https://ria.ru/20210308/diplomatiya-1600338774.html

В российской дипломатии нет гендерных разнарядок, заявила Захарова

В российской дипломатии нет гендерных разнарядок, заявила Захарова

Искусственного продвижения или гендерных разнарядок в российской дипломатии нет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T11:46

2021-03-08T11:46

2021-03-08T12:46

россия

мария захарова

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586632285_0:267:3081:2000_1920x0_80_0_0_b7bd48691622b02cad982fd383c087e3.jpg

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Искусственного продвижения или гендерных разнарядок в российской дипломатии нет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Особенностью нашей дипломатической службы является то, что у нас нет никаких так называемых разнарядок гендерных: в каком количестве кого брать, сколько должно быть мужчин, сколько должно быть женщин. Нет искусственного продвижения опять же по гендерному признаку, как это есть в некоторых странах, когда целые квоты должны быть заполнены только женщинами. У нас этого нет", - сказала Захарова в интервью РИА Новости.Она подчеркнула, что "в первую очередь делается ставка на то, насколько человек является профессионалом, опытным, надежным сотрудником". "Мне кажется, это очень правильный подход", - сказала Захарова.Она отметила, что не замечала разницы в подходе женщин и мужчин к разработке многосторонних договоренностей."Есть профессионалы, хорошие профессионалы, есть люди опытные, менее опытные, знающие, расширяющие свой кругозор. Вот это самое главное, это самое важное", - добавила дипломат.Читайте полное текст интервью >>>

https://ria.ru/20210308/zakharova-1600337961.html

https://ria.ru/20210308/zakharova-1600337058.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, общество