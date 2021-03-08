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В Омской области при пожаре погибли многодетная мать и двое детей
В Омской области при пожаре погибли многодетная мать и двое детей
Многодетная мать с маленькими дочерью и сыном погибли в горящем доме в Омской области, спастись удалось только главе семьи, который вынес из огня пятимесячного... РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T09:53
2021-03-08T09:53
омская область
происшествия
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ОМСК, 8 мар - РИА Новости. Многодетная мать с маленькими дочерью и сыном погибли в горящем доме в Омской области, спастись удалось только главе семьи, который вынес из огня пятимесячного сына, сообщил СУСК по региону в понедельник.Пожар в частном доме в селе Большие Уки Большеуковского района Омской области, где жила семья с тремя детьми, произошел 7 марта около 23.00 по местному времени (20.00 мск), говорится в сообщении СК."Первым пожар и задымление в доме заметил 23-летний супруг, который смог вынести из дома своего пятимесячного сына, но вернуться в горевший дом он уже не смог из-за сильного задымления и огня, преградившего путь", - рассказали в Следственном управлении.В огне погибли 25-летняя жена и двое детей – пятилетняя девочка и трехлетний мальчик.По данным источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, глава семьи ремонтировал бензопилу и оставил ее возле печи на ночь, что-то из деталей оплавилось. Это могло стать причиной пожара. Семья, по данным собеседника РИА Новости, считается благополучной.Следователи осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев, прокуратура Омской области взяла на контроль доследственную проверку по факту пожара.
https://ria.ru/20210307/pozhar-1600247297.html
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омская область, происшествия

В Омской области при пожаре погибли многодетная мать и двое детей

09:53 08.03.2021
 
© Фото : ГУ МЧС России по г. МосквеТушение пожара в центре Москвы
Тушение пожара в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© Фото : ГУ МЧС России по г. Москве
Читать ria.ru в
ОМСК, 8 мар - РИА Новости. Многодетная мать с маленькими дочерью и сыном погибли в горящем доме в Омской области, спастись удалось только главе семьи, который вынес из огня пятимесячного сына, сообщил СУСК по региону в понедельник.
Пожар в частном доме в селе Большие Уки Большеуковского района Омской области, где жила семья с тремя детьми, произошел 7 марта около 23.00 по местному времени (20.00 мск), говорится в сообщении СК.
Пожар в многоэтажном доме в Уфе - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
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При пожаре в многоэтажном доме в Уфе погибли три человека
"Первым пожар и задымление в доме заметил 23-летний супруг, который смог вынести из дома своего пятимесячного сына, но вернуться в горевший дом он уже не смог из-за сильного задымления и огня, преградившего путь", - рассказали в Следственном управлении.
В огне погибли 25-летняя жена и двое детей – пятилетняя девочка и трехлетний мальчик.
По данным источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, глава семьи ремонтировал бензопилу и оставил ее возле печи на ночь, что-то из деталей оплавилось. Это могло стать причиной пожара. Семья, по данным собеседника РИА Новости, считается благополучной.
Следователи осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев, прокуратура Омской области взяла на контроль доследственную проверку по факту пожара.
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