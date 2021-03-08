Захарова рассказала о поздравлениях западных коллег с 8 Марта

"В последние годы - вы, наверное, знаете об этой тенденции - женщины стали больше поздравлять женщин. Раньше, еще лет 10 назад, это был сугубо повод для мужчин поздравить женщин. Сейчас очень много открыток от женщин. И я женщин тоже поздравляю", - сказала Захарова в интервью РИА Новости.