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Посол России в ЦАР рассказал подробности аварии с военным вертолетом
Посол России в ЦАР рассказал подробности аварии с военным вертолетом
Авария с легким вертолетом в Центральноафриканской Республике случилась 3 марта, находившийся в нем россиянин не пострадал, сообщил РИА Новости посол в ЦАР... РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T07:26
2021-03-08T11:05
владимир титоренко (посол россии в цар )
москва
цар
происшествия
в мире
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Авария с легким вертолетом в Центральноафриканской Республике случилась 3 марта, находившийся в нем россиянин не пострадал, сообщил РИА Новости посол в ЦАР Владимир Титоренко.Дипломат отметил, что инцидент произошел с аппаратом марки "Газель". По его словам, в тот день экипаж перевозил в госпиталь в Банги раненого российского военного инструктора."Возникли технические проблемы с двигателем. Вертолет совершил жесткую посадку. Никто не пострадал — ни пилот, ни легкораненый российский инструктор", — добавил посол.Титоренко пояснил, что Национальная армия республики использует летательный аппарат для наблюдательных полетов над автотрассой между границей с Камеруном и Банги. По этому пути в столицу ЦАР возят продовольствие и медикаменты. Собеседник агентства подчеркнул, что в Министерстве обороны ЦАР не уточнили, у какой страны арендованы эти вертолеты.
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владимир титоренко (посол россии в цар ), москва, цар, происшествия, в мире

Посол России в ЦАР рассказал подробности аварии с военным вертолетом

07:26 08.03.2021 (обновлено: 11:05 08.03.2021)
 
CC BY 2.0 / JezBoakes / GazelleЛегкий многоцелевой вертолет Gazelle
Легкий многоцелевой вертолет Gazelle - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
CC BY 2.0 / JezBoakes / Gazelle
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Авария с легким вертолетом в Центральноафриканской Республике случилась 3 марта, находившийся в нем россиянин не пострадал, сообщил РИА Новости посол в ЦАР Владимир Титоренко.
Дипломат отметил, что инцидент произошел с аппаратом марки "Газель". По его словам, в тот день экипаж перевозил в госпиталь в Банги раненого российского военного инструктора.
"Возникли технические проблемы с двигателем. Вертолет совершил жесткую посадку. Никто не пострадал — ни пилот, ни легкораненый российский инструктор", — добавил посол.
Титоренко пояснил, что Национальная армия республики использует летательный аппарат для наблюдательных полетов над автотрассой между границей с Камеруном и Банги. По этому пути в столицу ЦАР возят продовольствие и медикаменты.

"Периодически это дорога обстреливается из прилегающих лесных массивов остатками мятежников, которые не могут смириться с военным поражением", — уточнил Титоренко.

Собеседник агентства подчеркнул, что в Министерстве обороны ЦАР не уточнили, у какой страны арендованы эти вертолеты.
Вертолет - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта, 19:47
Крупные катастрофы вертолетов в мире в 2018-2021 годах
 
Владимир Титоренко (посол России в ЦАР )МоскваЦАРПроисшествияВ мире
 
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