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АО "Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова"
АО "Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова"
Акционерное общество "Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова" – государственный научный центр Российской Федерации, являющийся головной... РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T00:30
2021-03-08T00:30
цаги имени н. е. жуковского
ту-4
справки
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Акционерное общество "Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова" – государственный научный центр Российской Федерации, являющийся головной организацией авиационной отрасли по летным исследованиям и испытаниям летательных аппаратов (ЛА) на всех этапах их жизненного цикла.Летно-исследовательский институт (ЛИИ) начал свою деятельность 8 марта 1941 года в соответствии с исполнением постановления Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 13 июня 1940 года на базе ряда подразделений Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ), а также вновь созданного аэродрома "Раменское", расположенного в подмосковном городе Жуковский.У истоков создания ЛИИ и в дальнейшей его деятельности стояли видные ученые СССР: Макс Тайц, Bсеволод Ведров, Борис Егоров, Николай Строев и другие, которые затем возглавили основные научные направления института.ЛИИ был создан как комплексный научно-исследовательский институт, деятельность которого включала исследования летательных аппаратов, силовых установок, самолетного и спецоборудования различного назначения и их взаимодействия, но начавшаяся Великая Отечественная война (1941-1945) значительно изменила запланированный характер и направления его работ. Значительная часть подразделений ЛИИ в начале войны была эвакуирована в Казань и Новосибирск. В военное время институт проводил поручаемые коллективу испытания и исследования с целью поддержания на заданном уровне требуемых летно-технических и эксплуатационных характеристик и свойств боевых самолетов конструкторских бюро (ОКБ) Александра Яковлева, Семена Лавочкина, Артема Микояна, Владимира Петлякова, Николая Поликарпова, Сергея Ильюшина. Наиболее опытные специалисты ЛИИ привлекались к испытаниям опытных и модифицируемых самолетов, помогали головным серийным заводам во внедрении в производство и эксплуатацию новых улучшенных или модифицированных образцов самолетов, двигателей и оборудования. После войны институт работал по заданиям, связанными с испытаниями и освоением последних образцов создаваемого дальнего стратегического бомбардировщика Ту-4 с поршневыми двигателями. На аэродроме ЛИИ подразделениями летно-испытательных станций конструкторских бюро совместно или во взаимодействии с ведущими учеными, инженерами и летчиками института проводились летные испытания первых отечественных реактивных истребителей, созданных в 1940-х – 1950-х годах в ОКБ Микояна, Лавочкина и Яковлева и позже – в ОКБ Павла Сухого. Важнейшие работы проводились специалистами ЛИИ в области создания отечественной реактивной авиации, освоения околозвуковых и сверхзвуковых скоростей. Большинство самолетов и вертолетов последующих поколений были испытаны или доведены с участием летчиков-испытателей института.Специалисты ЛИИ занимались также исследованиями ряда проблем, связанных с взаимодействием воздушных судов с окружающим пространством. Они внесли существенный вклад в развитие технологии летных полигонных испытаний беспилотной авиационной техники в том числе – в создание полигонов, методов и средств полигонных испытаний и траекторных и телеметрических измерений, создание самолетных командно-измерительных пунктов, проведение испытаний комплексов вооружения. Важное место в работах ЛИИ заняли летные исследования в космическом пространстве, которые стали проводиться в ЛИИ совместно с ОКБ Сергея Королева с 1957 года. В частности, для оборудования рабочего места космонавта проводились испытания систем обеспечения жизнедеятельности и спасения, обучение на стендах и летная подготовка экипажа, включая моделирование условий невесомости и приземления после завершения космических экспедиции. С 1960 года на тренажерах-стендах ЛИИ проходили тренировку будущие космонавты Юрий Гагарин, Герман Титов, Павел Попович, Валерий Быковский, Андриян Николаев. Позднее по программам космических кораблей "Восток" и "Восход" в институте тренировались Алексей Леонов, Павел Беляев, Владимир Комаров, Борис Волынов и многие другие космонавты. Большой опыт и научные материалы, накопленные институтом в предыдущие годы при проведении аэрофизических исследований на крупномасштабных гиперзвуковых моделях, были успешно использованы в процессе создания космического корабля многоразового действия "Буран".Среди ученых ЛИИ – 11 заслуженных деятелей науки и техники, 50 лауреатов Государственной и Ленинской премий.За весь период существования института его ведущие специалисты как высококвалифицированные эксперты постоянно привлекались к расследованию сложных авиационных происшествий или катастроф. Особое место в работе коллектива ЛИИ занимали также вопросы создания и отработки первых в стране аварийных самописцев – "черных ящиков", а в дальнейшем и разработка соответствующей аппаратуры и методов автоматической обработки записей, анализа результатов эксперимента.Институт осуществляет инженерно-техническое обеспечение летно-испытательной работы базирующихся на аэродроме летно-испытательных подразделений ОКБ генеральных конструкторов Андрея Туполева, Сергея. Ильюшина, Павла Сухого, Артема Микояна, Александра Яковлева, Владимира Мясищева и других предприятий. Испытательный аэродром ЛИИ располагает самой протяженной в Европе взлетно-посадочной полосой, имеет специально оборудованную многофункциональными радиотехническими средствами зону испытательных полетов, а также универсальную систему управления полетами и контроля положения воздушных судов в пространстве. На нем с определяющей ролью и при непосредственном участии института с 1993 года каждые два года проводится Международный авиационно-космический салон (МАКС). С 2016 года на аэродроме помимо экспериментальной авиации базируется международный аэропорт Жуковский.Институт имеет 23 уникальных наземных и летно-испытательных комплекса, шесть из которых внесены в реестр исследовательского испытательного оборудования организаций оборонно-промышленного комплекса.За свой труд коллектив института был удостоен орденов Красного Знамени (1945) и Октябрьской Революции (1981). В 1994 году институту присвоили статус Государственного научного центра Российской Федерации.В апреле 2012 года федеральное государственное унитарное предприятие "ЛИИ им. М.М. Громова" было преобразовано в открытое акционерное общество "Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова".Генеральным директором АО "ЛИИ им. М.М. Громова" с 2017 года является Евгений Пушкарский. В настоящее время в институте успешно продолжаются опережающие научно-исследовательские и экспериментальные работы, определяющие перспективу и облик авиации на ближайшие десятилетия. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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60
цаги имени н. е. жуковского, ту-4, справки

АО "Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова"

00:30 08.03.2021
 
© РИА Новости / Артем Житенев / Перейти в фотобанкСамолет Sukhoi Superjet 100 в одном из ангаров в центре подготовки авиационного персонала на базе ОАО "Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова" в Жуковском
Самолет Sukhoi Superjet 100 в одном из ангаров в центре подготовки авиационного персонала на базе ОАО Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова в Жуковском - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© РИА Новости / Артем Житенев
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Акционерное общество "Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова" – государственный научный центр Российской Федерации, являющийся головной организацией авиационной отрасли по летным исследованиям и испытаниям летательных аппаратов (ЛА) на всех этапах их жизненного цикла.
Летно-исследовательский институт (ЛИИ) начал свою деятельность 8 марта 1941 года в соответствии с исполнением постановления Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 13 июня 1940 года на базе ряда подразделений Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ), а также вновь созданного аэродрома "Раменское", расположенного в подмосковном городе Жуковский.
У истоков создания ЛИИ и в дальнейшей его деятельности стояли видные ученые СССР: Макс Тайц, Bсеволод Ведров, Борис Егоров, Николай Строев и другие, которые затем возглавили основные научные направления института.
ЛИИ был создан как комплексный научно-исследовательский институт, деятельность которого включала исследования летательных аппаратов, силовых установок, самолетного и спецоборудования различного назначения и их взаимодействия, но начавшаяся Великая Отечественная война (1941-1945) значительно изменила запланированный характер и направления его работ. Значительная часть подразделений ЛИИ в начале войны была эвакуирована в Казань и Новосибирск. В военное время институт проводил поручаемые коллективу испытания и исследования с целью поддержания на заданном уровне требуемых летно-технических и эксплуатационных характеристик и свойств боевых самолетов конструкторских бюро (ОКБ) Александра Яковлева, Семена Лавочкина, Артема Микояна, Владимира Петлякова, Николая Поликарпова, Сергея Ильюшина. Наиболее опытные специалисты ЛИИ привлекались к испытаниям опытных и модифицируемых самолетов, помогали головным серийным заводам во внедрении в производство и эксплуатацию новых улучшенных или модифицированных образцов самолетов, двигателей и оборудования.
После войны институт работал по заданиям, связанными с испытаниями и освоением последних образцов создаваемого дальнего стратегического бомбардировщика Ту-4 с поршневыми двигателями. На аэродроме ЛИИ подразделениями летно-испытательных станций конструкторских бюро совместно или во взаимодействии с ведущими учеными, инженерами и летчиками института проводились летные испытания первых отечественных реактивных истребителей, созданных в 1940-х – 1950-х годах в ОКБ Микояна, Лавочкина и Яковлева и позже – в ОКБ Павла Сухого.
Важнейшие работы проводились специалистами ЛИИ в области создания отечественной реактивной авиации, освоения околозвуковых и сверхзвуковых скоростей. Большинство самолетов и вертолетов последующих поколений были испытаны или доведены с участием летчиков-испытателей института.
Специалисты ЛИИ занимались также исследованиями ряда проблем, связанных с взаимодействием воздушных судов с окружающим пространством. Они внесли существенный вклад в развитие технологии летных полигонных испытаний беспилотной авиационной техники в том числе – в создание полигонов, методов и средств полигонных испытаний и траекторных и телеметрических измерений, создание самолетных командно-измерительных пунктов, проведение испытаний комплексов вооружения.
Важное место в работах ЛИИ заняли летные исследования в космическом пространстве, которые стали проводиться в ЛИИ совместно с ОКБ Сергея Королева с 1957 года. В частности, для оборудования рабочего места космонавта проводились испытания систем обеспечения жизнедеятельности и спасения, обучение на стендах и летная подготовка экипажа, включая моделирование условий невесомости и приземления после завершения космических экспедиции. С 1960 года на тренажерах-стендах ЛИИ проходили тренировку будущие космонавты Юрий Гагарин, Герман Титов, Павел Попович, Валерий Быковский, Андриян Николаев. Позднее по программам космических кораблей "Восток" и "Восход" в институте тренировались Алексей Леонов, Павел Беляев, Владимир Комаров, Борис Волынов и многие другие космонавты.
Большой опыт и научные материалы, накопленные институтом в предыдущие годы при проведении аэрофизических исследований на крупномасштабных гиперзвуковых моделях, были успешно использованы в процессе создания космического корабля многоразового действия "Буран".
Среди ученых ЛИИ – 11 заслуженных деятелей науки и техники, 50 лауреатов Государственной и Ленинской премий.
За весь период существования института его ведущие специалисты как высококвалифицированные эксперты постоянно привлекались к расследованию сложных авиационных происшествий или катастроф. Особое место в работе коллектива ЛИИ занимали также вопросы создания и отработки первых в стране аварийных самописцев – "черных ящиков", а в дальнейшем и разработка соответствующей аппаратуры и методов автоматической обработки записей, анализа результатов эксперимента.
Институт осуществляет инженерно-техническое обеспечение летно-испытательной работы базирующихся на аэродроме летно-испытательных подразделений ОКБ генеральных конструкторов Андрея Туполева, Сергея. Ильюшина, Павла Сухого, Артема Микояна, Александра Яковлева, Владимира Мясищева и других предприятий.
Испытательный аэродром ЛИИ располагает самой протяженной в Европе взлетно-посадочной полосой, имеет специально оборудованную многофункциональными радиотехническими средствами зону испытательных полетов, а также универсальную систему управления полетами и контроля положения воздушных судов в пространстве. На нем с определяющей ролью и при непосредственном участии института с 1993 года каждые два года проводится Международный авиационно-космический салон (МАКС). С 2016 года на аэродроме помимо экспериментальной авиации базируется международный аэропорт Жуковский.
Институт имеет 23 уникальных наземных и летно-испытательных комплекса, шесть из которых внесены в реестр исследовательского испытательного оборудования организаций оборонно-промышленного комплекса.
За свой труд коллектив института был удостоен орденов Красного Знамени (1945) и Октябрьской Революции (1981).
В 1994 году институту присвоили статус Государственного научного центра Российской Федерации.
В апреле 2012 года федеральное государственное унитарное предприятие "ЛИИ им. М.М. Громова" было преобразовано в открытое акционерное общество "Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова".
Генеральным директором АО "ЛИИ им. М.М. Громова" с 2017 года является Евгений Пушкарский.
В настоящее время в институте успешно продолжаются опережающие научно-исследовательские и экспериментальные работы, определяющие перспективу и облик авиации на ближайшие десятилетия.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
ЦАГИ имени Н. Е. ЖуковскогоТу-4Справки
 
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