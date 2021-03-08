https://ria.ru/20210308/koronavirus-1600382727.html

Ракова сравнила первую и вторую волны коронавируса в Москве

Ракова сравнила первую и вторую волны коронавируса в Москве

Коронавирусом в Москве во вторую волну переболело в три раза больше людей, чем в первую волну, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T21:24

2021-03-08T21:24

2021-03-08T23:17

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

антон красовский

анастасия ракова

москва

европа

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571313446_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_a3fdda8c4f3276e6f7ed525ec5dc9995.jpg

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Коронавирусом в Москве во вторую волну переболело в три раза больше людей, чем в первую волну, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире программы "Антонимы" с Антоном Красовским в YouTube."Если сравнивать первую волну и вторую, то во вторую волну у нас переболело в три раза больше людей", — сказала Ракова.Заммэра отметила, что с сентября Москва жила полноценной жизнью в отличие от Европы. По ее словам, постепенно за полгода сформировался популяционный иммунитет. "Есть страны, которые как закрылись в сентябре, так и не открывались до сих пор. И понятно, что любые их действия по снижению ограничений снова вызывают очередную волну", — заявила она.

москва

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, антон красовский, анастасия ракова , москва, европа, общество