https://ria.ru/20210308/otnosheniya-1600358391.html

Украинский дипломат Чалый призвал разорвать отношения с Россией

Украинский дипломат Чалый призвал разорвать отношения с Россией

Киеву нужно готовиться к разрыву дипломатических отношений с Москвой, заявил в эфире телеканала "Еспресо" бывший посол Украины в США Валерий Чалый. РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T16:19

2021-03-08T16:19

2021-03-08T18:23

россия

донбасс

украина

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На Украине призвали разорвать отношения с Россией

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Киеву нужно готовиться к разрыву дипломатических отношений с Москвой, заявил в эфире телеканала "Еспресо" бывший посол Украины в США Валерий Чалый.Дипломат призвал украинские власти "прекратить всякое взаимодействие с агрессором".Он предложил в таком случае обратиться к третьей стране, чтобы она стала посредником между Москвой и Киевом и представляла бы позиции Украины по консульским вопросам.Отношения двух государств ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "агрессором".Москва отрицает эти обвинения украинской стороны и подчеркивает, что не участвует во внутриполитическом конфликте в соседней стране. В России не раз подчеркивали заинтересованность в преодолении политического и экономического кризиса на Украине.

https://ria.ru/20210303/voyna-1599769403.html

россия

донбасс

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2021

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россия, донбасс, украина