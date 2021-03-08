https://ria.ru/20210308/pozdravlenie-1600316211.html
Российские космонавты с борта МКС поздравили женщин с 8 Марта
Российские космонавты с борта МКС поздравили женщин с 8 Марта
Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков с борта Международной космической станции (МКС) поздравили женщин с началом весны, пожелав им... РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T00:50
2021-03-08T00:50
2021-03-08T10:05
сергей кудь-сверчков
россия
празднование 8 марта
сергей рыжиков
международная космическая станция (мкс)
роскосмос
москва
общество
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков с борта Международной космической станции (МКС) поздравили женщин с началом весны, пожелав им услышать слова любви и почувствовать внимание и заботу близких, поздравление опубликовано "Роскосмосом".Сейчас на МКС помимо Рыжикова и Кудь-Сверчкова работают американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути."Пусть каждая из вас услышит слова любви, почувствует внимание и заботу своих близких. Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью, ощущением счастья, приятными сюрпризами и семейным теплом", - добавил Кудь-Сверчков.Восьмого марта в ряде стран, в том числе в России, отмечается международный женский день.
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"С началом весны!" – поздравление от российских космонавтов с борта МКС
Российские космонавты с борта МКС поздравили женщин с началом весны, пожелав им услышать слова любви и почувствовать внимание и заботу близких.
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РИА Новости
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сергей кудь-сверчков, россия, празднование 8 марта, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), роскосмос, москва, общество