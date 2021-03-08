https://ria.ru/20210308/mishustin-1600331158.html

Мишустин поздравил женщин с 8 Марта

Мишустин поздравил женщин с 8 Марта

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил женщин с 8 Марта, подчеркнув, что они вносят большой вклад в развитие страны, телеграмма опубликована на сайте... РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T10:23

2021-03-08T10:23

2021-03-08T10:23

международный женский день

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил женщин с 8 Марта, подчеркнув, что они вносят большой вклад в развитие страны, телеграмма опубликована на сайте кабмина.Международный женский день ежегодно отмечается 8 марта. Впервые идея проведения праздника возникла в начале ХХ века. В Международный женский день отмечаются достижения женщин вне зависимости от национальных границ или этнических, языковых, культурных, экономических и политических различий. Во всем мире проходят праздничные мероприятия, конференции, концерты, забеги и фестивали."Мы восхищаемся женской красотой, мудростью, обаянием, умением добиваться успехов в работе и создавать уютную атмосферу в доме. Женщины вносят большой вклад и в развитие нашей страны. Высоко ценим их достижения в профессиональной и общественной деятельности", - говорится в сообщении.Мишустин отметил, что этот праздник - ещё одна возможность сказать женщинам тёплые слова, поблагодарить за заботу."Пусть прекрасное настроение этого праздника остаётся с вами надолго, заветные мечты воплотятся в жизнь и все, кого вы любите, кем дорожите, будут счастливы и благополучны", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210308/pozdravlenie-1600316211.html

https://ria.ru/20210308/pozdravlenie-1600314898.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международный женский день, михаил мишустин, общество