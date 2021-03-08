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На Кубани задержали полицейского после "пьяного" ДТП с двумя погибшими
На Кубани задержали полицейского после "пьяного" ДТП с двумя погибшими
Дело возбуждено на Кубани в отношении полицейского, который, по версии следствия, будучи пьяным совершил ДТП с двумя погибшими, он задержан, сообщает СУСК по... РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T11:21
2021-03-08T11:21
2021-03-08T11:21
скр
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тихорецк
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КРАСНОДАР, 8 мар - РИА Новости. Дело возбуждено на Кубани в отношении полицейского, который, по версии следствия, будучи пьяным совершил ДТП с двумя погибшими, он задержан, сообщает СУСК по Краснодарскому краю."Следственным отделом по Тихорецкому району СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего полицейского-водителя линейного отдела полиции ОМВД России на станции Казанская. Он подозревается в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двоих мужчин, травмирование женщины и ее малолетнего сына, совершенном в состоянии опьянения", - отмечается в релизе.По данным ведомства, инцидент произошел вечером 7 марта в Тихорецке. Полицейский ехал по городу на своем автомобиле."По версии следствия, подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, превысил разрешенный скоростной режим и, не убедившись в безопасности маневра, выехал на перекресток ... В результате фигурант допустил столкновение с двигавшимся по улице Гоголя автомобилем ... Водитель отечественного автомобиля и его 46-летний пассажир от полученных травм скончались на месте, 34-летняя женщина и 5-летний мальчик, находившиеся в той же машине, с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу ... Подозреваемый задержан", - говорится в сообщении.Отмечается, что следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, назначены судебно-медицинские экспертизы.Пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю уточнила, что факт опьянения правоохранителя установлен по результатам медосвидетельствования.
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скр, авто, тихорецк, краснодарский край, происшествия
КРАСНОДАР, 8 мар - РИА Новости.
Дело возбуждено на Кубани в отношении полицейского, который, по версии следствия, будучи пьяным совершил ДТП с двумя погибшими, он задержан, сообщает СУСК по Краснодарскому краю
.
"Следственным отделом по Тихорецкому району СКР
по краю возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего полицейского-водителя линейного отдела полиции ОМВД России на станции Казанская. Он подозревается в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двоих мужчин, травмирование женщины и ее малолетнего сына, совершенном в состоянии опьянения", - отмечается в релизе.
По данным ведомства, инцидент произошел вечером 7 марта в Тихорецке
. Полицейский ехал по городу на своем автомобиле.
"По версии следствия, подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, превысил разрешенный скоростной режим и, не убедившись в безопасности маневра, выехал на перекресток ... В результате фигурант допустил столкновение с двигавшимся по улице Гоголя автомобилем ... Водитель отечественного автомобиля и его 46-летний пассажир от полученных травм скончались на месте, 34-летняя женщина и 5-летний мальчик, находившиеся в той же машине, с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу ... Подозреваемый задержан", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, назначены судебно-медицинские экспертизы.
Пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю уточнила, что факт опьянения правоохранителя установлен по результатам медосвидетельствования.