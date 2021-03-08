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Очевидцы рассказали подробности смертельного ДТП под Самарой
Очевидцы рассказали подробности смертельного ДТП под Самарой
Очевидцы аварии под Самарой, в которой погибли семь человек, рассказали порталу 63.ru подробности трагедии. РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T15:37
2021-03-08T17:05
самарская область
происшествия
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Очевидцы аварии под Самарой, в которой погибли семь человек, рассказали порталу 63.ru подробности трагедии.Как отметила собеседница онлайн-издания, на дороге было скользко, поэтому они со спутником ехали медленно. Около места ДТП женщина оказалась уже после столкновения седана Volkswagen с грузовым Isuzu."Сначала увидели грузовик, стоящий посреди дороги. Когда подъехали ближе, то увидели смятую легковушку в кювете и двух людей", — вспоминает она. По словам очевидицы, около Isuzu были мужчина и плачущая девушка. Женщина притормозила и предложила им помощь."Девушка рассказала, что в машине было много людей, но они не отвечают. По ее словам, там находились молодые нетрезвые ребята", — рассказала собеседница портала. Как ей пояснила девушка, авария произошла из-за того, что легковушка выехала на встречную полосу.Сегодня утром на трассе Самара — Тольятти, около поселка Курумоч Волжского района, столкнулись фура Isuzu и Volkswagen. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля создал аварийную ситуацию, выехав на встречку. Погибли семеро пассажиров седана, пятеро мужчин и две женщины, всем им было от 17 до 23 лет.Возбуждено уголовное дело, его передали в СК.
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РИА Новости
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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Смертельное ДТП под Самарой. Кадры с места аварии
После автокатастрофы на трассе Самара—Тольятти глава СК поручил принять материалы уголовного дела в свое производство
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самарская область, происшествия

Очевидцы рассказали подробности смертельного ДТП под Самарой

15:37 08.03.2021 (обновлено: 17:05 08.03.2021)
 
© Фото : ГУ МВД РФ по Самарской области На месте ДТП в Самарской области, где погибли семь человек
На месте ДТП в Самарской области, где погибли семь человек - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© Фото : ГУ МВД РФ по Самарской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Очевидцы аварии под Самарой, в которой погибли семь человек, рассказали порталу 63.ru подробности трагедии.
Как отметила собеседница онлайн-издания, на дороге было скользко, поэтому они со спутником ехали медленно. Около места ДТП женщина оказалась уже после столкновения седана Volkswagen с грузовым Isuzu.
"Сначала увидели грузовик, стоящий посреди дороги. Когда подъехали ближе, то увидели смятую легковушку в кювете и двух людей", — вспоминает она.
По словам очевидицы, около Isuzu были мужчина и плачущая девушка. Женщина притормозила и предложила им помощь.
"Девушка рассказала, что в машине было много людей, но они не отвечают. По ее словам, там находились молодые нетрезвые ребята", — рассказала собеседница портала. Как ей пояснила девушка, авария произошла из-за того, что легковушка выехала на встречную полосу.
Сегодня утром на трассе Самара — Тольятти, около поселка Курумоч Волжского района, столкнулись фура Isuzu и Volkswagen. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля создал аварийную ситуацию, выехав на встречку. Погибли семеро пассажиров седана, пятеро мужчин и две женщины, всем им было от 17 до 23 лет.
Возбуждено уголовное дело, его передали в СК.
На месте ДТП в Самарской области, где погибли семь человек - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
Вчера, 08:36
Названа предварительная причина ДТП в Самарской области
 
Самарская областьПроисшествия
 
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