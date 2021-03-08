https://ria.ru/20210308/institut-1600054683.html

АО "Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова"

АО "Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова"

Акционерное общество "Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова" – государственный научный центр Российской Федерации, являющийся головной... РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T00:30

2021-03-08T00:30

2021-03-08T00:30

цаги имени н. е. жуковского

ту-4

справки

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Акционерное общество "Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова" – государственный научный центр Российской Федерации, являющийся головной организацией авиационной отрасли по летным исследованиям и испытаниям летательных аппаратов (ЛА) на всех этапах их жизненного цикла.Летно-исследовательский институт (ЛИИ) начал свою деятельность 8 марта 1941 года в соответствии с исполнением постановления Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 13 июня 1940 года на базе ряда подразделений Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ), а также вновь созданного аэродрома "Раменское", расположенного в подмосковном городе Жуковский.У истоков создания ЛИИ и в дальнейшей его деятельности стояли видные ученые СССР: Макс Тайц, Bсеволод Ведров, Борис Егоров, Николай Строев и другие, которые затем возглавили основные научные направления института.ЛИИ был создан как комплексный научно-исследовательский институт, деятельность которого включала исследования летательных аппаратов, силовых установок, самолетного и спецоборудования различного назначения и их взаимодействия, но начавшаяся Великая Отечественная война (1941-1945) значительно изменила запланированный характер и направления его работ. Значительная часть подразделений ЛИИ в начале войны была эвакуирована в Казань и Новосибирск. В военное время институт проводил поручаемые коллективу испытания и исследования с целью поддержания на заданном уровне требуемых летно-технических и эксплуатационных характеристик и свойств боевых самолетов конструкторских бюро (ОКБ) Александра Яковлева, Семена Лавочкина, Артема Микояна, Владимира Петлякова, Николая Поликарпова, Сергея Ильюшина. Наиболее опытные специалисты ЛИИ привлекались к испытаниям опытных и модифицируемых самолетов, помогали головным серийным заводам во внедрении в производство и эксплуатацию новых улучшенных или модифицированных образцов самолетов, двигателей и оборудования. После войны институт работал по заданиям, связанными с испытаниями и освоением последних образцов создаваемого дальнего стратегического бомбардировщика Ту-4 с поршневыми двигателями. На аэродроме ЛИИ подразделениями летно-испытательных станций конструкторских бюро совместно или во взаимодействии с ведущими учеными, инженерами и летчиками института проводились летные испытания первых отечественных реактивных истребителей, созданных в 1940-х – 1950-х годах в ОКБ Микояна, Лавочкина и Яковлева и позже – в ОКБ Павла Сухого. Важнейшие работы проводились специалистами ЛИИ в области создания отечественной реактивной авиации, освоения околозвуковых и сверхзвуковых скоростей. Большинство самолетов и вертолетов последующих поколений были испытаны или доведены с участием летчиков-испытателей института.Специалисты ЛИИ занимались также исследованиями ряда проблем, связанных с взаимодействием воздушных судов с окружающим пространством. Они внесли существенный вклад в развитие технологии летных полигонных испытаний беспилотной авиационной техники в том числе – в создание полигонов, методов и средств полигонных испытаний и траекторных и телеметрических измерений, создание самолетных командно-измерительных пунктов, проведение испытаний комплексов вооружения. Важное место в работах ЛИИ заняли летные исследования в космическом пространстве, которые стали проводиться в ЛИИ совместно с ОКБ Сергея Королева с 1957 года. В частности, для оборудования рабочего места космонавта проводились испытания систем обеспечения жизнедеятельности и спасения, обучение на стендах и летная подготовка экипажа, включая моделирование условий невесомости и приземления после завершения космических экспедиции. С 1960 года на тренажерах-стендах ЛИИ проходили тренировку будущие космонавты Юрий Гагарин, Герман Титов, Павел Попович, Валерий Быковский, Андриян Николаев. Позднее по программам космических кораблей "Восток" и "Восход" в институте тренировались Алексей Леонов, Павел Беляев, Владимир Комаров, Борис Волынов и многие другие космонавты. Большой опыт и научные материалы, накопленные институтом в предыдущие годы при проведении аэрофизических исследований на крупномасштабных гиперзвуковых моделях, были успешно использованы в процессе создания космического корабля многоразового действия "Буран".Среди ученых ЛИИ – 11 заслуженных деятелей науки и техники, 50 лауреатов Государственной и Ленинской премий.За весь период существования института его ведущие специалисты как высококвалифицированные эксперты постоянно привлекались к расследованию сложных авиационных происшествий или катастроф. Особое место в работе коллектива ЛИИ занимали также вопросы создания и отработки первых в стране аварийных самописцев – "черных ящиков", а в дальнейшем и разработка соответствующей аппаратуры и методов автоматической обработки записей, анализа результатов эксперимента.Институт осуществляет инженерно-техническое обеспечение летно-испытательной работы базирующихся на аэродроме летно-испытательных подразделений ОКБ генеральных конструкторов Андрея Туполева, Сергея. Ильюшина, Павла Сухого, Артема Микояна, Александра Яковлева, Владимира Мясищева и других предприятий. Испытательный аэродром ЛИИ располагает самой протяженной в Европе взлетно-посадочной полосой, имеет специально оборудованную многофункциональными радиотехническими средствами зону испытательных полетов, а также универсальную систему управления полетами и контроля положения воздушных судов в пространстве. На нем с определяющей ролью и при непосредственном участии института с 1993 года каждые два года проводится Международный авиационно-космический салон (МАКС). С 2016 года на аэродроме помимо экспериментальной авиации базируется международный аэропорт Жуковский.Институт имеет 23 уникальных наземных и летно-испытательных комплекса, шесть из которых внесены в реестр исследовательского испытательного оборудования организаций оборонно-промышленного комплекса.За свой труд коллектив института был удостоен орденов Красного Знамени (1945) и Октябрьской Революции (1981). В 1994 году институту присвоили статус Государственного научного центра Российской Федерации.В апреле 2012 года федеральное государственное унитарное предприятие "ЛИИ им. М.М. Громова" было преобразовано в открытое акционерное общество "Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова".Генеральным директором АО "ЛИИ им. М.М. Громова" с 2017 года является Евгений Пушкарский. В настоящее время в институте успешно продолжаются опережающие научно-исследовательские и экспериментальные работы, определяющие перспективу и облик авиации на ближайшие десятилетия. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цаги имени н. е. жуковского, ту-4, справки