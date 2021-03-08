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В России ответили на предложение разорвать дипотношения с Украиной
В России ответили на предложение разорвать дипотношения с Украиной
Российские политики и дипломаты ответили на призыв экс-посла Украины в США Валерия Чалого готовиться к разрыву отношений между Москвой и Киевом. Подробнее — в... РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T22:23
2021-03-08T23:05
россия
мария захарова
валерий чалый
донбасс
владимир джабаров
украина
в мире
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Российские политики и дипломаты ответили на призыв экс-посла Украины в США Валерия Чалого готовиться к разрыву отношений между Москвой и Киевом. Подробнее — в материале РИА Новости.Официальный представитель МИД России Мария Захарова критически оценила слова украинского дипломата."Подобные заявления свидетельствуют о стремлении найти оправдание развязанной киевским режимом войны против собственного народа", — цитирует ее РБК.В свою очередь, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что отношения всегда легко разорвать, однако выстроить их заново будет непросто."Это показывает и пример Грузии, они с легкостью пошли на разрыв, но уже 12 лет не могут их восстановить, хотя и пытались не раз", — сказал он РБК.Сенатор добавил, что в случае разрыва дипотношений у Киева возникнут проблемы с консульской поддержкой живущих в России украинцев. Кроме того, появятся сложности с поставками российского газа на Украину и обслуживанием АЭС.Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов назвал заявление Чалого "путем в никуда".Он добавил, что в нынешней ситуации остается только верить в здравый смысл простых людей. Отношения между Россией и Украиной ухудшились на фоне гражданского конфликта в Донбассе. Киевские власти неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве во внутренние дела страны, а в январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором назвала Россию "агрессором".Москва отрицает обвинения украинской стороны и подчеркивает, что не участвует во внутриполитическом конфликте в соседней стране. В России не раз заявляли, что заинтересованы в преодолении политического и экономического кризиса на Украине.
https://radiosputnik.ria.ru/20210307/ukraina--1600270095.html
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россия, мария захарова, валерий чалый, донбасс, владимир джабаров, украина, в мире

В России ответили на предложение разорвать дипотношения с Украиной

22:23 08.03.2021 (обновлено: 23:05 08.03.2021)
 
© РИА Новости / Владислав СергиенкоДорожные знаки на пункте пропуска "Джанкой" на границе России и Украины
Дорожные знаки на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Российские политики и дипломаты ответили на призыв экс-посла Украины в США Валерия Чалого готовиться к разрыву отношений между Москвой и Киевом. Подробнее — в материале РИА Новости.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова критически оценила слова украинского дипломата.
"Подобные заявления свидетельствуют о стремлении найти оправдание развязанной киевским режимом войны против собственного народа", — цитирует ее РБК.
В свою очередь, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что отношения всегда легко разорвать, однако выстроить их заново будет непросто.
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"Это показывает и пример Грузии, они с легкостью пошли на разрыв, но уже 12 лет не могут их восстановить, хотя и пытались не раз", — сказал он РБК.
Сенатор добавил, что в случае разрыва дипотношений у Киева возникнут проблемы с консульской поддержкой живущих в России украинцев. Кроме того, появятся сложности с поставками российского газа на Украину и обслуживанием АЭС.
Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов назвал заявление Чалого "путем в никуда".

"В Киеве сейчас наступает час икс, и различные безумцы перешли в наступление в тщетной надежде перерезать тупыми ножницами пуповину, все еще связывающую Украину с Россией", — сказал Молохов РИА Новости.

Он добавил, что в нынешней ситуации остается только верить в здравый смысл простых людей.
Отношения между Россией и Украиной ухудшились на фоне гражданского конфликта в Донбассе. Киевские власти неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве во внутренние дела страны, а в январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором назвала Россию "агрессором".
Москва отрицает обвинения украинской стороны и подчеркивает, что не участвует во внутриполитическом конфликте в соседней стране. В России не раз заявляли, что заинтересованы в преодолении политического и экономического кризиса на Украине.
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