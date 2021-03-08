https://ria.ru/20210308/dvizhenie-1600370136.html

Выпускница МГИМО основала антироссийское движение в Грузии

Выпускница МГИМО основала антироссийское движение в Грузии

Грузинский оппозиционный политик Элене Хоштария основала движение "Дроа" (Пора), которое будет разоблачать тех, кто "связан с Россией". Об этом она сообщила в... РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T18:32

2021-03-08T18:32

2021-03-08T20:14

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европа

грузия

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Грузинский оппозиционный политик Элене Хоштария основала движение "Дроа" (Пора), которое будет разоблачать тех, кто "связан с Россией". Об этом она сообщила в фейсбуке.Политик назвала Грузию "одной из самых несправедливых и бедных" стран, в которой из 3,7 миллиона человек 1,3 миллиона социально незащищены либо имеют долги перед ломбардами и банками. Она уточнила, что в период с 2012 по 2019 год страну покинули 760 тысяч человек, а пандемия ввергнет в нищету еще более полумиллиона человек.Элене Хоштария — выпускница Московского государственного института международных отношений (МГИМО) и одна из наиболее жестко настроенных против России политиков в Грузии. Летом 2019 года на возглавила кампанию по удалению из зала парламента страны российского депутата Сергея Гаврилова. Учебу в российском университете Хоштария называла "опытом в лагере врага". При этом она отметила, что была вынуждена обучаться в России, поскольку у нее не было денег на учебу в Европе.

https://ria.ru/20210304/vizit-1599812249.html

европа

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мгимо, европа, грузия