https://ria.ru/20210308/ochevidtsy-1600355600.html

Очевидцы рассказали подробности смертельного ДТП под Самарой

Очевидцы рассказали подробности смертельного ДТП под Самарой

Очевидцы аварии под Самарой, в которой погибли семь человек, рассказали порталу 63.ru подробности трагедии. РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T15:37

2021-03-08T15:37

2021-03-08T17:05

самарская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/08/1600331426_0:0:1091:613_1920x0_80_0_0_7d16bab1980779b3d501079ea65764b4.jpg

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Очевидцы аварии под Самарой, в которой погибли семь человек, рассказали порталу 63.ru подробности трагедии.Как отметила собеседница онлайн-издания, на дороге было скользко, поэтому они со спутником ехали медленно. Около места ДТП женщина оказалась уже после столкновения седана Volkswagen с грузовым Isuzu."Сначала увидели грузовик, стоящий посреди дороги. Когда подъехали ближе, то увидели смятую легковушку в кювете и двух людей", — вспоминает она. По словам очевидицы, около Isuzu были мужчина и плачущая девушка. Женщина притормозила и предложила им помощь."Девушка рассказала, что в машине было много людей, но они не отвечают. По ее словам, там находились молодые нетрезвые ребята", — рассказала собеседница портала. Как ей пояснила девушка, авария произошла из-за того, что легковушка выехала на встречную полосу.Сегодня утром на трассе Самара — Тольятти, около поселка Курумоч Волжского района, столкнулись фура Isuzu и Volkswagen. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля создал аварийную ситуацию, выехав на встречку. Погибли семеро пассажиров седана, пятеро мужчин и две женщины, всем им было от 17 до 23 лет.Возбуждено уголовное дело, его передали в СК.

https://ria.ru/20210308/dtp-1600325062.html

самарская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Смертельное ДТП под Самарой. Кадры с места аварии После автокатастрофы на трассе Самара—Тольятти глава СК поручил принять материалы уголовного дела в свое производство 2021-03-08T15:37 true PT0M30S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самарская область, происшествия