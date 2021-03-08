https://ria.ru/20210308/puteshestviya-1600091459.html

Россияне рассказали, в какой компании они чаще всего путешествуют

Россияне рассказали, в какой компании они чаще всего путешествуют

Российские туристы рассказали, в какой компании они обычно путешествуют, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T02:15

2021-03-08T02:15

2021-03-08T02:16

туризм

туризм

туту.ру

туристы

новости - туризм

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Российские туристы рассказали, в какой компании они обычно путешествуют, сообщает Туту.ру. В опросе, проведенном аналитическим центром сервиса, приняли участие более 1 700 человек.Выяснилось, что 28 процентов респондентов чаще всего ездят в одиночку. На втором месте по популярности ответ — романтические туры с любимым человеком. Его выбрал 21 процент опрошенных. На третьем — путешествия с друзьями: так в отпуск ездят 13 процентов россиян.С детьми отправляются в поездки 11 процентов опрошенных, со взрослыми родственниками — шесть процентов, а всей большой семьей — 12 процентов.Около семи процентов опрошенных рассказали, что ездят в путешествия с питомцами. А два процента отправляются в путешествия с коллегами.

https://ria.ru/20210217/poputchiki-1597797841.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, туту.ру, туристы, новости - туризм