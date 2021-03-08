Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210308/evrovidenie-1600314516.html
Представителя России на Евровидении-2021 выберут зрители
Представителя России на Евровидении-2021 выберут зрители
Исполнителя и песню, которые представят Россию на Евровидении-2021, выберут в понедельник в результате национального зрительского голосования, сообщила... РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T00:25
2021-03-08T02:38
культура
россия
юрий аксюта
евровидение
москва
роттердам
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152774/75/1527747589_0:0:6016:3384_1920x0_80_0_0_86a60fe3e5bf2ba797cabee43d463d7f.jpg
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Исполнителя и песню, которые представят Россию на Евровидении-2021, выберут в понедельник в результате национального зрительского голосования, сообщила пресс-служба Первого канала.Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта рассказал, что есть два равноценных способа выбрать участников Евровидения."Во-первых, вещатель может его найти самостоятельно, как, например, голландский телеканал в 2019 году выбрал Дункана Лоуренса, ставшего победителем конкурса. Во-вторых, вещатель может организовать национальный отбор, где артиста и песню выбирают жюри и/или зрители. Яркий пример — шведский "Мелодифестивален". В последние годы мы обычно прибегали к первому способу. Но в этом году мы все же хотим, чтобы последнее слово осталось за зрителями, которым будут представлены композиции, соответствующие требованиям Евровидения, — пояснил Аксюта.Ранее в СМИ появилась информация, что сформирован шорт-лист Евровидения, в который вошли группа #2маши, Антон Беляев (Therr Maitz), Алишер Моргенштерн, Егор Крид и Данил Прытков (Niletto), однако пресс-служба Первого канала оставила этот вопрос без комментариев.Конкурс песни Евровидение, отмененный в прошлом году из-за пандемии, пройдёт 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. Организаторы сообщили, что конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят, решение о присутствии публики на шоу пока не принято.В 2020 Россию должна была представлять группа Little Big с песней UNO, клип на которую стал самым популярным видео на канале "Евровидения" в Youtube за всю историю.
https://ria.ru/20210307/konkurs-1600263191.html
россия
москва
роттердам
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/152774/75/1527747589_464:0:5819:4016_1920x0_80_0_0_a358493d01c7fc91c55a84dcd71ffce9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, юрий аксюта, евровидение, москва, роттердам, общество

Представителя России на Евровидении-2021 выберут зрители

00:25 08.03.2021 (обновлено: 02:38 08.03.2021)
 
© Фото : Bruno Cervera on UnsplashМикрофон
Микрофон - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© Фото : Bruno Cervera on Unsplash
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Исполнителя и песню, которые представят Россию на Евровидении-2021, выберут в понедельник в результате национального зрительского голосования, сообщила пресс-служба Первого канала.

"Исполнитель и песня, которые представят Россию на конкурсе Евровидение в мае 2021 года в Роттердаме, будут выбраны 8 марта в результате национального зрительского голосования в специальном праздничном шоу, которое выйдет в прямом эфире Первого канала", — говорится в пресс-релизе.

Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта рассказал, что есть два равноценных способа выбрать участников Евровидения.
"Во-первых, вещатель может его найти самостоятельно, как, например, голландский телеканал в 2019 году выбрал Дункана Лоуренса, ставшего победителем конкурса. Во-вторых, вещатель может организовать национальный отбор, где артиста и песню выбирают жюри и/или зрители. Яркий пример — шведский "Мелодифестивален". В последние годы мы обычно прибегали к первому способу. Но в этом году мы все же хотим, чтобы последнее слово осталось за зрителями, которым будут представлены композиции, соответствующие требованиям Евровидения, — пояснил Аксюта.
Ранее в СМИ появилась информация, что сформирован шорт-лист Евровидения, в который вошли группа #2маши, Антон Беляев (Therr Maitz), Алишер Моргенштерн, Егор Крид и Данил Прытков (Niletto), однако пресс-служба Первого канала оставила этот вопрос без комментариев.
Конкурс песни Евровидение, отмененный в прошлом году из-за пандемии, пройдёт 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. Организаторы сообщили, что конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят, решение о присутствии публики на шоу пока не принято.
Микрофон - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
Вчера, 11:18Шоубиз
Звезды шоу-бизнеса рассказали, кого хотят видеть на "Евровидении"
В 2020 Россию должна была представлять группа Little Big с песней UNO, клип на которую стал самым популярным видео на канале "Евровидения" в Youtube за всю историю.
 
КультураРоссияЮрий АксютаЕвровидениеМоскваРоттердамОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:01Главную трассу между Бейрутом и севером Ливана заблокировали протестующие
12:50Анкара предупредила Вашингтон о последствиях давления из-за С-400
12:27Экипаж МКС начал герметизацию второй трещины в российском модуле
12:16В Москве за сутки госпитализировали более 650 человек с коронавирусом
12:14США заблокировали поставку турецких вертолетов Пакистану
12:10Премьер Сербии заявила о попытке государственного переворота
12:06Умер дрессировщик львов Борис Бирюков
12:05Захарова назвала феминитивы шуткой
12:02В Италии задержали алжирца, помогавшего террористам в нападении в Париже
12:00Захарова назвала лучшее оружие в соцсетях
11:56Захарова рассказала, как празднует 8 Марта
11:54Опубликовано видео с места смертельного ДТП под Самарой
11:54В Брюсселе создали патрули для борьбы с домогательствами
11:54Захарова рассказала, как готовится к интервью или передачам
11:49Ракова рассказала, как пандемия повлияла на рынок труда в Москве
11:48Захарова: соцсети не должны запрещать политический контент перед выборами
11:48Рогозин высмеял слова советника главы МВД Украины об "ударе" по России
11:47Ракова рассказала, сколько москвичей имеют иммунитет к коронавирусу
11:46В российской дипломатии нет гендерных разнарядок, заявила Захарова
11:44Захарова рассказала, как отстаивает свободу слова в соцсетях
Лента новостейМолния