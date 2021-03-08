Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210308/koronavirus-1600323322.html
Гастроэнтеролог назвал болезни ЖКТ, при которых COVID-19 особо опасен
Гастроэнтеролог назвал болезни ЖКТ, при которых COVID-19 особо опасен
Особенно остерегаться коронавируса следует людям с заболеваниями органов пищеварения, которые требуют длительного приема препаратов, снижающих иммунный ответ... РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T07:48
2021-03-08T07:51
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/97889/51/978895106_0:117:2256:1386_1920x0_80_0_0_6feec79344cc077a9b27af208534fb47.jpg
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Особенно остерегаться коронавируса следует людям с заболеваниями органов пищеварения, которые требуют длительного приема препаратов, снижающих иммунный ответ или подавляющих избыточную кислотность, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист-гастроэнтеролог Москвы Дмитрий Бордин.Врач подчеркнул, что коронавирус может поражать не только легкие, но и другие системы организма. Рецепторы, с которыми взаимодействует вирус SARS-Cov-2, есть в органах пищеварения, прежде всего в желудке, печени и кишечнике. Поначалу китайские ученые сообщали, что примерно 15% больных COVID-19 имеют гастроинтестинальные проявления, прежде всего диарею, боль в животе, тошноту, рвоту. По европейским данным, этот показатель больше - примерно половина госпитализированных больных с COVID-19 имеют проявления со стороны органов пищеварения.Собеседник агентства уточнил, что проявления со стороны органов пищеварения обусловлены тремя факторами: во-первых, непосредственным поражением вирусом SARS-CoV-2, во-вторых - обострением имевшихся хронических заболеваний на фоне COVID-19, и в-третьих - побочными эффектами агрессивного лечения коронавируса лекарственными препаратами, в частности антибиотиками, противовирусными препаратами и жаропонижающими."Конечно, каждому из нас нужно очень четко соблюдать меры гигиены. Ношение маски способно защитить от носителей инфекции. Кому нужно особо поостеречься? У тех, кто принимает ингибиторы протонной помпы (ИПП), - препараты, снижающие кислотопродукцию желудка, широко назначаемые для лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и других кислотозависимых заболеваний, теоретически может быть повышен риск заражения. Дело в том, что в органы пищеварения вирус проникает через желудок. В норме в желудке очень агрессивная среда, необходимая для пищеварения, кроме того, кислота и пепсин убивают бактерии и вирусы, которые попадают в желудок с пищей, это защищает нашу внутреннюю среду от внешней. Препараты, которые снижают кислотопродукцию, эффективность этого барьера снижают. Мы всегда предупреждаем больных, которые получают ИПП, что риск кишечных инфекций повышен и надо соблюдать элементарные меры гигиены, тщательно мыть руки, не есть пищу сомнительного качества", - рассказал Бордин.По его словам, обеспокоенность по поводу использования ИПП возникла после онлайн-опроса населения в Италии, который показал повышенный риск заражения COVID-19 на фоне приема ИПП. Однако в основном заболели молодые люди, принимавшие ИПП, а не пожилые."При более детальном анализе результатов этого исследования стало понятно, что высокая частота заражения связана с тем, что молодые были менее склонны к использованию мер защиты, которые в целом лучше соблюдаются старшими поколениями. То есть более пожилые, которые принимают ингибиторы, меньше заражаются, поскольку они понимают свои риски и больше защищаются. Какой факт несет больший риск болезни: прием лекарств или безалаберное отношение к мерам гигиены? Скорей, второй", - отметил гастроэнтеролог.Бордин уточнил, что также стоит обратить особое внимание на коронавирус людям с заболеваниями органов пищеварения, которые требуют длительного приема препаратов, снижающих иммунный ответ, при иммунно-воспалительных заболеваниях, в частности при воспалительных заболеваниях кишечника."Когда началась пандемия, был большой вопрос, а как вести этих больных? Отменять ли иммуносупрессоры, препараты биологической терапии? Сначала рекомендовали отменять, потом стало ясно, что риск заражения может быть связан с выраженностью воспалительного процесса в кишке, и как раз наиболее эффективные препараты, препараты биологической терапии, за счет контроля воспаления могут снижать риск заражения COVID-19. Более того, некоторые из них могут даже обеспечить более мягкое течение этой инфекции, если происходит заражение SARS-CoV-2. Современные рекомендации говорят, что существует реальный риск обострения ВЗК при прекращении поддерживающей терапии, поэтому она должна продолжаться в соответствии с международными и национальными стандартами. При этом больные должны с большей тщательностью соблюдать меры гигиены, а в каких-то ситуациях и самоизоляцию", - сообщил собеседник агентства.По его словам, COVID-19 может иметь более тяжелое течение у больных, которые принимают кортикостероиды и иммуносупрессанты, у пожилых, при наличии тяжелых сопутствующих заболеваний, ожирения, диабета.
https://ria.ru/20210307/vaktsinirovanie-1600245013.html
https://ria.ru/20210307/zapakh-1600283071.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/97889/51/978895106_128:0:2129:1501_1920x0_80_0_0_f5905d4c0ad843ff19e1e8d5267a4345.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, москва, общество

Гастроэнтеролог назвал болезни ЖКТ, при которых COVID-19 особо опасен

07:48 08.03.2021 (обновлено: 07:51 08.03.2021)
 
© Fotolia / photophonieБоль в животе
Боль в животе - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© Fotolia / photophonie
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Особенно остерегаться коронавируса следует людям с заболеваниями органов пищеварения, которые требуют длительного приема препаратов, снижающих иммунный ответ или подавляющих избыточную кислотность, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист-гастроэнтеролог Москвы Дмитрий Бордин.
Врач подчеркнул, что коронавирус может поражать не только легкие, но и другие системы организма. Рецепторы, с которыми взаимодействует вирус SARS-Cov-2, есть в органах пищеварения, прежде всего в желудке, печени и кишечнике. Поначалу китайские ученые сообщали, что примерно 15% больных COVID-19 имеют гастроинтестинальные проявления, прежде всего диарею, боль в животе, тошноту, рвоту. По европейским данным, этот показатель больше - примерно половина госпитализированных больных с COVID-19 имеют проявления со стороны органов пищеварения.
"Опубликованы разнонаправленные данные. С одной стороны, есть больные, у которых гастроинтестинальные жалобы, в частности диарея, - это единственное проявление COVID-19, с ранним и мягким наступлением заболевания и часто без типичных респираторных симптомов. С другой стороны, тяжелое течение COVID-19 может сопровождаться более выраженными желудочно-кишечными симптомами и нарушениями печеночных показателей", - рассказал Бордин.
Собеседник агентства уточнил, что проявления со стороны органов пищеварения обусловлены тремя факторами: во-первых, непосредственным поражением вирусом SARS-CoV-2, во-вторых - обострением имевшихся хронических заболеваний на фоне COVID-19, и в-третьих - побочными эффектами агрессивного лечения коронавируса лекарственными препаратами, в частности антибиотиками, противовирусными препаратами и жаропонижающими.
"Конечно, каждому из нас нужно очень четко соблюдать меры гигиены. Ношение маски способно защитить от носителей инфекции. Кому нужно особо поостеречься? У тех, кто принимает ингибиторы протонной помпы (ИПП), - препараты, снижающие кислотопродукцию желудка, широко назначаемые для лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и других кислотозависимых заболеваний, теоретически может быть повышен риск заражения. Дело в том, что в органы пищеварения вирус проникает через желудок. В норме в желудке очень агрессивная среда, необходимая для пищеварения, кроме того, кислота и пепсин убивают бактерии и вирусы, которые попадают в желудок с пищей, это защищает нашу внутреннюю среду от внешней. Препараты, которые снижают кислотопродукцию, эффективность этого барьера снижают. Мы всегда предупреждаем больных, которые получают ИПП, что риск кишечных инфекций повышен и надо соблюдать элементарные меры гигиены, тщательно мыть руки, не есть пищу сомнительного качества", - рассказал Бордин.
Медицинский сотрудник держит в руках ампулу с российским препаратом Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
Вчера, 06:36Распространение коронавируса
Гастроэнтеролог объяснил, можно ли вакцинироваться при проблемах с ЖКТ
По его словам, обеспокоенность по поводу использования ИПП возникла после онлайн-опроса населения в Италии, который показал повышенный риск заражения COVID-19 на фоне приема ИПП. Однако в основном заболели молодые люди, принимавшие ИПП, а не пожилые.
"При более детальном анализе результатов этого исследования стало понятно, что высокая частота заражения связана с тем, что молодые были менее склонны к использованию мер защиты, которые в целом лучше соблюдаются старшими поколениями. То есть более пожилые, которые принимают ингибиторы, меньше заражаются, поскольку они понимают свои риски и больше защищаются. Какой факт несет больший риск болезни: прием лекарств или безалаберное отношение к мерам гигиены? Скорей, второй", - отметил гастроэнтеролог.
Бордин уточнил, что также стоит обратить особое внимание на коронавирус людям с заболеваниями органов пищеварения, которые требуют длительного приема препаратов, снижающих иммунный ответ, при иммунно-воспалительных заболеваниях, в частности при воспалительных заболеваниях кишечника.
"Когда началась пандемия, был большой вопрос, а как вести этих больных? Отменять ли иммуносупрессоры, препараты биологической терапии? Сначала рекомендовали отменять, потом стало ясно, что риск заражения может быть связан с выраженностью воспалительного процесса в кишке, и как раз наиболее эффективные препараты, препараты биологической терапии, за счет контроля воспаления могут снижать риск заражения COVID-19. Более того, некоторые из них могут даже обеспечить более мягкое течение этой инфекции, если происходит заражение SARS-CoV-2. Современные рекомендации говорят, что существует реальный риск обострения ВЗК при прекращении поддерживающей терапии, поэтому она должна продолжаться в соответствии с международными и национальными стандартами. При этом больные должны с большей тщательностью соблюдать меры гигиены, а в каких-то ситуациях и самоизоляцию", - сообщил собеседник агентства.
Упаковка яиц на 9 штук в магазине Народная 7Я в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
Вчера, 16:05Распространение коронавируса
Переболевшая COVID-19 девушка страдает от невыносимых запахов
По его словам, COVID-19 может иметь более тяжелое течение у больных, которые принимают кортикостероиды и иммуносупрессанты, у пожилых, при наличии тяжелых сопутствующих заболеваний, ожирения, диабета.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровьеМоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:01Главную трассу между Бейрутом и севером Ливана заблокировали протестующие
12:50Анкара предупредила Вашингтон о последствиях давления из-за С-400
12:27Экипаж МКС начал герметизацию второй трещины в российском модуле
12:16В Москве за сутки госпитализировали более 650 человек с коронавирусом
12:14США заблокировали поставку турецких вертолетов Пакистану
12:10Премьер Сербии заявила о попытке государственного переворота
12:06Умер дрессировщик львов Борис Бирюков
12:05Захарова назвала феминитивы шуткой
12:02В Италии задержали алжирца, помогавшего террористам в нападении в Париже
12:00Захарова назвала лучшее оружие в соцсетях
11:56Захарова рассказала, как празднует 8 Марта
11:54Опубликовано видео с места смертельного ДТП под Самарой
11:54В Брюсселе создали патрули для борьбы с домогательствами
11:54Захарова рассказала, как готовится к интервью или передачам
11:49Ракова рассказала, как пандемия повлияла на рынок труда в Москве
11:48Захарова: соцсети не должны запрещать политический контент перед выборами
11:48Рогозин высмеял слова советника главы МВД Украины об "ударе" по России
11:47Ракова рассказала, сколько москвичей имеют иммунитет к коронавирусу
11:46В российской дипломатии нет гендерных разнарядок, заявила Захарова
11:44Захарова рассказала, как отстаивает свободу слова в соцсетях
Лента новостейМолния