https://ria.ru/20210308/dipotnosheniya-1600385214.html

В России ответили на предложение разорвать дипотношения с Украиной

В России ответили на предложение разорвать дипотношения с Украиной

Российские политики и дипломаты ответили на призыв экс-посла Украины в США Валерия Чалого готовиться к разрыву отношений между Москвой и Киевом. Подробнее — в... РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T22:23

2021-03-08T22:23

2021-03-08T23:05

россия

мария захарова

валерий чалый

донбасс

владимир джабаров

украина

в мире

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Российские политики и дипломаты ответили на призыв экс-посла Украины в США Валерия Чалого готовиться к разрыву отношений между Москвой и Киевом. Подробнее — в материале РИА Новости.Официальный представитель МИД России Мария Захарова критически оценила слова украинского дипломата."Подобные заявления свидетельствуют о стремлении найти оправдание развязанной киевским режимом войны против собственного народа", — цитирует ее РБК.В свою очередь, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что отношения всегда легко разорвать, однако выстроить их заново будет непросто."Это показывает и пример Грузии, они с легкостью пошли на разрыв, но уже 12 лет не могут их восстановить, хотя и пытались не раз", — сказал он РБК.Сенатор добавил, что в случае разрыва дипотношений у Киева возникнут проблемы с консульской поддержкой живущих в России украинцев. Кроме того, появятся сложности с поставками российского газа на Украину и обслуживанием АЭС.Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов назвал заявление Чалого "путем в никуда".Он добавил, что в нынешней ситуации остается только верить в здравый смысл простых людей. Отношения между Россией и Украиной ухудшились на фоне гражданского конфликта в Донбассе. Киевские власти неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве во внутренние дела страны, а в январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором назвала Россию "агрессором".Москва отрицает обвинения украинской стороны и подчеркивает, что не участвует во внутриполитическом конфликте в соседней стране. В России не раз заявляли, что заинтересованы в преодолении политического и экономического кризиса на Украине.

https://radiosputnik.ria.ru/20210307/ukraina--1600270095.html

https://ria.ru/20210303/voyna-1599769403.html

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донбасс

украина

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россия, мария захарова, валерий чалый, донбасс, владимир джабаров, украина, в мире