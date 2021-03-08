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Россияне рассказали, в какой компании они чаще всего путешествуют
Россияне рассказали, в какой компании они чаще всего путешествуют
Российские туристы рассказали, в какой компании они обычно путешествуют, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T02:15
2021-03-08T02:16
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Российские туристы рассказали, в какой компании они обычно путешествуют, сообщает Туту.ру. В опросе, проведенном аналитическим центром сервиса, приняли участие более 1 700 человек.Выяснилось, что 28 процентов респондентов чаще всего ездят в одиночку. На втором месте по популярности ответ — романтические туры с любимым человеком. Его выбрал 21 процент опрошенных. На третьем — путешествия с друзьями: так в отпуск ездят 13 процентов россиян.С детьми отправляются в поездки 11 процентов опрошенных, со взрослыми родственниками — шесть процентов, а всей большой семьей — 12 процентов.Около семи процентов опрошенных рассказали, что ездят в путешествия с питомцами. А два процента отправляются в путешествия с коллегами.
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туризм, туту.ру, туристы, новости - туризм

Россияне рассказали, в какой компании они чаще всего путешествуют

02:15 08.03.2021 (обновлено: 02:16 08.03.2021)
 
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyДевушка с мужчиной в автомобиле
Девушка с мужчиной в автомобиле - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Российские туристы рассказали, в какой компании они обычно путешествуют, сообщает Туту.ру.
В опросе, проведенном аналитическим центром сервиса, приняли участие более 1 700 человек.
Выяснилось, что 28 процентов респондентов чаще всего ездят в одиночку. На втором месте по популярности ответ — романтические туры с любимым человеком. Его выбрал 21 процент опрошенных. На третьем — путешествия с друзьями: так в отпуск ездят 13 процентов россиян.
С детьми отправляются в поездки 11 процентов опрошенных, со взрослыми родственниками — шесть процентов, а всей большой семьей — 12 процентов.
Около семи процентов опрошенных рассказали, что ездят в путешествия с питомцами. А два процента отправляются в путешествия с коллегами.
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