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Российские космонавты с борта МКС поздравили женщин с 8 Марта
Российские космонавты с борта МКС поздравили женщин с 8 Марта
Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков с борта Международной космической станции (МКС) поздравили женщин с началом весны, пожелав им... РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T00:50
2021-03-08T10:05
сергей кудь-сверчков
россия
празднование 8 марта
сергей рыжиков
международная космическая станция (мкс)
роскосмос
москва
общество
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков с борта Международной космической станции (МКС) поздравили женщин с началом весны, пожелав им услышать слова любви и почувствовать внимание и заботу близких, поздравление опубликовано "Роскосмосом".Сейчас на МКС помимо Рыжикова и Кудь-Сверчкова работают американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути."Пусть каждая из вас услышит слова любви, почувствует внимание и заботу своих близких. Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью, ощущением счастья, приятными сюрпризами и семейным теплом", - добавил Кудь-Сверчков.Восьмого марта в ряде стран, в том числе в России, отмечается международный женский день.
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60
"С началом весны!" – поздравление от российских космонавтов с борта МКС
Российские космонавты с борта МКС поздравили женщин с началом весны, пожелав им услышать слова любви и почувствовать внимание и заботу близких.
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сергей кудь-сверчков, россия, празднование 8 марта, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), роскосмос, москва, общество

Российские космонавты с борта МКС поздравили женщин с 8 Марта

00:50 08.03.2021 (обновлено: 10:05 08.03.2021)
 
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков с борта Международной космической станции (МКС) поздравили женщин с началом весны, пожелав им услышать слова любви и почувствовать внимание и заботу близких, поздравление опубликовано "Роскосмосом".
"Дорогие женщины, милые мамы, бабушки, сестры, поздравляем вас с началом весны. Весна - это время обновления, время пробуждения и расцвета природы, время новых надежд. Вы делаете наш мир лучше и добрее", - сказал Рыжиков в видеопоздравлении.
Сейчас на МКС помимо Рыжикова и Кудь-Сверчкова работают американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
"Пусть каждая из вас услышит слова любви, почувствует внимание и заботу своих близких. Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью, ощущением счастья, приятными сюрпризами и семейным теплом", - добавил Кудь-Сверчков.
Восьмого марта в ряде стран, в том числе в России, отмечается международный женский день.
Владимир Путин поздравил женщин с 8 Марта - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
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Сергей Кудь-СверчковРоссияПразднование 8 мартаСергей РыжиковМеждународная космическая станция (МКС)РоскосмосМоскваОбщество
 
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