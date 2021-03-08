https://ria.ru/20210308/pozdravlenie-1600316211.html

Российские космонавты с борта МКС поздравили женщин с 8 Марта

Российские космонавты с борта МКС поздравили женщин с 8 Марта

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков с борта Международной космической станции (МКС) поздравили женщин с началом весны, пожелав им... РИА Новости, 08.03.2021

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2021-03-08T10:05

сергей кудь-сверчков

россия

празднование 8 марта

сергей рыжиков

международная космическая станция (мкс)

роскосмос

москва

общество

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков с борта Международной космической станции (МКС) поздравили женщин с началом весны, пожелав им услышать слова любви и почувствовать внимание и заботу близких, поздравление опубликовано "Роскосмосом".Сейчас на МКС помимо Рыжикова и Кудь-Сверчкова работают американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути."Пусть каждая из вас услышит слова любви, почувствует внимание и заботу своих близких. Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью, ощущением счастья, приятными сюрпризами и семейным теплом", - добавил Кудь-Сверчков.Восьмого марта в ряде стран, в том числе в России, отмечается международный женский день.

https://ria.ru/20210308/pozdravlenie-1600314898.html

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"С началом весны!" – поздравление от российских космонавтов с борта МКС Российские космонавты с борта МКС поздравили женщин с началом весны, пожелав им услышать слова любви и почувствовать внимание и заботу близких. 2021-03-08T00:50 true PT1M03S

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сергей кудь-сверчков, россия, празднование 8 марта, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), роскосмос, москва, общество