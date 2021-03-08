https://ria.ru/20210308/koronavirus-1600361219.html

В США за сутки зафиксировали более 40 тысяч случаев заболевания COVID-19

В США за сутки зафиксировали более 40 тысяч случаев заболевания COVID-19

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за прошедшие сутки увеличилось на 40,3 тысячи, следует из данных университета Джонса Хопкинса, который... РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T16:53

2021-03-08T16:53

2021-03-08T16:53

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

сша

в мире

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за прошедшие сутки увеличилось на 40,3 тысячи, следует из данных университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за минувшие 24 часа в Соединенных Штатах медики зафиксировали 40 340 новых случаев заражения и 669 летальных исходов.Общее число заразившихся коронавирусом в США с начала эпидемии достигло почти 29 миллионов, скончались 525 тысяч пациентов с диагностированным COVID-19.

https://ria.ru/20210308/koronavirus-1600338982.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, сша, в мире