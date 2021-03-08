https://ria.ru/20210308/krushenie-1600322438.html

Посол России в ЦАР рассказал подробности аварии с военным вертолетом

Посол России в ЦАР рассказал подробности аварии с военным вертолетом

Авария с легким вертолетом в Центральноафриканской Республике случилась 3 марта, находившийся в нем россиянин не пострадал, сообщил РИА Новости посол в ЦАР... РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T07:26

2021-03-08T07:26

2021-03-08T11:05

владимир титоренко (посол россии в цар )

москва

цар

происшествия

в мире

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Авария с легким вертолетом в Центральноафриканской Республике случилась 3 марта, находившийся в нем россиянин не пострадал, сообщил РИА Новости посол в ЦАР Владимир Титоренко.Дипломат отметил, что инцидент произошел с аппаратом марки "Газель". По его словам, в тот день экипаж перевозил в госпиталь в Банги раненого российского военного инструктора."Возникли технические проблемы с двигателем. Вертолет совершил жесткую посадку. Никто не пострадал — ни пилот, ни легкораненый российский инструктор", — добавил посол.Титоренко пояснил, что Национальная армия республики использует летательный аппарат для наблюдательных полетов над автотрассой между границей с Камеруном и Банги. По этому пути в столицу ЦАР возят продовольствие и медикаменты. Собеседник агентства подчеркнул, что в Министерстве обороны ЦАР не уточнили, у какой страны арендованы эти вертолеты.

https://ria.ru/20210304/katastrofy-1599989108.html

москва

цар

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владимир титоренко (посол россии в цар ), москва, цар, происшествия, в мире