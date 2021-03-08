https://ria.ru/20210308/konventsiya-1600320362.html

Колокольцев заявил о необходимости разработки новой конвенции ООН

Колокольцев заявил о необходимости разработки новой конвенции ООН

Принципы суверенного равенства и невмешательства во внутренние дела государства должны учитываться при разработке универсальной конвенции ООН о противодействии... РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T04:53

2021-03-08T04:53

2021-03-08T04:53

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

владимир колокольцев

киото (город)

оон

токио

в мире

политика

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ТОКИО, 8 мар - РИА Новости. Принципы суверенного равенства и невмешательства во внутренние дела государства должны учитываться при разработке универсальной конвенции ООН о противодействии информационной преступности, заявил в понедельник глава МВД РФ Владимир Колокольцев на конгрессе ООН по предотвращению преступности в японском городе Киото."Совместной работе по предупреждению преступности следует учитывать национальное законодательство, роль государства и компетентных органов, и гражданского общества", - подчеркнул министр.Проект конвенции о сотрудничестве в сфере противодействия информационной преступности был предложен Россией в 2017 году в венской штаб-квартире ООН. Ожидается, что такая конвенция поможет защитить сферу информационных технологий во всем мире от кибератак и эффективнее привлекать к ответственности виновников.Положения документа при реализации в разных странах позволят, например, передавать осуждённых преступников из одной страны в другую даже в том случае, если между государствами нет профильных двусторонних соглашений.

https://ria.ru/20210303/kriminal-1599756706.html

киото (город)

токио

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство внутренних дел рф (мвд россии), владимир колокольцев, киото (город), оон, токио, в мире, политика