15 тысяч единиц техники, снег расчищали более 100 тысяч дорожных рабочих. Были задействованы около сотни снегосплавных пунктов.
2021-03-08T17:25
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Наряду с мужчинами в напряженном графике трудились женщины. Были дни, когда Валентина Иванченко, глава управы района Нижегородский, сама выходила с лопатой, чтобы расчищать подходы к детским садам, школам и больницам своего района. Наталья Поминова убирает Манежную площадь больше 10 лет. В этот непростой год считает свою работу особенно полезной и для людей, и для здоровья.
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Снежный апокалипсис в феврале: женский взгляд
Февральские снегопады в Москве побили все рекорды. На улицы города одновременно выходило до 15 тысяч единиц техники, снег расчищали более 100 тысяч дорожных рабочих. Были задействованы около сотни снегосплавных пунктов. Наряду с мужчинами в напряженном графике трудились женщины. Были дни, когда Валентина Иванченко, глава управы района Нижегородский, сама выходила с лопатой, чтобы расчищать подходы к детским садам, школам и больницам своего района. Наталья Поминова убирает Манежную площадь больше 10 лет. В этот непростой год считает свою работу особенно полезной и для людей, и для здоровья.
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353
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видео, видео
Снежный апокалипсис в феврале: женский взгляд
Февральские снегопады в Москве побили все рекорды. На улицы города одновременно выходило до 15 тысяч единиц техники, снег расчищали более 100 тысяч дорожных рабочих. Были задействованы около сотни снегосплавных пунктов.
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Снежный апокалипсис в феврале: женский взгляд

17:25 08.03.2021
 
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Февральские снегопады в Москве побили все рекорды. На улицы города одновременно выходило до 15 тысяч единиц техники, снег расчищали более 100 тысяч дорожных рабочих. Были задействованы около сотни снегосплавных пунктов.
Наряду с мужчинами в напряженном графике трудились женщины. Были дни, когда Валентина Иванченко, глава управы района Нижегородский, сама выходила с лопатой, чтобы расчищать подходы к детским садам, школам и больницам своего района. Наталья Поминова убирает Манежную площадь больше 10 лет. В этот непростой год считает свою работу особенно полезной и для людей, и для здоровья.
 
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