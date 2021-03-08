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В Тульской области при пожаре на стоянке сгорели 13 автомобилей
В Тульской области при пожаре на стоянке сгорели 13 автомобилей
Пожар на неохраняемой автостоянке в Тульской области уничтожил 13 автомобилей, включая восемь микроавтобусов, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T19:48
2021-03-08T19:48
донской
тульская область
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Пожар на неохраняемой автостоянке в Тульской области уничтожил 13 автомобилей, включая восемь микроавтобусов, сообщило УМВД по региону."Ночью 8 марта в дежурную часть ОМВД России по г. Донской поступило сообщение, что на территории неохраняемой автостоянки… произошло возгорание припаркованных автомобилей. В результате пожара сгорело 13 автомобилей", - говорится в сообщении.Огонь уничтожил восемь пассажирских микроавтобусов – пять Iveco, два Ford Transit, один Volkswagen Multivan, автомобили УАЗ-3309, УАЗ Патриот, Nissan Pathfinder, Opel Zafira, Ford Galaxy."По предварительным данным пострадавших в результате пожара нет. Устанавливаются обстоятельства и причина возгорания", - информирует полиция.
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донской, тульская область, происшествия

В Тульской области при пожаре на стоянке сгорели 13 автомобилей

19:48 08.03.2021
 
© РИА Новости / Андрей Попов / Перейти в фотобанкПожар в строящемся здании торгового центра Lotte Plaza в Москве
Пожар в строящемся здании торгового центра Lotte Plaza в Москве - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© РИА Новости / Андрей Попов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Пожар на неохраняемой автостоянке в Тульской области уничтожил 13 автомобилей, включая восемь микроавтобусов, сообщило УМВД по региону.
"Ночью 8 марта в дежурную часть ОМВД России по г. Донской поступило сообщение, что на территории неохраняемой автостоянки… произошло возгорание припаркованных автомобилей. В результате пожара сгорело 13 автомобилей", - говорится в сообщении.
Огонь уничтожил восемь пассажирских микроавтобусов – пять Iveco, два Ford Transit, один Volkswagen Multivan, автомобили УАЗ-3309, УАЗ Патриот, Nissan Pathfinder, Opel Zafira, Ford Galaxy.
"По предварительным данным пострадавших в результате пожара нет. Устанавливаются обстоятельства и причина возгорания", - информирует полиция.
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