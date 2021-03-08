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В российской дипломатии нет гендерных разнарядок, заявила Захарова
В российской дипломатии нет гендерных разнарядок, заявила Захарова
Искусственного продвижения или гендерных разнарядок в российской дипломатии нет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T11:46
2021-03-08T12:46
россия
мария захарова
общество
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Искусственного продвижения или гендерных разнарядок в российской дипломатии нет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Особенностью нашей дипломатической службы является то, что у нас нет никаких так называемых разнарядок гендерных: в каком количестве кого брать, сколько должно быть мужчин, сколько должно быть женщин. Нет искусственного продвижения опять же по гендерному признаку, как это есть в некоторых странах, когда целые квоты должны быть заполнены только женщинами. У нас этого нет", - сказала Захарова в интервью РИА Новости.Она подчеркнула, что "в первую очередь делается ставка на то, насколько человек является профессионалом, опытным, надежным сотрудником". "Мне кажется, это очень правильный подход", - сказала Захарова.Она отметила, что не замечала разницы в подходе женщин и мужчин к разработке многосторонних договоренностей."Есть профессионалы, хорошие профессионалы, есть люди опытные, менее опытные, знающие, расширяющие свой кругозор. Вот это самое главное, это самое важное", - добавила дипломат.Читайте полное текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20210308/zakharova-1600337961.html
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россия, мария захарова, общество

В российской дипломатии нет гендерных разнарядок, заявила Захарова

11:46 08.03.2021 (обновлено: 12:46 08.03.2021)
 
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Искусственного продвижения или гендерных разнарядок в российской дипломатии нет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Особенностью нашей дипломатической службы является то, что у нас нет никаких так называемых разнарядок гендерных: в каком количестве кого брать, сколько должно быть мужчин, сколько должно быть женщин. Нет искусственного продвижения опять же по гендерному признаку, как это есть в некоторых странах, когда целые квоты должны быть заполнены только женщинами. У нас этого нет", - сказала Захарова в интервью РИА Новости.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
11:40
В дипломатии важен профессионализм, а не пол, уверена Захарова
Она подчеркнула, что "в первую очередь делается ставка на то, насколько человек является профессионалом, опытным, надежным сотрудником". "Мне кажется, это очень правильный подход", - сказала Захарова.
Она отметила, что не замечала разницы в подходе женщин и мужчин к разработке многосторонних договоренностей.
"Есть профессионалы, хорошие профессионалы, есть люди опытные, менее опытные, знающие, расширяющие свой кругозор. Вот это самое главное, это самое важное", - добавила дипломат.
Читайте полное текст интервью >>>
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
11:25
Ушло время, когда дипломатия была мужской профессией, заявила Захарова
 
РоссияМария ЗахароваОбщество
 
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