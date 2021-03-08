https://ria.ru/20210308/samoizolyatsiya-1600314109.html

В Москве отменяется обязательный режим самоизоляции для пожилых людей

В Москве отменяется обязательный режим самоизоляции для пожилых людей

Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями в Москве больше не обязательный, транспортные карты этих категорий граждан... РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T00:19

2021-03-08T00:19

2021-03-08T07:35

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями в Москве больше не обязательный, транспортные карты этих категорий граждан разблокировали.Как ранее сообщил мэр столицы Сергей Собянин, ситуация с пандемией в Москве постепенно улучшается.Как отмечал градоначальник, каждую неделю снижается уровень заболеваемости. Количество ежедневно выявляемых случаев COVID-19 уменьшилось почти в пять раз по сравнению с пиковыми значениями конца прошлого года. А по госпитализациям и другим показателям уровень распространения коронавируса снизился в два-три раза.В связи с этим режим самоизоляции, который до сих пор сохранялся в столице в отношении лиц старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, перестал быть обязательным и теперь носит рекомендательный характер.С понедельника пожилые снова могут пользоваться своим правом льготного проезда в транспорте города, их транспортные карты разблокировали. Ранее такая возможность появилась у тех, кто сделал прививку от коронавируса.При этом Собянин подчеркнул, что по-прежнему каждый день в больницы с COVID-19 в тяжелой форме попадают 700-800 человек, поэтому пожилым лучше все равно продолжать быть аккуратными и совершать минимум поездок.Кроме того, перестал быть обязательным и перевод на удаленную работу людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Теперь дистанционка носит лишь рекомендательный характер. Ранее сотрудники этих категорий могли работать очно только при условии, что их нахождение на рабочем месте было критически важно. Для остальных сохранялось требование работать удаленно.Начиная с середины января, власти Москвы начали поэтапное смягчение мер по коронавирусу: школьники и студенты вернулись к очному обучению, частично сняты ограничения на работу музеев, библиотек, других учреждений культуры. Кинотеатры, театры, концертные залы получили право увеличить количество посетителей до 50 процентов от вместимости зала. Также с 27 января требование о переводе не менее 30 процентов сотрудников столичных компаний на удаленную работу стало носить рекомендательный характер. Помимо этого, власти отменили ограничения на ночную работу для предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек и других организаций индустрии отдыха и развлечений.

https://ria.ru/20210307/koronavirus-1600259052.html

https://ria.ru/20210306/vaktsina-1600224456.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, сергей собянин, москва, общество