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Колокольцев заявил о необходимости разработки новой конвенции ООН
Колокольцев заявил о необходимости разработки новой конвенции ООН
Принципы суверенного равенства и невмешательства во внутренние дела государства должны учитываться при разработке универсальной конвенции ООН о противодействии... РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T04:53
2021-03-08T04:53
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
владимир колокольцев
киото (город)
оон
токио
в мире
политика
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ТОКИО, 8 мар - РИА Новости. Принципы суверенного равенства и невмешательства во внутренние дела государства должны учитываться при разработке универсальной конвенции ООН о противодействии информационной преступности, заявил в понедельник глава МВД РФ Владимир Колокольцев на конгрессе ООН по предотвращению преступности в японском городе Киото."Совместной работе по предупреждению преступности следует учитывать национальное законодательство, роль государства и компетентных органов, и гражданского общества", - подчеркнул министр.Проект конвенции о сотрудничестве в сфере противодействия информационной преступности был предложен Россией в 2017 году в венской штаб-квартире ООН. Ожидается, что такая конвенция поможет защитить сферу информационных технологий во всем мире от кибератак и эффективнее привлекать к ответственности виновников.Положения документа при реализации в разных странах позволят, например, передавать осуждённых преступников из одной страны в другую даже в том случае, если между государствами нет профильных двусторонних соглашений.
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), владимир колокольцев, киото (город), оон, токио, в мире, политика

Колокольцев заявил о необходимости разработки новой конвенции ООН

04:53 08.03.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ТОКИО, 8 мар - РИА Новости. Принципы суверенного равенства и невмешательства во внутренние дела государства должны учитываться при разработке универсальной конвенции ООН о противодействии информационной преступности, заявил в понедельник глава МВД РФ Владимир Колокольцев на конгрессе ООН по предотвращению преступности в японском городе Киото.
"Россия, как и многие другие страны, видит решение в разработке под эгидой ООН универсальной конвенции о противодействии информационной преступности. В документе следует учитывать принципы суверенного равенства и невмешательства во внутренние дела государства", - подчеркнул Колокольцев в ходе пленарного заседания конгресса в онлайн-формате.
"Совместной работе по предупреждению преступности следует учитывать национальное законодательство, роль государства и компетентных органов, и гражданского общества", - подчеркнул министр.
Проект конвенции о сотрудничестве в сфере противодействия информационной преступности был предложен Россией в 2017 году в венской штаб-квартире ООН. Ожидается, что такая конвенция поможет защитить сферу информационных технологий во всем мире от кибератак и эффективнее привлекать к ответственности виновников.
Положения документа при реализации в разных странах позволят, например, передавать осуждённых преступников из одной страны в другую даже в том случае, если между государствами нет профильных двусторонних соглашений.
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев перед совещанием о ходе реализации национального проекта Безопасные и качественные автомобильные дороги - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
3 марта, 14:23
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