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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210308/koronavirus-1600342263.html
В Москве за сутки госпитализировали более 650 человек с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали более 650 человек с коронавирусом
Более 650 человек с коронавирусом госпитализированы в больницы Москвы за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом... РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T12:16
2021-03-08T12:16
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Более 650 человек с коронавирусом госпитализированы в больницы Москвы за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Ранее сообщалось, что в столице выздоровели еще 1037 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 912 146."В Москве выявлен 1421 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 657 человек", - сообщили в штабе.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Москве за сутки госпитализировали более 650 человек с коронавирусом

12:16 08.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота скорой помощи "Домашний доктор" в Тамбове
Работа скорой помощи Домашний доктор в Тамбове - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Более 650 человек с коронавирусом госпитализированы в больницы Москвы за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Ранее сообщалось, что в столице выздоровели еще 1037 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 912 146.
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"В Москве выявлен 1421 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 657 человек", - сообщили в штабе.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
 
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