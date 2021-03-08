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https://ria.ru/20210308/mishustin-1600331158.html
Мишустин поздравил женщин с 8 Марта
Мишустин поздравил женщин с 8 Марта
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил женщин с 8 Марта, подчеркнув, что они вносят большой вклад в развитие страны, телеграмма опубликована на сайте... РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T10:23
2021-03-08T10:23
международный женский день
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил женщин с 8 Марта, подчеркнув, что они вносят большой вклад в развитие страны, телеграмма опубликована на сайте кабмина.Международный женский день ежегодно отмечается 8 марта. Впервые идея проведения праздника возникла в начале ХХ века. В Международный женский день отмечаются достижения женщин вне зависимости от национальных границ или этнических, языковых, культурных, экономических и политических различий. Во всем мире проходят праздничные мероприятия, конференции, концерты, забеги и фестивали."Мы восхищаемся женской красотой, мудростью, обаянием, умением добиваться успехов в работе и создавать уютную атмосферу в доме. Женщины вносят большой вклад и в развитие нашей страны. Высоко ценим их достижения в профессиональной и общественной деятельности", - говорится в сообщении.Мишустин отметил, что этот праздник - ещё одна возможность сказать женщинам тёплые слова, поблагодарить за заботу."Пусть прекрасное настроение этого праздника остаётся с вами надолго, заветные мечты воплотятся в жизнь и все, кого вы любите, кем дорожите, будут счастливы и благополучны", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210308/pozdravlenie-1600316211.html
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международный женский день, михаил мишустин, общество

Мишустин поздравил женщин с 8 Марта

10:23 08.03.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание по вопросу транспортного обеспечения вывоза угля из Кемеровской области - Кузбасса
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание по вопросу транспортного обеспечения вывоза угля из Кемеровской области - Кузбасса - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил женщин с 8 Марта, подчеркнув, что они вносят большой вклад в развитие страны, телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Международный женский день ежегодно отмечается 8 марта. Впервые идея проведения праздника возникла в начале ХХ века. В Международный женский день отмечаются достижения женщин вне зависимости от национальных границ или этнических, языковых, культурных, экономических и политических различий. Во всем мире проходят праздничные мероприятия, конференции, концерты, забеги и фестивали.
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Российские космонавты с борта МКС поздравили женщин с 8 Марта
"Мы восхищаемся женской красотой, мудростью, обаянием, умением добиваться успехов в работе и создавать уютную атмосферу в доме. Женщины вносят большой вклад и в развитие нашей страны. Высоко ценим их достижения в профессиональной и общественной деятельности", - говорится в сообщении.
Мишустин отметил, что этот праздник - ещё одна возможность сказать женщинам тёплые слова, поблагодарить за заботу.
"Пусть прекрасное настроение этого праздника остаётся с вами надолго, заветные мечты воплотятся в жизнь и все, кого вы любите, кем дорожите, будут счастливы и благополучны", - добавляется в сообщении.
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Международный женский деньМихаил МишустинОбщество
 
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