https://ria.ru/20210308/pozhar-1600376162.html

В Тульской области при пожаре на стоянке сгорели 13 автомобилей

В Тульской области при пожаре на стоянке сгорели 13 автомобилей

Пожар на неохраняемой автостоянке в Тульской области уничтожил 13 автомобилей, включая восемь микроавтобусов, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T19:48

2021-03-08T19:48

2021-03-08T19:48

донской

тульская область

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Пожар на неохраняемой автостоянке в Тульской области уничтожил 13 автомобилей, включая восемь микроавтобусов, сообщило УМВД по региону."Ночью 8 марта в дежурную часть ОМВД России по г. Донской поступило сообщение, что на территории неохраняемой автостоянки… произошло возгорание припаркованных автомобилей. В результате пожара сгорело 13 автомобилей", - говорится в сообщении.Огонь уничтожил восемь пассажирских микроавтобусов – пять Iveco, два Ford Transit, один Volkswagen Multivan, автомобили УАЗ-3309, УАЗ Патриот, Nissan Pathfinder, Opel Zafira, Ford Galaxy."По предварительным данным пострадавших в результате пожара нет. Устанавливаются обстоятельства и причина возгорания", - информирует полиция.

https://ria.ru/20210308/pozhar-1600328409.html

донской

тульская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донской, тульская область, происшествия