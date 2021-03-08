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В Госдуме назвали закрытие телеканалов на Украине "ударом по демократии"
В Госдуме назвали закрытие телеканалов на Украине "ударом по демократии"
Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал заявление советника министра внутренних дел Украины Валерия Поцелуйко,... РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T14:25
2021-03-08T15:04
тарас козак
виктор медведчук
донбасс
госдума рф
владимир зеленский
киев
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в мире
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал заявление советника министра внутренних дел Украины Валерия Поцелуйко, назвавшего закрытие Киевом оппозиционных телеканалов "сильным ударом по России".Чепа подчеркнул, что сложившаяся ситуация стала скорее ударом по демократии, поскольку вызвала возмущение на Украине. Он отметил, что закрытые телеканалы пользовались популярностью у населения и были для него источником альтернативной точки зрения по многим вопросам.Депутат также указал на то, что решение Киева было принято на фоне обострения ситуации в Донбассе и в условиях тотального невыполнения минских договоренностей украинской стороной."Они хотят полностью умалчивать ситуацию, перекраивать ее, и это вызывает серьезную озабоченность", — сказал парламентарий в комментарии RT.В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о санкциях на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и их владельца — депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Тараса Козака.СМИ, попавшие под санкции, считаются оппозиционными к власти, их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком.
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тарас козак, виктор медведчук, донбасс, госдума рф, владимир зеленский, киев, украина, в мире

В Госдуме назвали закрытие телеканалов на Украине "ударом по демократии"

14:25 08.03.2021 (обновлено: 15:04 08.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал заявление советника министра внутренних дел Украины Валерия Поцелуйко, назвавшего закрытие Киевом оппозиционных телеканалов "сильным ударом по России".
Чепа подчеркнул, что сложившаяся ситуация стала скорее ударом по демократии, поскольку вызвала возмущение на Украине. Он отметил, что закрытые телеканалы пользовались популярностью у населения и были для него источником альтернативной точки зрения по многим вопросам.
Депутат также указал на то, что решение Киева было принято на фоне обострения ситуации в Донбассе и в условиях тотального невыполнения минских договоренностей украинской стороной.
"Они хотят полностью умалчивать ситуацию, перекраивать ее, и это вызывает серьезную озабоченность", — сказал парламентарий в комментарии RT.
В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о санкциях на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и их владельца — депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Тараса Козака.
СМИ, попавшие под санкции, считаются оппозиционными к власти, их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком.
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Тарас КозакВиктор МедведчукДонбассГосдума РФВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
 
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