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Биография Андрея Миронова
Биография Андрея Миронова
Актер театра и кино, народный артист России Андрей Александрович Миронов родился 7 марта 1941 года в Москве в семье известных эстрадных артистов Марии Мироновой РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T00:32
2021-03-08T00:32
андрей миронов (актер)
москва
справки
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Актер театра и кино, народный артист России Андрей Александрович Миронов родился 7 марта 1941 года в Москве в семье известных эстрадных артистов Марии Мироновой и Александра Менакера, но родители записали дату рождения сына на 8 марта.Сначала носил фамилию отца – Менакер, но в 1950 году родители решили сменить фамилию мальчика, и он стал Андреем Мироновым.В 1962 году окончил Театральное училище (ныне институт) им. Б.В. Щукина, курс Иосифа Рапопорта.После окончания училища, он поступил в труппу Московского академического театра сатиры, в котором играл до последних дней своей жизни. В театре сатиры Миронов дебютировал с ролью Гарика в спектакле "24 часа в сутки". Затем последовали роли Толстого ("Дамоклов меч", 1962), Сильвестра ("Проделки Скапена", 1963), Присыпкина ("Клоп", 1963), Тушканчика ("Женский монастырь", 1964). Далее были роли Дон Жуана ("Дон Жуан, или Любовь к геометрии", 1966), Жадова ("Доходное место", 1967). Событиями театральной жизни Москвы 1960-1980-х годов стали исполнение Мироновым роли Жадова ("Доходное место" (1967) Александра Островского, режиссер Марк Захаров), а также работы в постановках Валентина Плучека: Фигаро ("Безумный день, или Женитьба Фигаро" (1969) Пьера Бомарше), Хлестаков ("Ревизор" (1972) Николая Гоголя), Мэкки-Нож ("Трехгрошовая опера" (1980) Бертольта Брехта, Курта Вайля).Среди других ролей: Всеволод ("У времени в плену" (1970) Александра Штейна по Всеволоду Вишневскому), Чацкий ("Горе от ума" (1976) Александра Грибоедова), Шиндин ("Мы, нижеподписавшиеся" (1979) Александра Гельмана), Лопахин ("Вишневый сад" (1984) Антона Чехова) и др. Последней ролью Андрея Миронова в театре был Клаверов в спектакле "Тени" по Михаилу Салтыкову-Щедрину, постановщиком которого был он сам.В качестве театрального режиссера актер дебютировал еще в 1973 году, поставив совместно с Александром Ширвиндтом на сцене Театра Сатиры спектакль "Маленькие комедии большого дома" Аркадия Арканова и Григория Горина, за которым последовали "Феномены" Горина (1979), "Бешеные деньги" Александра Островского (1981), "Прощай, конферансье" Горина (1984) и "Тени" Салтыкова-Щедрина (1987).Андрей Миронов никогда не работал в других театрах, единственное исключение – заглавная роль в спектакле Анатолия Эфроса "Продолжение Дон Жуана" (1979) по Эдварду Радзинскому в Театре на Малой Бронной.В кино Андрей Миронов дебютировал в 1962 году в роли Петра в фильме Юлия Райзмана "А если это любовь?". Затем он сыграл роль в киноповести Александра Зархи "Мой младший брат" (1962), а вскоре на экраны вышла комедия Генриха Оганисяна "Три плюс два" (1963) с Мироновым в главной роли.Успех в кино актеру принесла роль Димы Семицветова, обходительного и элегантного жулика, в фильме режиссера Эльдара Рязанова "Берегись автомобиля" (1966).В 1967 году актер снялся в знаменитой комедии Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука".В 1970-е годы Андрей Миронов особенно много снимался в кино. В 1971 году вышло несколько картин с его участием, среди которых героико-приключенческий фильм Владимира Бычкова "Достояние республики", комедия Эльдара Рязанова "Старики-разбойники". В 1973 году Рязанов вновь пригласил Миронова на главную роль в картине "Невероятные приключения итальянцев и России".Миронов снялся в телевизионном водевиле Александра Белинского "Лев Гурыч Синичкин" (1974), музыкальных комедиях Леонида Квинихидзе "Соломенная шляпка" (1974) и "Небесные ласточки" (1976), в картинах Марка Захарова "Двенадцать стульев" (1977) и "Обыкновенное чудо" (1978), в фильмах Наума Бирмана "Шаг навстречу" (1976) и "Трое в лодке, не считая собаки" (1979) и др.В 1980-е годы Миронов продолжал активно работать в кино и театре, много гастролировал по всей стране. В это время он снялся в фильмах "Крах операции "Террор" (1980), "Назначение" (1980), "Будьте моим мужем" (1981), "Сказка странствий" (1982), "Где-то в губернском саду" (1983), "Блондинка за углом" (1984), "Мой друг Иван Лапшин" (1984). Последней работой Андрея Миронова в кино стала роль мистера Феста в картине Аллы Суриковой "Человек с бульвара Капуцинов" (1987).Миронов снимался в телефильмах и телеспектаклях: "Рудин", "Страницы журнала Печорина", "Фантазии Фарятьева" и др.Он часто выступал как актер и певец на эстраде и телевидении.В 1980 году он был удостоен звания Народный артист РСФСР. Награжден медалью "За трудовую доблесть" (1980).Был признан лучшим актером 1987 года по опросу журнала "Советский экран".14 августа 1987 года во время гастрольного спектакля театра сатиры "Безумный день, или Женитьба Фигаро" на сцене Рижского театра оперы и балета за несколько минут до финала Андрей Миронов потерял сознание.16 августа 1987 года Андрей Миронов скончался от кровоизлияния в мозг (у него оказалась врожденная аневризма сосудов головного мозга). Актер похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.21 июня 1990 года в Москве, на доме, где жил Андрей Миронов с 1941 года по 1960 год (угол улиц Петровка и Рахмановского переулка) была установлена мемориальная доска.В 1993 году имя Андрея Миронова получила одна из малых планет.В октябре 1996 года в Санкт-Петербурге, на Большом проспекте, 75/35, в доме, некогда принадлежавшем деду Миронова, друг артиста Рудольф Фурманов открыл Театр русской антрепризы имени Андрея Миронова.С 1999 года в Москве открыт Музей-квартира актерской семьи Марии и Андрея Мироновых и Александра Менакера. В 2010 году учреждена Российская национальная актерская премия имени Андрея Миронова "Фигаро", которая вручается ежегодно 8 марта, в день рождения актера.Андрей Миронов был дважды женат. Его первой супругой была актриса Екатерина Градова (1946-2021), в 1973 году в семье родилась дочь Мария. В 1976 году Миронов женился на актрисе Ларисе Голубкиной. Он удочерил ее дочь Марию, став отцом Марии Мироновой и Марии Голубкиной. Обе они стали известными актрисами.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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андрей миронов (актер), москва, справки

Биография Андрея Миронова

00:32 08.03.2021
 
© РИА Новости / В. Бондарев / Перейти в фотобанкАктер А.Миронов
Актер А.Миронов - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© РИА Новости / В. Бондарев
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Актер театра и кино, народный артист России Андрей Александрович Миронов родился 7 марта 1941 года в Москве в семье известных эстрадных артистов Марии Мироновой и Александра Менакера, но родители записали дату рождения сына на 8 марта.
Сначала носил фамилию отца – Менакер, но в 1950 году родители решили сменить фамилию мальчика, и он стал Андреем Мироновым.
В 1962 году окончил Театральное училище (ныне институт) им. Б.В. Щукина, курс Иосифа Рапопорта.
После окончания училища, он поступил в труппу Московского академического театра сатиры, в котором играл до последних дней своей жизни.
В театре сатиры Миронов дебютировал с ролью Гарика в спектакле "24 часа в сутки".
Затем последовали роли Толстого ("Дамоклов меч", 1962), Сильвестра ("Проделки Скапена", 1963), Присыпкина ("Клоп", 1963), Тушканчика ("Женский монастырь", 1964). Далее были роли Дон Жуана ("Дон Жуан, или Любовь к геометрии", 1966), Жадова ("Доходное место", 1967).
Событиями театральной жизни Москвы 1960-1980-х годов стали исполнение Мироновым роли Жадова ("Доходное место" (1967) Александра Островского, режиссер Марк Захаров), а также работы в постановках Валентина Плучека: Фигаро ("Безумный день, или Женитьба Фигаро" (1969) Пьера Бомарше), Хлестаков ("Ревизор" (1972) Николая Гоголя), Мэкки-Нож ("Трехгрошовая опера" (1980) Бертольта Брехта, Курта Вайля).
Среди других ролей: Всеволод ("У времени в плену" (1970) Александра Штейна по Всеволоду Вишневскому), Чацкий ("Горе от ума" (1976) Александра Грибоедова), Шиндин ("Мы, нижеподписавшиеся" (1979) Александра Гельмана), Лопахин ("Вишневый сад" (1984) Антона Чехова) и др.
Последней ролью Андрея Миронова в театре был Клаверов в спектакле "Тени" по Михаилу Салтыкову-Щедрину, постановщиком которого был он сам.
В качестве театрального режиссера актер дебютировал еще в 1973 году, поставив совместно с Александром Ширвиндтом на сцене Театра Сатиры спектакль "Маленькие комедии большого дома" Аркадия Арканова и Григория Горина, за которым последовали "Феномены" Горина (1979), "Бешеные деньги" Александра Островского (1981), "Прощай, конферансье" Горина (1984) и "Тени" Салтыкова-Щедрина (1987).
Андрей Миронов никогда не работал в других театрах, единственное исключение – заглавная роль в спектакле Анатолия Эфроса "Продолжение Дон Жуана" (1979) по Эдварду Радзинскому в Театре на Малой Бронной.
В кино Андрей Миронов дебютировал в 1962 году в роли Петра в фильме Юлия Райзмана "А если это любовь?". Затем он сыграл роль в киноповести Александра Зархи "Мой младший брат" (1962), а вскоре на экраны вышла комедия Генриха Оганисяна "Три плюс два" (1963) с Мироновым в главной роли.
Успех в кино актеру принесла роль Димы Семицветова, обходительного и элегантного жулика, в фильме режиссера Эльдара Рязанова "Берегись автомобиля" (1966).
В 1967 году актер снялся в знаменитой комедии Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука".
В 1970-е годы Андрей Миронов особенно много снимался в кино. В 1971 году вышло несколько картин с его участием, среди которых героико-приключенческий фильм Владимира Бычкова "Достояние республики", комедия Эльдара Рязанова "Старики-разбойники". В 1973 году Рязанов вновь пригласил Миронова на главную роль в картине "Невероятные приключения итальянцев и России".
Миронов снялся в телевизионном водевиле Александра Белинского "Лев Гурыч Синичкин" (1974), музыкальных комедиях Леонида Квинихидзе "Соломенная шляпка" (1974) и "Небесные ласточки" (1976), в картинах Марка Захарова "Двенадцать стульев" (1977) и "Обыкновенное чудо" (1978), в фильмах Наума Бирмана "Шаг навстречу" (1976) и "Трое в лодке, не считая собаки" (1979) и др.
В 1980-е годы Миронов продолжал активно работать в кино и театре, много гастролировал по всей стране. В это время он снялся в фильмах "Крах операции "Террор" (1980), "Назначение" (1980), "Будьте моим мужем" (1981), "Сказка странствий" (1982), "Где-то в губернском саду" (1983), "Блондинка за углом" (1984), "Мой друг Иван Лапшин" (1984). Последней работой Андрея Миронова в кино стала роль мистера Феста в картине Аллы Суриковой "Человек с бульвара Капуцинов" (1987).
Миронов снимался в телефильмах и телеспектаклях: "Рудин", "Страницы журнала Печорина", "Фантазии Фарятьева" и др.
Он часто выступал как актер и певец на эстраде и телевидении.
В 1980 году он был удостоен звания Народный артист РСФСР. Награжден медалью "За трудовую доблесть" (1980).
Был признан лучшим актером 1987 года по опросу журнала "Советский экран".
14 августа 1987 года во время гастрольного спектакля театра сатиры "Безумный день, или Женитьба Фигаро" на сцене Рижского театра оперы и балета за несколько минут до финала Андрей Миронов потерял сознание.
16 августа 1987 года Андрей Миронов скончался от кровоизлияния в мозг (у него оказалась врожденная аневризма сосудов головного мозга). Актер похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.
21 июня 1990 года в Москве, на доме, где жил Андрей Миронов с 1941 года по 1960 год (угол улиц Петровка и Рахмановского переулка) была установлена мемориальная доска.
В 1993 году имя Андрея Миронова получила одна из малых планет.
В октябре 1996 года в Санкт-Петербурге, на Большом проспекте, 75/35, в доме, некогда принадлежавшем деду Миронова, друг артиста Рудольф Фурманов открыл Театр русской антрепризы имени Андрея Миронова.
С 1999 года в Москве открыт Музей-квартира актерской семьи Марии и Андрея Мироновых и Александра Менакера.
В 2010 году учреждена Российская национальная актерская премия имени Андрея Миронова "Фигаро", которая вручается ежегодно 8 марта, в день рождения актера.
Андрей Миронов был дважды женат. Его первой супругой была актриса Екатерина Градова (1946-2021), в 1973 году в семье родилась дочь Мария. В 1976 году Миронов женился на актрисе Ларисе Голубкиной. Он удочерил ее дочь Марию, став отцом Марии Мироновой и Марии Голубкиной. Обе они стали известными актрисами.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Андрей Миронов (актер)МоскваСправки
 
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