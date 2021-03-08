https://ria.ru/20210308/koronavirus-1600323322.html

Гастроэнтеролог назвал болезни ЖКТ, при которых COVID-19 особо опасен

Гастроэнтеролог назвал болезни ЖКТ, при которых COVID-19 особо опасен

Особенно остерегаться коронавируса следует людям с заболеваниями органов пищеварения, которые требуют длительного приема препаратов, снижающих иммунный ответ... РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T07:48

2021-03-08T07:48

2021-03-08T07:51

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/97889/51/978895106_0:117:2256:1386_1920x0_80_0_0_6feec79344cc077a9b27af208534fb47.jpg

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Особенно остерегаться коронавируса следует людям с заболеваниями органов пищеварения, которые требуют длительного приема препаратов, снижающих иммунный ответ или подавляющих избыточную кислотность, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист-гастроэнтеролог Москвы Дмитрий Бордин.Врач подчеркнул, что коронавирус может поражать не только легкие, но и другие системы организма. Рецепторы, с которыми взаимодействует вирус SARS-Cov-2, есть в органах пищеварения, прежде всего в желудке, печени и кишечнике. Поначалу китайские ученые сообщали, что примерно 15% больных COVID-19 имеют гастроинтестинальные проявления, прежде всего диарею, боль в животе, тошноту, рвоту. По европейским данным, этот показатель больше - примерно половина госпитализированных больных с COVID-19 имеют проявления со стороны органов пищеварения.Собеседник агентства уточнил, что проявления со стороны органов пищеварения обусловлены тремя факторами: во-первых, непосредственным поражением вирусом SARS-CoV-2, во-вторых - обострением имевшихся хронических заболеваний на фоне COVID-19, и в-третьих - побочными эффектами агрессивного лечения коронавируса лекарственными препаратами, в частности антибиотиками, противовирусными препаратами и жаропонижающими."Конечно, каждому из нас нужно очень четко соблюдать меры гигиены. Ношение маски способно защитить от носителей инфекции. Кому нужно особо поостеречься? У тех, кто принимает ингибиторы протонной помпы (ИПП), - препараты, снижающие кислотопродукцию желудка, широко назначаемые для лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и других кислотозависимых заболеваний, теоретически может быть повышен риск заражения. Дело в том, что в органы пищеварения вирус проникает через желудок. В норме в желудке очень агрессивная среда, необходимая для пищеварения, кроме того, кислота и пепсин убивают бактерии и вирусы, которые попадают в желудок с пищей, это защищает нашу внутреннюю среду от внешней. Препараты, которые снижают кислотопродукцию, эффективность этого барьера снижают. Мы всегда предупреждаем больных, которые получают ИПП, что риск кишечных инфекций повышен и надо соблюдать элементарные меры гигиены, тщательно мыть руки, не есть пищу сомнительного качества", - рассказал Бордин.По его словам, обеспокоенность по поводу использования ИПП возникла после онлайн-опроса населения в Италии, который показал повышенный риск заражения COVID-19 на фоне приема ИПП. Однако в основном заболели молодые люди, принимавшие ИПП, а не пожилые."При более детальном анализе результатов этого исследования стало понятно, что высокая частота заражения связана с тем, что молодые были менее склонны к использованию мер защиты, которые в целом лучше соблюдаются старшими поколениями. То есть более пожилые, которые принимают ингибиторы, меньше заражаются, поскольку они понимают свои риски и больше защищаются. Какой факт несет больший риск болезни: прием лекарств или безалаберное отношение к мерам гигиены? Скорей, второй", - отметил гастроэнтеролог.Бордин уточнил, что также стоит обратить особое внимание на коронавирус людям с заболеваниями органов пищеварения, которые требуют длительного приема препаратов, снижающих иммунный ответ, при иммунно-воспалительных заболеваниях, в частности при воспалительных заболеваниях кишечника."Когда началась пандемия, был большой вопрос, а как вести этих больных? Отменять ли иммуносупрессоры, препараты биологической терапии? Сначала рекомендовали отменять, потом стало ясно, что риск заражения может быть связан с выраженностью воспалительного процесса в кишке, и как раз наиболее эффективные препараты, препараты биологической терапии, за счет контроля воспаления могут снижать риск заражения COVID-19. Более того, некоторые из них могут даже обеспечить более мягкое течение этой инфекции, если происходит заражение SARS-CoV-2. Современные рекомендации говорят, что существует реальный риск обострения ВЗК при прекращении поддерживающей терапии, поэтому она должна продолжаться в соответствии с международными и национальными стандартами. При этом больные должны с большей тщательностью соблюдать меры гигиены, а в каких-то ситуациях и самоизоляцию", - сообщил собеседник агентства.По его словам, COVID-19 может иметь более тяжелое течение у больных, которые принимают кортикостероиды и иммуносупрессанты, у пожилых, при наличии тяжелых сопутствующих заболеваний, ожирения, диабета.

https://ria.ru/20210307/vaktsinirovanie-1600245013.html

https://ria.ru/20210307/zapakh-1600283071.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, москва, общество