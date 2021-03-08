https://ria.ru/20210308/pentagon-1600318701.html

Глава Пентагона заявил о готовности ответить на обстрел базы в Ираке

Глава Пентагона заявил о готовности ответить на обстрел базы в Ираке

Министр обороны США Ллойд Остин рассказал в интервью ABC, что Вашингтон готов при необходимости нанести ответный удар по атаковавшим базу в Ираке боевикам. РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T02:21

2021-03-08T02:21

2021-03-08T09:46

ллойд остин

анбар (мухафаза)

министерство обороны сша

ирак

вашингтон (город)

иран

сша

в мире

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин рассказал в интервью ABC, что Вашингтон готов при необходимости нанести ответный удар по атаковавшим базу в Ираке боевикам.По данным телеканала, в начале марта ракетной атаке подверглась авиабаза Айн-эль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака. В результате никто из военнослужащих не пострадал. Однако, как утверждается, от сердечного удара умер один гражданский. Обстрел произошел всего несколько дней после атаки США по поддерживаемым Ираном группировкам на сирийско-иракской границе.Глава Пентагона отметил, что Соединенные Штаты продолжают расследовать нападение на американских военных и, как он считает, Вашингтон имеет право дать "симметричный ответ".Министр обороны США также заявил, что Иран как "главный сторонник вооруженных формирований" способен полностью оценить и сделать собственные выводы о намерениях американского авиаудара.Ранее Пентагон сообщил, что Штаты нанесли удар по нескольким зданиям на сирийско-иракской границе, которые использовали ряд поддерживаемых Ираном военизированных группировок, в том числе "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аш-Шухада". Этот шаг, отметили в Пентагоне, стал ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке.

https://ria.ru/20210228/voyna-1599333572.html

https://ria.ru/20210227/signal-1599192051.html

анбар (мухафаза)

ирак

вашингтон (город)

иран

сша

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ллойд остин, анбар (мухафаза), министерство обороны сша, ирак, вашингтон (город), иран, сша, в мире