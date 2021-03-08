https://ria.ru/20210308/snezhnyy-apokalipsis-v-fevrale-zhenskiy-vzglyad-1600364519.html
Снежный апокалипсис в феврале: женский взгляд
Снежный апокалипсис в феврале: женский взгляд
Февральские снегопады в Москве побили все рекорды. На улицы города одновременно выходило до 15 тысяч единиц техники, снег расчищали более 100 тысяч дорожных рабочих. Были задействованы около сотни снегосплавных пунктов.
2021-03-08T17:25
2021-03-08T17:25
2021-03-08T17:25
видео
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Наряду с мужчинами в напряженном графике трудились женщины. Были дни, когда Валентина Иванченко, глава управы района Нижегородский, сама выходила с лопатой, чтобы расчищать подходы к детским садам, школам и больницам своего района. Наталья Поминова убирает Манежную площадь больше 10 лет. В этот непростой год считает свою работу особенно полезной и для людей, и для здоровья.
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РИА Новости
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Снежный апокалипсис в феврале: женский взгляд
Февральские снегопады в Москве побили все рекорды. На улицы города одновременно выходило до 15 тысяч единиц техники, снег расчищали более 100 тысяч дорожных рабочих. Были задействованы около сотни снегосплавных пунктов.
Наряду с мужчинами в напряженном графике трудились женщины. Были дни, когда Валентина Иванченко, глава управы района Нижегородский, сама выходила с лопатой, чтобы расчищать подходы к детским садам, школам и больницам своего района. Наталья Поминова убирает Манежную площадь больше 10 лет. В этот непростой год считает свою работу особенно полезной и для людей, и для здоровья.
2021-03-08T17:25
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PT2M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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видео, видео
Снежный апокалипсис в феврале: женский взгляд
Февральские снегопады в Москве побили все рекорды. На улицы города одновременно выходило до 15 тысяч единиц техники, снег расчищали более 100 тысяч дорожных рабочих. Были задействованы около сотни снегосплавных пунктов.
2021-03-08T17:25
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PT2M05S
Снежный апокалипсис в феврале: женский взгляд
Февральские снегопады в Москве побили все рекорды. На улицы города одновременно выходило до 15 тысяч единиц техники, снег расчищали более 100 тысяч дорожных рабочих. Были задействованы около сотни снегосплавных пунктов.