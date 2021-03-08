https://ria.ru/20210308/gosduma-1600357840.html

В Госдуме прокомментировали блокировку сообщений СМИ в соцсетях

В Госдуме прокомментировали блокировку сообщений СМИ в соцсетях

Блокировка соцсетями публикаций российских СМИ создает угрозу национальной безопасности, в ситуации с Facebook речь шла не о домыслах, а об официальной... РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T16:10

2021-03-08T16:10

2021-03-08T16:10

госдума рф

вячеслав володин

технологии

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Блокировка соцсетями публикаций российских СМИ создает угрозу национальной безопасности, в ситуации с Facebook речь шла не о домыслах, а об официальной информации правоохранителей, заявил журналистам глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне Василий Пискарев.Ранее Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к информации, размещенной в официальных аккаунтах нескольких российских СМИ, о задержании сторонников украинской неонацистской группы "МКУ" силами ФСБ России. Пресс-служба МИА "Россия сегодня" сообщала, что среди заблокированных материалов оказались в том числе сообщения в аккаунтах РИА Новости и радио Sputnik."Такие действия создают угрозу национальной безопасности, поскольку речь шла не о каких-то домыслах отдельных журналистов или блогеров, а об официальной информации правоохранительных органов. Таким образом Facebook лишил граждан нашей страны доступа к информации о необходимости быть готовыми к угрозам, с которыми они могут столкнуться", - сказал Пискарев.Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что решение Facebook заблокировать ряд публикаций российских СМИ неприемлемо, нарушает законодательство РФ, а также право на распространение и получение информации. По его словам, парламентарии будут предлагать законодательные решения, которые не допускали бы подобного в отношении российских медиа в будущем.

https://ria.ru/20210308/blokirovka-1600329302.html

https://ria.ru/20210304/blokirovka-1599932479.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, вячеслав володин, технологии