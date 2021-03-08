Мишустин поздравил женщин с 8 Марта
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание по вопросу транспортного обеспечения вывоза угля из Кемеровской области - Кузбасса
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил женщин с 8 Марта, подчеркнув, что они вносят большой вклад в развитие страны, телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Международный женский день ежегодно отмечается 8 марта. Впервые идея проведения праздника возникла в начале ХХ века. В Международный женский день отмечаются достижения женщин вне зависимости от национальных границ или этнических, языковых, культурных, экономических и политических различий. Во всем мире проходят праздничные мероприятия, конференции, концерты, забеги и фестивали.
"Мы восхищаемся женской красотой, мудростью, обаянием, умением добиваться успехов в работе и создавать уютную атмосферу в доме. Женщины вносят большой вклад и в развитие нашей страны. Высоко ценим их достижения в профессиональной и общественной деятельности", - говорится в сообщении.
Мишустин отметил, что этот праздник - ещё одна возможность сказать женщинам тёплые слова, поблагодарить за заботу.
"Пусть прекрасное настроение этого праздника остаётся с вами надолго, заветные мечты воплотятся в жизнь и все, кого вы любите, кем дорожите, будут счастливы и благополучны", - добавляется в сообщении.