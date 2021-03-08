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В Госдуме прокомментировали блокировку сообщений СМИ в соцсетях
В Госдуме прокомментировали блокировку сообщений СМИ в соцсетях
Блокировка соцсетями публикаций российских СМИ создает угрозу национальной безопасности, в ситуации с Facebook речь шла не о домыслах, а об официальной... РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T16:10
2021-03-08T16:10
госдума рф
вячеслав володин
технологии
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Блокировка соцсетями публикаций российских СМИ создает угрозу национальной безопасности, в ситуации с Facebook речь шла не о домыслах, а об официальной информации правоохранителей, заявил журналистам глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне Василий Пискарев.Ранее Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к информации, размещенной в официальных аккаунтах нескольких российских СМИ, о задержании сторонников украинской неонацистской группы "МКУ" силами ФСБ России. Пресс-служба МИА "Россия сегодня" сообщала, что среди заблокированных материалов оказались в том числе сообщения в аккаунтах РИА Новости и радио Sputnik."Такие действия создают угрозу национальной безопасности, поскольку речь шла не о каких-то домыслах отдельных журналистов или блогеров, а об официальной информации правоохранительных органов. Таким образом Facebook лишил граждан нашей страны доступа к информации о необходимости быть готовыми к угрозам, с которыми они могут столкнуться", - сказал Пискарев.Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что решение Facebook заблокировать ряд публикаций российских СМИ неприемлемо, нарушает законодательство РФ, а также право на распространение и получение информации. По его словам, парламентарии будут предлагать законодательные решения, которые не допускали бы подобного в отношении российских медиа в будущем.
https://ria.ru/20210308/blokirovka-1600329302.html
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госдума рф, вячеслав володин, технологии

В Госдуме прокомментировали блокировку сообщений СМИ в соцсетях

16:10 08.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Блокировка соцсетями публикаций российских СМИ создает угрозу национальной безопасности, в ситуации с Facebook речь шла не о домыслах, а об официальной информации правоохранителей, заявил журналистам глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне Василий Пискарев.
Ранее Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к информации, размещенной в официальных аккаунтах нескольких российских СМИ, о задержании сторонников украинской неонацистской группы "МКУ" силами ФСБ России. Пресс-служба МИА "Россия сегодня" сообщала, что среди заблокированных материалов оказались в том числе сообщения в аккаунтах РИА Новости и радио Sputnik.
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
Вчера, 10:04Медиавойны
Володин назвал блокировку Facebook публикаций российских СМИ неприемлемой
"Такие действия создают угрозу национальной безопасности, поскольку речь шла не о каких-то домыслах отдельных журналистов или блогеров, а об официальной информации правоохранительных органов. Таким образом Facebook лишил граждан нашей страны доступа к информации о необходимости быть готовыми к угрозам, с которыми они могут столкнуться", - сказал Пискарев.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что решение Facebook заблокировать ряд публикаций российских СМИ неприемлемо, нарушает законодательство РФ, а также право на распространение и получение информации. По его словам, парламентарии будут предлагать законодательные решения, которые не допускали бы подобного в отношении российских медиа в будущем.
Логотип Instagram - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта, 15:36
Роскомнадзор потребовал от Facebook объяснить блокировку аккаунтов
 
Госдума РФВячеслав ВолодинТехнологии
 
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