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Украинский дипломат Чалый призвал разорвать отношения с Россией
Украинский дипломат Чалый призвал разорвать отношения с Россией
Киеву нужно готовиться к разрыву дипломатических отношений с Москвой, заявил в эфире телеканала "Еспресо" бывший посол Украины в США Валерий Чалый. РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T16:19
2021-03-08T18:23
россия
донбасс
украина
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На Украине призвали разорвать отношения с Россией
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Киеву нужно готовиться к разрыву дипломатических отношений с Москвой, заявил в эфире телеканала "Еспресо" бывший посол Украины в США Валерий Чалый.Дипломат призвал украинские власти "прекратить всякое взаимодействие с агрессором".Он предложил в таком случае обратиться к третьей стране, чтобы она стала посредником между Москвой и Киевом и представляла бы позиции Украины по консульским вопросам.Отношения двух государств ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "агрессором".Москва отрицает эти обвинения украинской стороны и подчеркивает, что не участвует во внутриполитическом конфликте в соседней стране. В России не раз подчеркивали заинтересованность в преодолении политического и экономического кризиса на Украине.
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россия, донбасс, украина

Украинский дипломат Чалый призвал разорвать отношения с Россией

16:19 08.03.2021 (обновлено: 18:23 08.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМужчина с флагом Украины у здания правительства в Киеве, Украина
Мужчина с флагом Украины у здания правительства в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Киеву нужно готовиться к разрыву дипломатических отношений с Москвой, заявил в эфире телеканала "Еспресо" бывший посол Украины в США Валерий Чалый.
Дипломат призвал украинские власти "прекратить всякое взаимодействие с агрессором".

"Нужно быть готовыми к разрыву дипломатических отношений с Российской Федерацией. Необходимо подготовить это решение и в случае дальнейших шагов немедленно его принимать", — сказал Чалый.

Он предложил в таком случае обратиться к третьей стране, чтобы она стала посредником между Москвой и Киевом и представляла бы позиции Украины по консульским вопросам.
Отношения двух государств ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "агрессором".
Москва отрицает эти обвинения украинской стороны и подчеркивает, что не участвует во внутриполитическом конфликте в соседней стране. В России не раз подчеркивали заинтересованность в преодолении политического и экономического кризиса на Украине.
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