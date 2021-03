https://ria.ru/20210308/prazdnik-1600047359.html

Международный женский день

Международный женский день

Международный женский день – это весенний праздник, который ежегодно отмечается во всем мире 8 марта. РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T04:03

2021-03-08T04:03

2021-03-08T04:03

международный женский день

справки

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568241926_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8730b20ba83e576e746b7199d274561f.jpg

Международный женский день – это весенний праздник, который ежегодно отмечается во всем мире 8 марта.Впервые идея его проведения возникла в начале ХХ века. Первый национальный женский день в соответствии с решением Социалистической партии Америки отмечался на всей территории США 28 февраля 1909 года. Женщины США продолжали отмечать его в последнее воскресенье февраля вплоть до 1913 года. В 1910 году на заседании Социалистического интернационала в Копенгагене (Дания) было предложено учредить Международный женский день, чтобы отметить движение за права женщин и помочь им обрести всеобщее избирательное право. Это предложение получило единодушную поддержку конференции с участием более 100 женщин из 17 стран, но конкретная дата проведения этого дня не была установлена.Впервые Международный женский день отмечался 19 марта 1911 года в Австрии, Германии, Дании и Швейцарии, где в митингах приняли участие свыше одного миллиона мужчин и женщин. Помимо права голоса они требовали предоставления женщинам права на труд и на профессионально-техническую подготовку, права занимать государственные должности и прекращения дискриминации на рабочем месте.Российские женщины отметили свой первый Международный женский день в последнее воскресенье февраля 1913 года в рамках движения за мир, зародившегося накануне Первой мировой войны, а в 1914 году 8 марта в других странах Европы женщины провели митинги в знак солидарности со своими сестрами.В 1917 году российские женщины, чтобы провести забастовку с призывом "за хлеб и мир", вновь выбрали последнее воскресенье февраля, которое пришлось на 23 февраля по действовавшему в то время в России юлианскому календарю, однако по григорианскому календарю, который использовался в других странах мира, это было 8 марта.После отречения царя от престола, Временное правительство предоставило женщинам право голоса.В Советском Союзе день 8 марта так или иначе отмечался всегда, однако лишь с 1966 года, по указу Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года, этот день стал официально праздничным и нерабочим.СССР долго оставался единственной европейской страной, где день 8 марта был государственным праздником.С 1975 года, объявленного Организацией Объединенных Наций Международным годом женщин, ООН начала официально праздновать 8 марта как Международный женский день. Международный женский день отмечают не только в ООН, но и во многих странах, в некоторых этот день является праздничным выходным днем.После распада Советского Союза день 8 марта остался в перечне государственных праздников Российской Федерации, согласно статье 112 Трудового кодекса РФ. Он отмечается также в Азербайджане, Армении, Грузии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Узбекистане, Таджикистане, Абхазии, Южной Осетии и Белоруссии. Восьмое марта отмечается и на Украине, но в последние годы там все чаще говорят об отмене празднования. В Таджикистане по инициативе президента страны с 2009 года праздник стал называться День матери. В Туркмении Международный женский день не отмечался до 2008 года – женский праздник был перенесен на 21 марта (день весеннего равноденствия), соединен с Наврузом – национальным праздником весны, и назывался Национальным праздником весны и женщин. В январе 2008 года президент Туркмении внес изменения в Кодекс законов о труде и вернул в Туркмению праздник 8 марта. В Грузии отмечают и Международный женский день – 8 марта и День матери – 3 марта. День матери и должен был заменить 8 марта, но до сих пор отмечаются оба праздника. В Латвии 8 марта перестал быть выходным днем в 1991 году, после выхода республики из СССР. В 2007 году сейм принял поправку к закону "О праздничных, памятных и отмечаемых днях", согласно которой Международный женский день стал официально отмечаемым праздником в Латвии, но не является выходным. Международный женский день 8 марта является национальным праздником и выходным в ряде других стран: Анголе, Гвинее-Бисау, Замбии, Камбодже, Кении, КНДР, Мадагаскаре, Монголии, Уганде и Эритрее. 8 марта 2017 года премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ о появлении в России национальной стратегии действий в интересах женщин. Стратегия нацелена на реализацию принципа равных прав и свобод мужчины и женщины и создание равных возможностей для их реализации женщинами в соответствии с Конституцией России и общепризнанными принципами и нормами международного права. В 2021 году темой кампании Международного женского дня является "Женщины-ученые на переднем крае борьбы с COVID-19" (Women Scientists at the forefront of the fight against COVID-19). По данным ООН, вспышка пандемии продемонстрировала важнейшую роль женщин-исследователей на различных этапах борьбы с коронавирусом, начиная с углубления знаний о вирусе и заканчивая разработкой методов тестирования и вакцины. Однако, в то же время, пандемия оказала на них негативное воздействие и способствовала расширению существующего гендерного неравенства в научной среде, которое необходимо устранить с помощью новой политики, инициатив и механизмов, направленных на поддержку женщин и девочек в науке. В Международный женский день отмечаются достижения женщин вне зависимости от национальных границ или этнических, языковых, культурных, экономических и политических различий. Во всем мире проходят праздничные мероприятия, конференции, концерты, забеги и фестивали. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международный женский день, справки, в мире