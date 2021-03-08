https://ria.ru/20210308/pozhar-1600376162.html
В Тульской области при пожаре на стоянке сгорели 13 автомобилей
В Тульской области при пожаре на стоянке сгорели 13 автомобилей
Пожар на неохраняемой автостоянке в Тульской области уничтожил 13 автомобилей, включая восемь микроавтобусов, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T19:48
2021-03-08T19:48
2021-03-08T19:48
донской
тульская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/18991/95/189919579_0:186:2893:1813_1920x0_80_0_0_7ceaff58700930cd655a8e77bf043d1a.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Пожар на неохраняемой автостоянке в Тульской области уничтожил 13 автомобилей, включая восемь микроавтобусов, сообщило УМВД по региону."Ночью 8 марта в дежурную часть ОМВД России по г. Донской поступило сообщение, что на территории неохраняемой автостоянки… произошло возгорание припаркованных автомобилей. В результате пожара сгорело 13 автомобилей", - говорится в сообщении.Огонь уничтожил восемь пассажирских микроавтобусов – пять Iveco, два Ford Transit, один Volkswagen Multivan, автомобили УАЗ-3309, УАЗ Патриот, Nissan Pathfinder, Opel Zafira, Ford Galaxy."По предварительным данным пострадавших в результате пожара нет. Устанавливаются обстоятельства и причина возгорания", - информирует полиция.
https://ria.ru/20210308/pozhar-1600328409.html
донской
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/18991/95/189919579_113:0:2780:2000_1920x0_80_0_0_0dc5d831fdc9604f6b7b23aa2aab446a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донской, тульская область, происшествия