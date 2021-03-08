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Ракова сравнила первую и вторую волны коронавируса в Москве
Ракова сравнила первую и вторую волны коронавируса в Москве
Коронавирусом в Москве во вторую волну переболело в три раза больше людей, чем в первую волну, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T21:24
2021-03-08T23:17
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
антон красовский
анастасия ракова
москва
европа
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Коронавирусом в Москве во вторую волну переболело в три раза больше людей, чем в первую волну, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире программы "Антонимы" с Антоном Красовским в YouTube."Если сравнивать первую волну и вторую, то во вторую волну у нас переболело в три раза больше людей", — сказала Ракова.Заммэра отметила, что с сентября Москва жила полноценной жизнью в отличие от Европы. По ее словам, постепенно за полгода сформировался популяционный иммунитет. "Есть страны, которые как закрылись в сентябре, так и не открывались до сих пор. И понятно, что любые их действия по снижению ограничений снова вызывают очередную волну", — заявила она.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, антон красовский, анастасия ракова , москва, европа, общество

Ракова сравнила первую и вторую волны коронавируса в Москве

21:24 08.03.2021 (обновлено: 23:17 08.03.2021)
 
© АГН "Москва" / Сергей КиселевЗаместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Коронавирусом в Москве во вторую волну переболело в три раза больше людей, чем в первую волну, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире программы "Антонимы" с Антоном Красовским в YouTube.
"Если сравнивать первую волну и вторую, то во вторую волну у нас переболело в три раза больше людей", — сказала Ракова.
Заммэра отметила, что с сентября Москва жила полноценной жизнью в отличие от Европы. По ее словам, постепенно за полгода сформировался популяционный иммунитет. "Есть страны, которые как закрылись в сентябре, так и не открывались до сих пор. И понятно, что любые их действия по снижению ограничений снова вызывают очередную волну", — заявила она.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Антон КрасовскийАнастасия РаковаМоскваЕвропаОбщество
 
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