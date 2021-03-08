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Новая экономическая политика (НЭП)

Новая экономическая политика (НЭП)

Новая экономическая политика (НЭП) – проводившийся в период с 1921 года по 1924 год в Советской России экономический курс, пришедший на смену политике "военного РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T04:11

2021-03-08T04:11

2021-03-08T04:11

россия

справки

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Новая экономическая политика (НЭП) – проводившийся в период с 1921 года по 1924 год в Советской России экономический курс, пришедший на смену политике "военного коммунизма". НЭП представлял собой попытку использования рыночных, товарно-денежных отношений для оживления российской экономики. После семи лет Первой мировой и гражданской войн положение страны было катастрофическим. Россия потеряла более четверти своего национального богатства. Не хватало самых необходимых продуктов питания. По разным данным, людские потери от боевых действий, голода и болезней, "красного" и "белого" террора составили 19 миллионов человек. Из страны эмигрировали около двух миллионов человек, причем почти все они были представителями политической и финансово-промышленной элиты дореволюционной России.До осени 1918 года, согласно условиям заключенного мира, сырье и продовольствие поставлялись в Германию и Австро-Венгрию. Уходя из России, интервенты вывозили с собой пушнину, шерсть, лес, нефть, марганец, зерно, промышленное оборудование. Особенно крупный урон понесла промышленность. Объем ее валовой продукции уменьшился в семь раз. Запасы сырья и материалов к 1920 году были в основном исчерпаны. По сравнению с 1913 годом валовое производство крупной промышленности сократилось почти на 13%, а мелкой – более чем на 44%. В результате закрытия многих предприятий продолжался процесс деклассирования (люмпенизации) пролетариата. Ухудшилось положение в сельском хозяйстве. Сократились посевные площади, урожайность, валовый сбор зерновых, производство продуктов животноводства. Сельское хозяйство становилось все более потребительским, его товарность упала в 2,5 раза.Политика "военного коммунизма" привела к уничтожению товарно-денежных отношений. Ограничивалась продажа продовольствия и промышленных товаров, они распределялись государством в виде натуральной заработной платы. Была введена уравнительная система оплаты труда среди рабочих.Результатом острого политического и экономического кризиса в стране стали антибольшевистские выступления крестьян, рабочих и военных с требованиями политического равенства всех граждан, свободы слова, установления рабочего контроля над производством, поощрения частного предпринимательства и др.Для нормализации экономики, разрушенной гражданской войной, интервенцией и мероприятиями "военного коммунизма", и стабилизации социально-политической сферы советское правительство решилось на временное отступление от идеологических принципов. Политика использования форм капиталистической экономики с целью подъема хозяйства и урегулирования социальных и политических проблем получила название новой экономической политики (НЭП).Переход от "военного коммунизма" к НЭПу был провозглашен Х съездом Российской коммунистической партии (большевиков), который состоялся 8-16 марта 1921 года. В сельскохозяйственной сфере продразверстка была заменена более низким продналогом. Объем изымаемого у крестьян зерна снизился почти в два раза, причем основная тяжесть налога падала на зажиточных земледельцев. В 1923-1924 годах позволили вносить продналог продуктами и деньгами. Была разрешена частная торговля излишками. Легализация рыночных отношений влекла за собой перестройку всего хозяйственного механизма. Был облегчен найм рабочей силы в деревне, разрешена аренда земли. Однако налоговая политика (чем больше хозяйство, тем выше налог) приводила к дроблению хозяйств.Была проведена денационализация мелкой и средней промышленности (передача предприятий из государственной собственности в частную аренду), разрешено открывать мелкие частные предприятия. Допускалась ограниченная свобода частного капитала в промышленности, торговле. По декрету Совнаркома от 10 декабря 1921 года бывшие владельцы национализированных, но не действовавших предприятий могли вновь получить их в собственность. Для привлечения капитала в отдельные отрасли или отдаленные регионы с 1923 года была расширена практика выдачи концессий иностранным гражданам и фирмам. К 1927 году действовало 117 концессионных соглашений. Разрешалось использовать наемный труд. Наиболее крупные и технически развитые фабрики и заводы объединились в государственные тресты, работавшие на принципах хозрасчета и самоокупаемости и действовавшие на правах юридических лиц. Они получили право устанавливать цену на свою продукцию и свободно продавать ее. К концу 1922 года почти 90% крупных промышленных предприятий объединились в 421 трест; важнейшие из них подчинялись Высшему совету народного хозяйства (ВСНХ) РСФСР. Сбытом продукции и распределением госзаказов занимались создаваемые этими предприятиями синдикаты.Уравнительная оплата труда, характерная для времен гражданской войны, заменялась новой поощрительной тарифной политикой, учитывающей квалификацию рабочих, качество и количество производимых продуктов. Была отменена карточная система распределения продовольствия и товаров. "Пайковая" система заменена денежной формой зарплаты. Отменена всеобщая трудовая повинность и трудовые мобилизации. Восстановились крупные ярмарки: Нижегородская, Бакинская, Ирбитская, Киевская и др. Открывались торговые биржи.В 1921-1924 годах была проведена финансовая реформа. Создана банковская система: Государственный банк, сеть кооперативных банков, Торгово-промышленный банк, Банк для внешней торговли, сеть местных коммунальных банков и др. Введены прямые и косвенные налоги (промысловый, подоходный, сельскохозяйственный, акцизы на товары массового потребления, местные налоги), а также плата за услуги (транспорт, связь, коммунальное хозяйство и др.).В 1921 году началась денежная реформа. В конце 1922 года в обращение была выпущена устойчивая валюта – советский червонец, применявшийся для краткосрочного кредитования в промышленности и торговле. Червонец обеспечивался золотом и другими легко реализуемыми ценностями и товарами. Один червонец приравнивался к 10 дореволюционным золотым рублям, а на мировом рынке он стоил около шести долларов. Для покрытия бюджетного дефицита продолжался выпуск старой валюты – обесценивавшихся советских знаков, вскоре вытесненных червонцем. В 1924 году вместо совзнаков были выпущены медные и серебряные монеты и казначейские билеты. В ходе реформы удалось ликвидировать бюджетный дефицит.НЭП привел к быстрому оживлению экономики. Появившаяся у крестьян экономическая заинтересованность в производстве сельскохозяйственной продукции позволила насытить рынок продовольствием и преодолеть последствия голодных лет "военного коммунизма".Однако уже на раннем этапе НЭПа признание роли рынка сочеталось с мерами по его упразднению. Большинство руководителей коммунистической партии отнеслось к НЭПу как к "неизбежному злу", опасаясь, что он приведет к реставрации капитализма.Охваченные боязнью НЭПа, партийно-государственные верхи принимали меры по его дискредитации. Официальная пропаганда всячески третировала частника, в общественном сознании формировался образ "нэпмана" как эксплуататора, классового врага. С середины 1920-х годов меры по сдерживанию развития НЭПа сменились курсом на его свертывание.Отходу от НЭПа способствовали такие факторы, как слабость отечественного частного предпринимательства, ставшая следствием его длительного запрещения и излишнего государственного вмешательства. Неблагоприятный мировой экономический фон (кризис на Западе в 1929 году) трактовался как "загнивание" капитализма. Экономический подъем советской промышленности к середине 1920-х годов затруднялся отсутствием новых реформ, необходимых для поддержания темпов роста (например, создания новых промышленных отраслей, ослабления государственного контроля, пересмотра налогов).В конце 1920-х годов резервы иссякли, страна столкнулась с необходимостью огромных капиталовложений в сельское хозяйство и промышленность для реконструкции и модернизации предприятий. Из-за нехватки средств на развитие промышленности город не мог удовлетворить сельский спрос в городских товарах. Ситуацию пытались спасти повышением цен на промтовары ("товарный голод" 1924 года), что повлекло утрату интереса крестьянства к продаже продовольствия государству или невыгодному обмену его на промтовары. Снизились объемы производства, в 1927-1929 годах обострился кризис хлебозаготовок. Печатание новых денег, удорожание сельскохозяйственной и промышленной продукции привели к обесцениванию червонца. Летом 1926 года советская валюта перестала быть конвертируемой (операции с ней за границей были прекращены после отказа от золотого стандарта).Столкнувшись с нехваткой государственных финансовых средств на развитие промышленности, с середины 1920-х годов все нэповские мероприятия были свернуты с целью большей централизации имевшихся в стране финансовых и материальных ресурсов, а к концу 1920-х годов страна пошла по пути планово-директивного развития экономики.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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