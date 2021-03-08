https://ria.ru/20210308/evrovidenie-1600314516.html

Представителя России на Евровидении-2021 выберут зрители

Представителя России на Евровидении-2021 выберут зрители

Исполнителя и песню, которые представят Россию на Евровидении-2021, выберут в понедельник в результате национального зрительского голосования, сообщила... РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T00:25

2021-03-08T00:25

2021-03-08T02:38

культура

россия

юрий аксюта

евровидение

москва

роттердам

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Исполнителя и песню, которые представят Россию на Евровидении-2021, выберут в понедельник в результате национального зрительского голосования, сообщила пресс-служба Первого канала.Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта рассказал, что есть два равноценных способа выбрать участников Евровидения."Во-первых, вещатель может его найти самостоятельно, как, например, голландский телеканал в 2019 году выбрал Дункана Лоуренса, ставшего победителем конкурса. Во-вторых, вещатель может организовать национальный отбор, где артиста и песню выбирают жюри и/или зрители. Яркий пример — шведский "Мелодифестивален". В последние годы мы обычно прибегали к первому способу. Но в этом году мы все же хотим, чтобы последнее слово осталось за зрителями, которым будут представлены композиции, соответствующие требованиям Евровидения, — пояснил Аксюта.Ранее в СМИ появилась информация, что сформирован шорт-лист Евровидения, в который вошли группа #2маши, Антон Беляев (Therr Maitz), Алишер Моргенштерн, Егор Крид и Данил Прытков (Niletto), однако пресс-служба Первого канала оставила этот вопрос без комментариев.Конкурс песни Евровидение, отмененный в прошлом году из-за пандемии, пройдёт 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. Организаторы сообщили, что конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят, решение о присутствии публики на шоу пока не принято.В 2020 Россию должна была представлять группа Little Big с песней UNO, клип на которую стал самым популярным видео на канале "Евровидения" в Youtube за всю историю.

https://ria.ru/20210307/konkurs-1600263191.html

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россия, юрий аксюта, евровидение, москва, роттердам, общество