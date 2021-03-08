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Глава Пентагона заявил о готовности ответить на обстрел базы в Ираке
Глава Пентагона заявил о готовности ответить на обстрел базы в Ираке
Министр обороны США Ллойд Остин рассказал в интервью ABC, что Вашингтон готов при необходимости нанести ответный удар по атаковавшим базу в Ираке боевикам. РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T02:21
2021-03-08T09:46
ллойд остин
анбар (мухафаза)
министерство обороны сша
ирак
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иран
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в мире
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин рассказал в интервью ABC, что Вашингтон готов при необходимости нанести ответный удар по атаковавшим базу в Ираке боевикам.По данным телеканала, в начале марта ракетной атаке подверглась авиабаза Айн-эль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака. В результате никто из военнослужащих не пострадал. Однако, как утверждается, от сердечного удара умер один гражданский. Обстрел произошел всего несколько дней после атаки США по поддерживаемым Ираном группировкам на сирийско-иракской границе.Глава Пентагона отметил, что Соединенные Штаты продолжают расследовать нападение на американских военных и, как он считает, Вашингтон имеет право дать "симметричный ответ".Министр обороны США также заявил, что Иран как "главный сторонник вооруженных формирований" способен полностью оценить и сделать собственные выводы о намерениях американского авиаудара.Ранее Пентагон сообщил, что Штаты нанесли удар по нескольким зданиям на сирийско-иракской границе, которые использовали ряд поддерживаемых Ираном военизированных группировок, в том числе "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аш-Шухада". Этот шаг, отметили в Пентагоне, стал ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке.
https://ria.ru/20210228/voyna-1599333572.html
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анбар (мухафаза)
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ллойд остин, анбар (мухафаза), министерство обороны сша, ирак, вашингтон (город), иран, сша, в мире

Глава Пентагона заявил о готовности ответить на обстрел базы в Ираке

02:21 08.03.2021 (обновлено: 09:46 08.03.2021)
 
© Фото : U.S. Army / Sgt. Sean HardingАмериканские военные на авиабазе Айн-эль-Асад в провинции Анбар, Ирак
Американские военные на авиабазе Айн-эль-Асад в провинции Анбар, Ирак - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© Фото : U.S. Army / Sgt. Sean Harding
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин рассказал в интервью ABC, что Вашингтон готов при необходимости нанести ответный удар по атаковавшим базу в Ираке боевикам.
По данным телеканала, в начале марта ракетной атаке подверглась авиабаза Айн-эль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака. В результате никто из военнослужащих не пострадал. Однако, как утверждается, от сердечного удара умер один гражданский. Обстрел произошел всего несколько дней после атаки США по поддерживаемым Ираном группировкам на сирийско-иракской границе.
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Глава Пентагона отметил, что Соединенные Штаты продолжают расследовать нападение на американских военных и, как он считает, Вашингтон имеет право дать "симметричный ответ".

"Следует ожидать, что мы всегда будем привлекать людей к ответственности за их действия. Мы требуем право защищать наши войска", — пояснил Остин.

Министр обороны США также заявил, что Иран как "главный сторонник вооруженных формирований" способен полностью оценить и сделать собственные выводы о намерениях американского авиаудара.
Ранее Пентагон сообщил, что Штаты нанесли удар по нескольким зданиям на сирийско-иракской границе, которые использовали ряд поддерживаемых Ираном военизированных группировок, в том числе "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аш-Шухада". Этот шаг, отметили в Пентагоне, стал ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке.
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