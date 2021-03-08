Выпускница МГИМО основала антироссийское движение в Грузии
18:32 08.03.2021 (обновлено: 20:14 08.03.2021)
© SputnikЭлене Хоштария
© Sputnik
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Грузинский оппозиционный политик Элене Хоштария основала движение "Дроа" (Пора), которое будет разоблачать тех, кто "связан с Россией". Об этом она сообщила в фейсбуке.
"Я разоблачаю коррумпированных чиновников, обидчиков, мошенников, воров, членов кланов, кумовство и связи с Россией", — написала она.
Политик назвала Грузию "одной из самых несправедливых и бедных" стран, в которой из 3,7 миллиона человек 1,3 миллиона социально незащищены либо имеют долги перед ломбардами и банками. Она уточнила, что в период с 2012 по 2019 год страну покинули 760 тысяч человек, а пандемия ввергнет в нищету еще более полумиллиона человек.
Элене Хоштария — выпускница Московского государственного института международных отношений (МГИМО) и одна из наиболее жестко настроенных против России политиков в Грузии. Летом 2019 года на возглавила кампанию по удалению из зала парламента страны российского депутата Сергея Гаврилова. Учебу в российском университете Хоштария называла "опытом в лагере врага". При этом она отметила, что была вынуждена обучаться в России, поскольку у нее не было денег на учебу в Европе.